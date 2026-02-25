Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

DSLR जैसी फोटो लेगा रियलमी का धांसू फोन, मिलेंगे 200MP के दो रियर कैमरे; डिटेल लीक

Feb 25, 2026 08:30 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

लगता है कि रियलमी अब नेक्स्ट-जेनरेशन Realme GT 9 सीरीज लाने की तैयारी में जोर-शोर से जुट गई है। एक लीक के अनुसार, सीरीज का प्रो मॉडल यानी Realme GT 9 Pro स्मार्टफोन 200 मेगापिक्सेल के दो रियर कैमरे से लैस होगा।

DSLR जैसी फोटो लेगा रियलमी का धांसू फोन, मिलेंगे 200MP के दो रियर कैमरे; डिटेल लीक

Realme GT 8 Pro और Realme GT 8 पिछले साल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, स्नैपड्रैगन चिपसेट और 7,000mAh बैटरी के साथ लॉन्च हुए थे। अब, ऐसा लग रहा है कि कंपनी अब नेक्स्ट-जेनरेशन Realme GT 9 सीरीज को लाने की तैयारी में जुट गई है, क्योंकि अब इसकी अफवाहें ऑनलाइन सामने आने लगी हैं। हाल ही में आए एक लीक से पता चलता है कि अपकमिंग सीरीज में 200-मेगापिक्सेल के दो रियर कैमरे होंगे। यह मौजूदा मॉडल्स की तुलना में एक बड़ा अपग्रेड होगा। रियलमी जीटी 8 सीरीज की तरह, अपकमिंग रियलमी जीटी 9 सीरीज में भी वैनिला Realme GT 9 और Realme GT 9 Pro मॉडल शामिल हो सकते हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Realme GT 8

Realme GT 8

  • checkBlue
  • check12GB RAM
  • check256GB Storage

₹52990

और जाने

discount

10% OFF

Vivo V70 5G

Vivo V70 5G

  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.83inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹50999

खरीदिये

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Pro

  • checkUrban Blue/Diary White
  • check12GB / 16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹72999

₹79999

खरीदिये

discount

9% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹67999

₹74999

खरीदिये

Realme GT 9 Series में क्या होगा खास (लीक के अनुसार)

चीन के टिप्स्टर स्मार्ट पिकाचू का दावा है कि रियलमी जीटी 9 सीरीज में डुअल 200-मेगापिक्सेल रियर कैमरा सेंसर होंगे। एक वीबो पोस्ट में, टिप्स्टर ने कहा कि "मौजूदा प्लान डबल 200 मिलियन टारगेट की ओर झुका है, जिसमें को-ब्रांडेड फिल्मों पर ज्यादा जोर दिया जाएगा", जिससे हिंट मिलता है कि दोनों मॉडल मौजूदा मॉडल की तुलना में रियर कैमरा अपग्रेड दे सकते हैं। इससे पता चलता है कि रियलमी जीटी 9 में एक 200-मेगापिक्सेल का सेंसर होगा, और रियलमी जीटी 9 प्रो में दो 200-मेगापिक्सेल के सेंसर हो सकते हैं।

realme gt 9 pro, realme gt 9, realme gt 9 series, realme gt 8 series
ये भी पढ़ें:इस दिन आ रहा 7000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G फोन, 37 दिन चलेगी बैटरी; डिटेल
ये भी पढ़ें:पहली बार Pink कलर में आ रहा नथिंग का ट्रांसपेरेंट फोन, कंपनी ने दिखाई पहली झलक

पिछले सीरीज में मिलते हैं इतने कैमरे

जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा रियलमी जीटी 8 में 200-मेगापिक्सेल सेंसर नहीं है; इसके बजाय, इसमें 24mm फोकल लेंथ वाला 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा, 50-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो सेंसर और 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा है। इसमें 16-मेगापिक्सेल का सेल्फी शूटर है। वहीं, रियलमी जीटी 8 प्रो में 200-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है जो 120x तक डिजिटल जूम सपोर्ट करता है। कैमरा सेटअप में 50-मेगापिक्सेल का रिको GR एंटी-ग्लेयर मेन कैमरा और 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड लेंस भी है। इसमें 32-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है।

ये भी पढ़ें:₹399 शुरुआती कीमत में नए प्लान लाई कंपनी, 365 दिनों तक मिलेगा Unlimited 4G+5G

इस साल के आखिर में एंड्रॉयड स्मार्टफोन सेगमेंट में डुअल 200-मेगापिक्सेल रियर कैमरा यूनिट्स का ट्रेंड बनने की उम्मीद है। अफवाह है कि ओप्पो फाइंड X9s में 200-मेगापिक्सेल का सैमसंग HP5 मेन रियर कैमरा और 200-मेगापिक्सेल का HP5 पेरिस्कोप सेंसर होगा। ओप्पो फाइंड X10 प्रो, वीवो X300 अल्ट्रा और शाओमी 18 प्रो में भी 200-मेगापिक्सेल के दो रियर कैमरे होने की बात कही जा रही है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

9% OFF

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.31 inch Display Size
flipkart-logo

₹75999

₹83999

खरीदिये

Realme 9 5G

Realme 9 5G

  • checkMeteor Black
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹12999

खरीदिये

discount

13% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹14749

₹16999

खरीदिये

discount

7% OFF

Oppo A6x 5G

Oppo A6x 5G

  • checkOlive Green
  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
amazon-logo

₹13499

₹14499

खरीदिये

Realme GT 2 Pro 5G

Realme GT 2 Pro 5G

  • checkPaper White
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹27990

खरीदिये

discount

21% OFF

Realme P4 Power 5G

Realme P4 Power 5G

  • checkTransSilver
  • check8Gb RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
flipkart-logo

₹25999

₹32999

खरीदिये

discount

4% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹26999

₹27999

खरीदिये

रियलमी जीटी 8 प्रो स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट पर चलता है और 120W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है। रियलमी जीटी 8 में स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट है और यह 100W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। दोनों फोन में 7,000mAh की बैटरी है और धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP66+IP68+IP69 रेटिंग है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News Realme

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।