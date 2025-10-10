रियलमी लाया दिवाली ऑफर, इतने सस्ते मिल रहे पॉपुलर स्मार्टफोन्स, देखें लिस्ट

Realme का स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। रियलमी अपने पॉपुलर स्मार्टफोन्स पर और भी रोमांचक ब्लॉकबस्टर डील्स लेकर वापस आ गया है। इन दिवाली स्पेशल डील्स के साथ, ग्राहक लेटेस्ट स्मार्टफोन्स पर बैंक ऑफर, नो-कॉस्ट ईएमआई और अन्य बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हैं।

Fri, 10 Oct 2025 02:32 PM

फ्लिपकार्ट ऑफर्स Realme P4 Pro

24,999 रुपये कीमत का 8+128 वेरिएंट 2,000 रुपये की छूट और 3,000 रुपये के बैंक ऑफर के साथ 19,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

26,999 रुपये कीमत का 8+256 वेरिएंट डिस्काउंट और बैंक ऑफर के साथ 22,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

28,999 रुपये कीमत का 12+256 वेरिएंट 2,000 रुपये की छूट और 3,000 रुपये के बैंक ऑफर के साथ 23,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Realme P4

18,499 रुपये का 6+128 वेरिएंट ऑफर्स के बाद 14,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

19,499 रुपये का 8+128 वेरिएंट ऑफर्स के बाद 15,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

21,499 रुपये का 8+256 वेरिएंट ऑफर्स के बाद 17,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Realme P3 Ultra

23,999 रुपये का 8+128 वेरिएंट ऑफर्स के बाद 19,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

25,999 रुपये का 8+256 वेरिएंट 6,000 रुपये की छूट के बाद 19,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

29,999 रुपये का 12+256 वेरिएंट 5,000 रुपये की छूट और 1,000 रुपये के कूपन डिस्काउंट के बाद 23,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Realme P3 Pro

20,999 रुपये का 8+128 वेरिएंट 3,000 रुपये की छूट और 2,000 रुपये के कूपन डिस्काउंट के बाद 15,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

21,999 रुपये का 8+256 वेरिएंट 3,000 रुपये की छूट और 2,000 रुपये के के बाद 16,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

23,999 रुपये का 12+256 वेरिएंट 3,000 रुपये की छूट और 2,000 रुपये के कूपन डिस्काउंट के बाद 18,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Realme P3x

11,999 रुपये का 6+128 वेरिएंट ऑफर्स के बाद 10,749 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

12,999 रुपये का 8+128 वेरिएंट ऑफर्स के बाद 11,749 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

अमेजन ऑफर्स Realme Narzo 80 Lite 5G

10,999 रुपये का 4+128 वेरिएंट 2,000 रुपये की छूट के बाद 8,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

11,499 रुपये का 6+128 वेरिएंट 1,600 रुपये की छूट के बाद 9,899 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Realme Narzo 80 Lite 4G

7,299 रुपये का 4+64 वेरिएंट 1,000 रुपये की छूट के बाद 6,299 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

8,299 रुपये का 6+128 वेरिएंट 1,100 रुपये की छूट के बाद 7,199 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Realme Narzo 80x

12,999 रुपये का 6+128 वेरिएंट 2,000 रुपये की छूट के बाद 10,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

13,999 रुपये का 8+128 वेरिएंट 2,250 रुपये की छूट के बाद 11,749 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Realme Narzo 80 Pro

19,999 रुपये का 8+256 वेरिएंट 1,000 रुपये की छूट के बाद 18,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

21,999 रुपये का 12+256 वेरिएंट 2,000 रुपये की छूट के बाद 19,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Realme GT 7T

34,999 रुपये का 8+256 वेरिएंट ऑफर्स के बाद 29,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।