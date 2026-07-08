पावरफुल बैटरी वाला सस्ता 5G फोन ला रहा रियलमी, कंपनी ने दिखाई पहली झलक

Realme Narzo 100x 5G जल्द भारतीय बाजार में डेब्यू करने वाला है। रियलमी ने अपकमिंग फोन की पहली झलक भी दिखा दी है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक फोन की सटीक लॉन्च डेट और स्पेसिफिकेशन्स की डिटेल नहीं दी है।

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Realme Narzo 100x 5G जल्द ही भारत में लॉन्च होगा, क्योंकि कंपनी ने ऑनलाइन इस फोन की झलक दिखाना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि यह आने वाला स्मार्टफोन रियलमी नारजो 100 सीरीज का हिस्सा बनेगा, जिसे हाल ही में देश में Realme Narzo 100 Lite 5G के साथ लॉन्च किया गया था। हालांकि, रियलमी ने अभी तक लॉन्च की तारीख या स्पेसिफिकेशन्स की घोषणा नहीं की है, लेकिन टीजर से फोन के पिछले हिस्से के डिजाइन की पहली झलक मिलती है और इसे "Non-Stop Power, Loading Soon!" टैगलाइन के साथ टीज किया गया है।

भारत में जल्द आ रहा Realme Narzo 100x 5G रियलमी ने अपने ऑफिशियल चैनलों एक प्रमोशनल इमेज शेयर की है, जिससे हिंट मिलता है कि यह फोन भारत में जल्द लॉन्च होने वाला है। फोन के लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट अब रियलमी इंडिया वेबसाइट पर लाइव है, जिससे कंफर्म होता है कि फोन से जुड़ी अन्य डिटेल्स जल्द ही अनाउंस की जाएंगी। टीजर फोन के उपनाम की भी पुष्टि करता है और इसे टैगलाइन "नॉन-स्टॉप पावर, लोडिंग सून!" के साथ टीज किया गया है, जिससे पता चलता है कि लॉन्च आने वाले दिनों में हो सकता है और इसमें बड़ी बैटरी हो सकती है।

टीजर रियलमी नारजो 100x 5G के रियर पैनल पर एक झलक भी दिखाता है। ऐसा लगता है कि फोन में दो रियर कैमरा सेंसर और एक एलईडी फ्लैश के साथ एक रैक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल है। सामने आई टीजर इमेज में फोन को ऑरेंज कलर में देखा जा सकता है और इसके कैमरा लेंस के चारों ओर एक चमकने वाली एलईडी लाइट भी होगी।

रियलमी ने अभी तक नारजो 100x 5G के स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया है। उम्मीद है कि यह कंपनी की लाइनअप में हाल ही में लॉन्च हुए रियलमी नारजो 100 Lite 5G के साथ शामिल होगा।

उम्मीद है कि कंपनी आने वाले दिनों में Realme Narzo 100x 5G के बारे में और जानकारी देगी, जिसमें इसके स्पेसिफिकेशन्स, कीमत और लॉन्च की तारीख शामिल होगी।

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चलिए तब तक रियलमी नारजो 100 लाइट 5G की खासियत पर एक नजर डालते हैं: फोन में 7000mAh की जबर्दस्त बैटरी मिलती है, जो 15W वायर्ड चार्जिंग, रिवर्स वायर्ड चार्जिंग और बाईपास चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दावा है कि एक बार चार्ज करने पर यह फोन 10 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक, 70 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक, 34 घंटे तक का कॉलिंग टाइम या 12 घंटे तक गेमिंग टाइम दे सकता है। 212 ग्राम वजनी इस फोन की मोटाई 8.45mm है। फोटोग्राफी की बात करें तो, रियलमी नारजो 100 लाइट 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 13-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, फोन में 5-मेगापिक्सेल का कैमरा दिया गया है, जो वॉटरड्रॉप-स्टाइल डिस्प्ले नॉच में लगा है। यह स्मार्टफोन 1080p/30 fps तक की क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है।

रियलमी नारजो 100 लाइट 5G एक डुअल सिम फोन है जो कंपनी के लेटेस्ट रियलमी यूआई 7.0 पर चलता है, जो एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड है। इस फोन में 6.8-इंच की एलसीडी स्क्रीन है, जो 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, 900 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और 180 हर्ट्ज तक का टच सैंपलिंग रेट देती है। दावा है कि यह फोन धूल और पानी की छींटों से सुरक्षित रहने के लिए IP64 रेटिंग के साथ आता है।