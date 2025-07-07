Realme का जादू! आपके बोलने से एडिट हो जाएंगे फोटो, ये फीचर पाकर यूजर्स खुश
रियलमी ने अपने यूजर्स के लिए एक बेहद कमाल का फीचर पेश किया है, जो उनकी बात सुनकर फोटोज एडिट कर देगा। आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस आधारित इस फीचर को AI Edit Genie नाम दिया गया है और यह एडिटिंग को बेहद आसान बना देगा।
फोटोज क्लिक करने के बाद और सोशल मीडिया पर शेयर करने से पहले एक बेहद जरूरी काम फोटो एडिटिंग का करना पड़ता है। इसके लिए की ऐप्स की मदद लेने के बजाय केवल बोलने भर से काम चल जाए तो कैसा रहेगा? ऐसा जादू हुआ है Realme की ओर से दिए आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित फीचर AI Edit Genie की मदद से। इस फीचर का फायदा Realme 15 Series के साथ दिया गया है।
नए फीचर को चाइनीज टेक ब्रैंड Realme ने भारत के पहले वॉइस-बेस्ड फोटो एडिटिंग टूल के तौर पर पेश किया है और इसके साथ बस बोलना होगा और फोटो एडिट हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यूजर्स को केवल कहना होगा कि स्किन को स्मूद बनाओ, सिनेमैटिक फिल्टर लगाओ या फिर किसी को बैकग्राउंड से हटाओ, और काम हो जाएगा। इस फीचर का फायदा खासकर युवा यूजर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को मिलेगा, जो फटाफट फोटोज शेयर करना चाहते हैं।
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कैसे काम करता है AI Edit Genie फीचर?
नया AI Edit Genie फीचर वॉइस आधारित फोटो एडिटिंग टूल है और इसमें आप केवल बोलकर आसानी से अपनी फोटोज एडिट कर सकते हैं। यानी बिना ढेरों थर्ड-पार्टी ऐप्स की मदद लिए और बार-बार स्क्रीन टच किए प्रो-लेवल एडिटिंग की जा सकती है। ऐसे में बस बोलकर कमांड दिए जा सकते हैं और बस आपको जैसी चाहिए, वैसी फोटो बनकर स्क्रीन पर दिखाई देगी।
Realme का खास फीचर AI और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) पर बेस्ड है और आपकी आवाज पहचानने के अलावा बात समझ सकता है। इस आधार पर मनमुताबिक बदलाव आसानी से किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, 'Brighten the background' बोलने पर बैकग्राउंड स्मूद हो जाएगी। इसी तरह आप बोलकर अलग-अलग फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं।
वॉइस-ओनली एडिटिंग के रिजल्ट रियल-टाइम में दिखते हैं, ऐसे में अगर आपको कोई बदलाव अच्छा ना लगे तो उसे हटाने के लिए कहा जा सकता है। AI-पावर्ड ऑब्जेक्ट रिमूवल टूल के चलते फोटो में दिख रहे किसी अनचाहे शख्त को हटा देगा। कंपनी इसे मल्टी-लैंग्वेज सपोर्ट भी आने वाले दिनों में दे सकती है।
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