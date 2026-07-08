पावरफुल बैटरी वाला सस्ता 5G फोन ला रहा रियलमी, कंपनी ने दिखाई पहली झलक
Realme Narzo 100x 5G जल्द भारतीय बाजार में डेब्यू करने वाला है। रियलमी ने अपकमिंग फोन की पहली झलक भी दिखा दी है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक फोन की सटीक लॉन्च डेट और स्पेसिफिकेशन्स की डिटेल नहीं दी है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Realme Narzo 100x 5G जल्द ही भारत में लॉन्च होगा, क्योंकि कंपनी ने ऑनलाइन इस फोन की झलक दिखाना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि यह आने वाला स्मार्टफोन रियलमी नारजो 100 सीरीज का हिस्सा बनेगा, जिसे हाल ही में देश में Realme Narzo 100 Lite 5G के साथ लॉन्च किया गया था। हालांकि, रियलमी ने अभी तक लॉन्च की तारीख या स्पेसिफिकेशन्स की घोषणा नहीं की है, लेकिन टीजर से फोन के पिछले हिस्से के डिजाइन की पहली झलक मिलती है और इसे "Non-Stop Power, Loading Soon!" टैगलाइन के साथ टीज किया गया है।
भारत में जल्द आ रहा Realme Narzo 100x 5G
रियलमी ने अपने ऑफिशियल चैनलों एक प्रमोशनल इमेज शेयर की है, जिससे हिंट मिलता है कि यह फोन भारत में जल्द लॉन्च होने वाला है। फोन के लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट अब रियलमी इंडिया वेबसाइट पर लाइव है, जिससे कंफर्म होता है कि फोन से जुड़ी अन्य डिटेल्स जल्द ही अनाउंस की जाएंगी। टीजर फोन के उपनाम की भी पुष्टि करता है और इसे टैगलाइन "नॉन-स्टॉप पावर, लोडिंग सून!" के साथ टीज किया गया है, जिससे पता चलता है कि लॉन्च आने वाले दिनों में हो सकता है और इसमें बड़ी बैटरी हो सकती है।
टीजर रियलमी नारजो 100x 5G के रियर पैनल पर एक झलक भी दिखाता है। ऐसा लगता है कि फोन में दो रियर कैमरा सेंसर और एक एलईडी फ्लैश के साथ एक रैक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल है। सामने आई टीजर इमेज में फोन को ऑरेंज कलर में देखा जा सकता है और इसके कैमरा लेंस के चारों ओर एक चमकने वाली एलईडी लाइट भी होगी।
रियलमी ने अभी तक नारजो 100x 5G के स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया है। उम्मीद है कि यह कंपनी की लाइनअप में हाल ही में लॉन्च हुए रियलमी नारजो 100 Lite 5G के साथ शामिल होगा।
उम्मीद है कि कंपनी आने वाले दिनों में Realme Narzo 100x 5G के बारे में और जानकारी देगी, जिसमें इसके स्पेसिफिकेशन्स, कीमत और लॉन्च की तारीख शामिल होगी।
चलिए तब तक रियलमी नारजो 100 लाइट 5G की खासियत पर एक नजर डालते हैं:
फोन में 7000mAh की जबर्दस्त बैटरी मिलती है, जो 15W वायर्ड चार्जिंग, रिवर्स वायर्ड चार्जिंग और बाईपास चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दावा है कि एक बार चार्ज करने पर यह फोन 10 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक, 70 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक, 34 घंटे तक का कॉलिंग टाइम या 12 घंटे तक गेमिंग टाइम दे सकता है। 212 ग्राम वजनी इस फोन की मोटाई 8.45mm है। फोटोग्राफी की बात करें तो, रियलमी नारजो 100 लाइट 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 13-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, फोन में 5-मेगापिक्सेल का कैमरा दिया गया है, जो वॉटरड्रॉप-स्टाइल डिस्प्ले नॉच में लगा है। यह स्मार्टफोन 1080p/30 fps तक की क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है।
रियलमी नारजो 100 लाइट 5G एक डुअल सिम फोन है जो कंपनी के लेटेस्ट रियलमी यूआई 7.0 पर चलता है, जो एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड है। इस फोन में 6.8-इंच की एलसीडी स्क्रीन है, जो 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, 900 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और 180 हर्ट्ज तक का टच सैंपलिंग रेट देती है। दावा है कि यह फोन धूल और पानी की छींटों से सुरक्षित रहने के लिए IP64 रेटिंग के साथ आता है।
नए रियलमी नारजो 100 लाइट 5G में ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट लगा है। इस स्मार्टफोन में आर्म माली-G57 MC2 जीपीयू, 6GB तक रैम और 128GB तक की इंटरनल स्टोरेज भी दी गई है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। हैवी गेमिंग के दौरान भी फोन गर्म न हो, इसलिए फोन में हीट मैनेजमेंट के लिए, रियलमी का AirFlow वेपर चैंबर (वीसी) कूलिंग सिस्टम दिया गया है, जिसका हीट डिसिपेशन एरिया 5300 sqmm है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।