Realme रिपब्लिक डे सेल कल से शुरू, इतने सस्ते मिलेंगे महंगे और पॉपुलर स्मार्टफोन्स, देखें पूरी लिस्ट

Jan 15, 2026 07:34 pm IST

रियलमी ने आज अपनी रिपब्लिक डे सेल की घोषणा की है, जिसमें उसके GT, Narzo और P सीरीज के स्मार्टफोन पर शानदार लिमिटेड-टाइम ऑफर मिल रहे हैं। 16 जनवरी से, ग्राहक Amazon, Flipkart और Realme.com पर आकर्षक प्राइस बेनिफिट्स, बैंक ऑफर, कूपन और नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन का फायदा उठा सकते हैं। ये ऑफर Amazon, Flipkart और Realme चैनलों पर 22 जनवरी 2026 तक लाइव रहेंगे।

Amazon ऑफर डिटेल Realme Narzo 90x

फोन का 6GB+128GB वेरिएंट 1,250 रुपये के कूपन डिस्काउंट और 250 रुपये के एडिशनल डिस्काउंट के बाद 12,749 रुपये में मिलेगा।

फोन का 8GB+128GB वेरिएंट 1,250 रुपये के कूपन डिस्काउंट और 250 रुपये के एडिशनल डिस्काउंट के बाद 14,249 रुपये में मिलेगा।

Realme Narzo 80 Pro

फोन का 8GB+128GB वेरिएंट 1,000 रुपये के कूपन डिस्काउंट के बाद 16,999 रुपये में मिलेगा।

फोन का 8GB+256GB वेरिएंट 2,000 रुपये के कूपन डिस्काउंट के बाद 17,999 रुपये में मिलेगा।

फोन का 12GB+256GB वेरिएंट 1,500 रुपये के कूपन डिस्काउंट के बाद 20,499 रुपये में मिलेगा।

Realme 80 Lite 5G

फोन का 4GB+128GB वेरिएंट 1,500 रुपये के कूपन डिस्काउंट और 250 रुपये के एडिशनल डिस्काउंट के बाद 10,499 रुपये में मिलेगा।

फोन का 6GB+128GB वेरिएंट 1,500 रुपये के कूपन डिस्काउंट और 250 रुपये के एडिशनल डिस्काउंट के बाद 11,499 रुपये में मिलेगा।

Realme 80 Lite 4G

फोन का 4GB+64GB वेरिएंट 600 रुपये के कूपन डिस्काउंट के बाद 7,899 रुपये में मिलेगा।

फोन का 6GB+128GB वेरिएंट 600 रुपये के कूपन डिस्काउंट के बाद 8,899 रुपये में मिलेगा।

Realme GT 7 Pro

फोन का 12GB+256GB वेरिएंट 1,000 रुपये के प्राइस ड्रॉप और 9 महीने के नो-कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन के साथ 49,999 रुपये में मिलेगा।

फोन का 16GB+512GB वेरिएंट 1,000 रुपये के प्राइस ड्रॉप और 9 महीने के नो-कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन के साथ 54,999 रुपये में मिलेगा।

Realme GT 7T

फोन का 8GB+256GB वेरिएंट 30,999 रुपये में मिलेगा। इसका 12GB+256GB वेरिएंट 33,999 रुपये और 12+512 वेरिएंट 37,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Realme GT 7

सेल में फोन का 8GB+256GB वेरिएंट 34,999 रुपये में मिलेगा। इसका 12GB+256GB वेरिएंट 37,999 रुपये और 12+512 वेरिएंट 41,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Flipkart ऑफर डिटेल Realme P4x

फोन का 6GB+128GB वेरिएंट 1,000 रुपये के डिस्काउंट और 750 रुपये के एडिशनल डिस्काउंट के बाद 14,249 रुपये में मिलेगा।

फोन का 8GB+128GB वेरिएंट 1,000 रुपये के डिस्काउंट और 750 रुपये के एडिशनल डिस्काउंट के बाद 15,749 रुपये में मिलेगा।

फोन का 8GB+256GB वेरिएंट 1,000 रुपये के डिस्काउंट और 750 रुपये के एडिशनल डिस्काउंट के बाद 17,749 रुपये में मिलेगा।

Realme.com ऑफर डिटेल Realme Narzo 90x

फोन का 6GB+128GB वेरिएंट 1,250 रुपये के कूपन डिस्काउंट के बाद 12,749 रुपये में मिलेगा।

फोन का 8GB+128GB वेरिएंट 1,250 रुपये के कूपन डिस्काउंट के बाद 14,249 रुपये में मिलेगा।

Realme Narzo 80 Pro

फोन का 8GB+128GB वेरिएंट 2,000 रुपये के प्राइस ड्रॉप और 1,000 रुपये के कूपन डिस्काउंट के बाद 14,999 रुपये में मिलेगा।

फोन का 8GB+256GB वेरिएंट 1,500 रुपये के प्राइस ड्रॉप और 2,000 रुपये के कूपन डिस्काउंट के बाद 16,499 रुपये में मिलेगा।

फोन का 12GB+256GB वेरिएंट 1,500 रुपये के प्राइस ड्रॉप और 1,500 रुपये के कूपन डिस्काउंट के बाद 18,999 रुपये में मिलेगा।

Realme P4x