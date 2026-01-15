Hindustan Hindi News
Realme रिपब्लिक डे सेल कल से शुरू, इतने सस्ते मिलेंगे महंगे और पॉपुलर स्मार्टफोन्स, देखें पूरी लिस्ट

Realme रिपब्लिक डे सेल कल से शुरू, इतने सस्ते मिलेंगे महंगे और पॉपुलर स्मार्टफोन्स, देखें पूरी लिस्ट

संक्षेप:

रियलमी ने आज अपनी रिपब्लिक डे सेल की घोषणा की है, जिसमें उसके GT, Narzo और P सीरीज के स्मार्टफोन पर शानदार लिमिटेड-टाइम ऑफर मिल रहे हैं। 16 जनवरी से, ग्राहक Amazon, Flipkart और Realme.com पर आकर्षक प्राइस बेनिफिट्स, बैंक ऑफर, कूपन और नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन का फायदा उठा सकते हैं।

Jan 15, 2026 07:34 pm ISTArpit Soni
realme kicks Off republic day sale

Amazon ऑफर डिटेल

Realme Narzo 90x

फोन का 6GB+128GB वेरिएंट 1,250 रुपये के कूपन डिस्काउंट और 250 रुपये के एडिशनल डिस्काउंट के बाद 12,749 रुपये में मिलेगा।

फोन का 8GB+128GB वेरिएंट 1,250 रुपये के कूपन डिस्काउंट और 250 रुपये के एडिशनल डिस्काउंट के बाद 14,249 रुपये में मिलेगा।

Realme Narzo 90

अमेजन पर फोन का 6GB+128GB वेरिएंट 1,000 रुपये के कूपन डिस्काउंट के बाद 15,999 रुपये में मिलेगा।

अमेजन पर फोन का 8GB+128GB वेरिएंट 1,000 रुपये के कूपन डिस्काउंट के बाद 17,499 रुपये में मिलेगा।

Realme Narzo 80 Pro

फोन का 8GB+128GB वेरिएंट 1,000 रुपये के कूपन डिस्काउंट के बाद 16,999 रुपये में मिलेगा।

फोन का 8GB+256GB वेरिएंट 2,000 रुपये के कूपन डिस्काउंट के बाद 17,999 रुपये में मिलेगा।

फोन का 12GB+256GB वेरिएंट 1,500 रुपये के कूपन डिस्काउंट के बाद 20,499 रुपये में मिलेगा।

Realme 80 Lite 5G

फोन का 4GB+128GB वेरिएंट 1,500 रुपये के कूपन डिस्काउंट और 250 रुपये के एडिशनल डिस्काउंट के बाद 10,499 रुपये में मिलेगा।

फोन का 6GB+128GB वेरिएंट 1,500 रुपये के कूपन डिस्काउंट और 250 रुपये के एडिशनल डिस्काउंट के बाद 11,499 रुपये में मिलेगा।

Realme 80 Lite 4G

फोन का 4GB+64GB वेरिएंट 600 रुपये के कूपन डिस्काउंट के बाद 7,899 रुपये में मिलेगा।

फोन का 6GB+128GB वेरिएंट 600 रुपये के कूपन डिस्काउंट के बाद 8,899 रुपये में मिलेगा।

Realme GT 7 Pro

फोन का 12GB+256GB वेरिएंट 1,000 रुपये के प्राइस ड्रॉप और 9 महीने के नो-कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन के साथ 49,999 रुपये में मिलेगा।

फोन का 16GB+512GB वेरिएंट 1,000 रुपये के प्राइस ड्रॉप और 9 महीने के नो-कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन के साथ 54,999 रुपये में मिलेगा।

Realme GT 7T

फोन का 8GB+256GB वेरिएंट 30,999 रुपये में मिलेगा। इसका 12GB+256GB वेरिएंट 33,999 रुपये और 12+512 वेरिएंट 37,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Realme GT 7

सेल में फोन का 8GB+256GB वेरिएंट 34,999 रुपये में मिलेगा। इसका 12GB+256GB वेरिएंट 37,999 रुपये और 12+512 वेरिएंट 41,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Flipkart ऑफर डिटेल

Realme P4x

फोन का 6GB+128GB वेरिएंट 1,000 रुपये के डिस्काउंट और 750 रुपये के एडिशनल डिस्काउंट के बाद 14,249 रुपये में मिलेगा।

फोन का 8GB+128GB वेरिएंट 1,000 रुपये के डिस्काउंट और 750 रुपये के एडिशनल डिस्काउंट के बाद 15,749 रुपये में मिलेगा।

फोन का 8GB+256GB वेरिएंट 1,000 रुपये के डिस्काउंट और 750 रुपये के एडिशनल डिस्काउंट के बाद 17,749 रुपये में मिलेगा।

Realme.com ऑफर डिटेल

Realme Narzo 90x

फोन का 6GB+128GB वेरिएंट 1,250 रुपये के कूपन डिस्काउंट के बाद 12,749 रुपये में मिलेगा।

फोन का 8GB+128GB वेरिएंट 1,250 रुपये के कूपन डिस्काउंट के बाद 14,249 रुपये में मिलेगा।

Realme Narzo 90

अमेजन पर फोन का 6GB+128GB वेरिएंट 1,000 रुपये के कूपन डिस्काउंट के बाद 15,999 रुपये में मिलेगा।

अमेजन पर फोन का 8GB+128GB वेरिएंट 1,000 रुपये के कूपन डिस्काउंट के बाद 17,499 रुपये में मिलेगा।

Realme Narzo 80 Pro

फोन का 8GB+128GB वेरिएंट 2,000 रुपये के प्राइस ड्रॉप और 1,000 रुपये के कूपन डिस्काउंट के बाद 14,999 रुपये में मिलेगा।

फोन का 8GB+256GB वेरिएंट 1,500 रुपये के प्राइस ड्रॉप और 2,000 रुपये के कूपन डिस्काउंट के बाद 16,499 रुपये में मिलेगा।

फोन का 12GB+256GB वेरिएंट 1,500 रुपये के प्राइस ड्रॉप और 1,500 रुपये के कूपन डिस्काउंट के बाद 18,999 रुपये में मिलेगा।

Realme 80 Lite 4G

फोन का 4GB+64GB वेरिएंट 600 रुपये के कूपन डिस्काउंट के बाद 7,899 रुपये में मिलेगा।

फोन का 6GB+128GB वेरिएंट 600 रुपये के कूपन डिस्काउंट के बाद 8,899 रुपये में मिलेगा।

Realme GT 7T

फोन का 8GB+256GB वेरिएंट 30,999 रुपये में मिलेगा। इसका 12GB+256GB वेरिएंट 33,999 रुपये और 12+512 वेरिएंट 37,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Realme GT 7

सेल में फोन का 8GB+256GB वेरिएंट 34,999 रुपये में मिलेगा। इसका 12GB+256GB वेरिएंट 37,999 रुपये और 12+512 वेरिएंट 41,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Realme P4x

फोन का 6GB+128GB वेरिएंट 1,000 रुपये के प्राइस ड्रॉप और 750 रुपये के कूपन डिस्काउंट के बाद 14,249 रुपये, 8GB+128GB वेरिएंट 15,749 रुपये और 8GB+256GB वेरिएंट 17,749 रुपये में मिलेगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
