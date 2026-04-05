₹13000 से कम में 7000mAh बैटरी वाला 5G फोन, लॉन्च होते ही छा जाएगा यह मॉडल, डिटेल्स लीक

Apr 05, 2026 12:01 pm IST

Realme तेजी से भारत में अपनी लाइनअप का विस्तार कर रहा है। रियलमी जल्द ही भारत में एक नया मिड-रेंज फोन Realme Narzo 100 Lite 5G को लॉन्च कर सकता है। लॉन्च से पहले इसके लगभग सभी खास फीचर्स ऑनलाइन सामने आ गए हैं।

Realme तेजी से भारत में अपनी लाइनअप का विस्तार कर रहा है। रियलमी जल्द ही भारत में एक नया मिड-रेंज फोन Realme Narzo 100 Lite 5G को लॉन्च कर सकता है। लॉन्च से पहले इसके लगभग सभी खास फीचर्स ऑनलाइन सामने आ गए हैं। टिप्स्टर ने इसकी कीमत का भी हिंट दिया है। अगर आप एक किफायती 5G खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। किफायती होने के बावजूद फोन में बड़ी बैटरी, AI फीचर्स और बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। कहा जा रहा है कि इसे जून 2025 में लॉन्च किए गए Realme Narzo 80 Lite 5G के सक्सेसर के तौर पर लॉन्च किया जाएगा। अपकमिंग Realme Narzo 100 Lite 5G में क्या-क्या खास होगा, चलिए जानते हैं...

Realme Narzo 100 Lite 5G के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स (लीक) एक्स पर पैशनेटगीक्स ने बताया कि अपमकिंग Realme Narzo 100 Lite 5G फोन में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली 6.8-इंच की बड़ी फुल एचडी प्लस स्क्रीन होगी। Narzo 80 Lite में 120 हर्ट्ज की स्क्रीन है, इसलिए यह एक बेहतर अपग्रेड है। ज्यादा रिफ्रेश रेट होने से स्क्रॉलिंग और एनिमेशन ज्यादा स्मूद लगेंगे, हालांकि असल दुनिया का अनुभव इस बात पर निर्भर करेगा कि सॉफ्टवेयर और चिपसेट कितनी अच्छी तरह से तालमेल बिठा पाते हैं।

यह डिवाइस मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट पर चलने वाला है। कहा जा रहा है कि फोन में 'चार साल तक लैग-फ्री एक्सपीरियंस' मिलेगा, हालांकि यह साफ नहीं है कि यह दावा किन बेंचमार्क या इस्तेमाल के तरीकों पर आधारित है।

फोन की बैटरी और कैमरा कैमरों की बात करें तो, रियलमी नारजो 100 लाइट 5G में 13-मेगापिक्सेल का रियर सेंसर और 5-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा हो सकता है। लीक से यह भी पता चलता है कि इसमें 7,000mAh की बड़ी बैटरी होगी, साथ ही इसमें बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा; इसकी मदद से, हैवी यूज के दौरान फोन बैटरी के बजाय सीधे चार्जर से पावर ले पाता है।

फोन में धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP64 रेटिंग के साथ आएगा। इसकी मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फोन की बॉडी को मिलिट्री-ग्रेड MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन मिला है, जिससे यह अचानक गिरने पर टूटेगा नहीं।

तीन वेरिएंट और दो कलर अलग-अलग रैम और स्टोरेज के हिसाब से फोन तीन वेरिएंट - 4GB+64GB, 4GB+128GB और 6GB+128GB में आ सकता है। फोन दो कलर ऑप्शन्स सिल्वर और ब्लैक में आ सकता है।