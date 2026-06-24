क्या खत्म हो जाएगा Realme का नाम? इंडिया CEO माइकल गुओ ने दिया इस्तीफा
रियलमी इंडिया के CEO माइकल गुओ ने इस्तीफा दे दिया है। यह कदम Oppo की रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटजी और Realme-OnePlus के बढ़ते इंटीग्रेशन के बीच सामने आया है।
भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में ऑर्गनाइजेशन लेवल पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। Moneycontrol की एक रिपोर्ट के मुताबिक, Realme India के CEO माइकल गुओ ने कंपनी छोड़ दी है। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब Realme की पैरेंट कंपनी Oppo अपने अलग-अलग ब्रैंड्स के ऑपरेशन को इंटीग्रेट करने की दिशा में काम कर रही है और OnePlus के साथ मिलकर काम करने की कोशिश भी की जा रही है।
रिपोर्ट के मुताबिक, माइकल गुओ का इस्तीफा Oppo की ओर से शुरू किए गए बड़े रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस का हिस्सा माना जा रहा है। इस बदलाव का मकसद कंपनी के अलग-अलग ब्रैंड्स के बीच बेहतर कोलैबरेशन करना, लागत को नियंत्रित करना और ऑपरेशंस को ज्यादा इफेक्टिव बनाना है। भारत में Realme को पिछले कुछ वर्षों में तेजी से लोकप्रियता मिली है और बजट से लेकर प्रीमियम सेगमेंट तक अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। ऐसे में टॉप लीडरशिप में बदलाव को इंडस्ट्री काफी महत्वपूर्ण मान रही है।
ब्रैंड्स के बीच बेहतर कोलैबरेशन
बताया जा रहा है कि Oppo अपने स्मार्टफोन बिजनेस के साथ Realme और OnePlus के बीच कोलैबरेशन को और मजबूत करना चाहता है। इसके साथ कुछ डिपार्टमेंट्स, रिसोर्सेज और स्ट्रेटजिक वर्क को शेयर किया जा सकता है। इससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सप्लाई चेन, मार्केटिंग और प्रोडक्ट प्लानिंग जैसे क्षेत्रों में बेहतर रिजल्ट्स पाने का लक्ष्य रखा गया है।
हालांकि, फिलहाल Realme को बंद करने या इस ब्रैंड को पूरी तरह खत्म करने जैसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कंपनी के स्मार्टफोन, सर्विस नेटवर्क और सेल्स एक्टिविटीज पहले की तरह जारी रहने की उम्मीद है। हालांकि, भविष्य में ग्राहकों को Realme, Oppo और OnePlus के प्रोडक्ट्स में टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटजी से जुड़ी समानताएं ज्यादा देखने को मिल सकती हैं।
इसलिए ऐसा कर रहा है Oppo
एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और घटते मार्जिन के बीच कई कंपनियां अपने ऑपरेशंस को ज्यादा स्मूद बनाने के लिए इस तरह के कदम उठा रही हैं। Oppo भी इसी स्ट्रेटजी के तहत अपने ब्रैंड पोर्टफोलियो को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहता है। इससे रिसोर्सेज का बेहतर उपयोग संभव होगा और नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाने की प्रक्रिया भी तेज हो सकती है।
बता दें, भारत Realme के लिए सबसे महत्वपूर्ण मार्केट्स में से एक रहा है। कंपनी ने यहां युवा ग्राहकों के बीच मजबूत पहचान बनाई है और कई लोकप्रिय स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च की हैं। ऐसे में माइकल गुओ के जाने और Oppo की नई स्ट्रेटजी का असर आने वाले महीनों में Realme की मार्केट पोजीशन और प्रोडक्ट स्ट्रेटजी पर देखने को मिल सकता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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