DSLR जैसी फोटो लेगा रियलमी का धांसू फोन, मिलेंगे 200MP के दो रियर कैमरे; डिटेल लीक
लगता है कि रियलमी अब नेक्स्ट-जेनरेशन Realme GT 9 सीरीज लाने की तैयारी में जोर-शोर से जुट गई है। एक लीक के अनुसार, सीरीज का प्रो मॉडल यानी Realme GT 9 Pro स्मार्टफोन 200 मेगापिक्सेल के दो रियर कैमरे से लैस होगा।
Realme GT 8 Pro और Realme GT 8 पिछले साल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, स्नैपड्रैगन चिपसेट और 7,000mAh बैटरी के साथ लॉन्च हुए थे। अब, ऐसा लग रहा है कि कंपनी अब नेक्स्ट-जेनरेशन Realme GT 9 सीरीज को लाने की तैयारी में जुट गई है, क्योंकि अब इसकी अफवाहें ऑनलाइन सामने आने लगी हैं। हाल ही में आए एक लीक से पता चलता है कि अपकमिंग सीरीज में 200-मेगापिक्सेल के दो रियर कैमरे होंगे। यह मौजूदा मॉडल्स की तुलना में एक बड़ा अपग्रेड होगा। रियलमी जीटी 8 सीरीज की तरह, अपकमिंग रियलमी जीटी 9 सीरीज में भी वैनिला Realme GT 9 और Realme GT 9 Pro मॉडल शामिल हो सकते हैं।
Realme GT 9 Series में क्या होगा खास (लीक के अनुसार)
चीन के टिप्स्टर स्मार्ट पिकाचू का दावा है कि रियलमी जीटी 9 सीरीज में डुअल 200-मेगापिक्सेल रियर कैमरा सेंसर होंगे। एक वीबो पोस्ट में, टिप्स्टर ने कहा कि "मौजूदा प्लान डबल 200 मिलियन टारगेट की ओर झुका है, जिसमें को-ब्रांडेड फिल्मों पर ज्यादा जोर दिया जाएगा", जिससे हिंट मिलता है कि दोनों मॉडल मौजूदा मॉडल की तुलना में रियर कैमरा अपग्रेड दे सकते हैं। इससे पता चलता है कि रियलमी जीटी 9 में एक 200-मेगापिक्सेल का सेंसर होगा, और रियलमी जीटी 9 प्रो में दो 200-मेगापिक्सेल के सेंसर हो सकते हैं।
पिछले सीरीज में मिलते हैं इतने कैमरे
जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा रियलमी जीटी 8 में 200-मेगापिक्सेल सेंसर नहीं है; इसके बजाय, इसमें 24mm फोकल लेंथ वाला 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा, 50-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो सेंसर और 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा है। इसमें 16-मेगापिक्सेल का सेल्फी शूटर है। वहीं, रियलमी जीटी 8 प्रो में 200-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है जो 120x तक डिजिटल जूम सपोर्ट करता है। कैमरा सेटअप में 50-मेगापिक्सेल का रिको GR एंटी-ग्लेयर मेन कैमरा और 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड लेंस भी है। इसमें 32-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है।
इस साल के आखिर में एंड्रॉयड स्मार्टफोन सेगमेंट में डुअल 200-मेगापिक्सेल रियर कैमरा यूनिट्स का ट्रेंड बनने की उम्मीद है। अफवाह है कि ओप्पो फाइंड X9s में 200-मेगापिक्सेल का सैमसंग HP5 मेन रियर कैमरा और 200-मेगापिक्सेल का HP5 पेरिस्कोप सेंसर होगा। ओप्पो फाइंड X10 प्रो, वीवो X300 अल्ट्रा और शाओमी 18 प्रो में भी 200-मेगापिक्सेल के दो रियर कैमरे होने की बात कही जा रही है।
रियलमी जीटी 8 प्रो स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट पर चलता है और 120W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है। रियलमी जीटी 8 में स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट है और यह 100W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। दोनों फोन में 7,000mAh की बैटरी है और धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP66+IP68+IP69 रेटिंग है।
