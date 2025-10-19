7000mAh की बैटरी और 120W की चार्जिंग वाला नया फोन, 15 मिनट में 50% चार्ज

संक्षेप: रियलमी 21 अक्टूबर चीन में Realme GT 8 सीरीज को लॉन्च करने वाली है। लॉन्च से पहले कंपनी ने इस सीरीज के प्रो वेरिएंट की बैटरी को कन्फर्म कर दिया है। यह फोन 7000mAh की बैटरी और 120W की चार्जिंग के साथ आएगा।

रियलमी 21 अक्टूबर चीन में Realme GT 8 सीरीज को लॉन्च करने वाली है। इस सीरीज में दो नए फोन- Realme GT 8 और GT 8 Pro शामिल हैं। लॉन्च से पहले कंपनी दोनों फोन्स के खास फीचर्स को टीज कर रही है। इसी कड़ी में कंपनी ने एक पोस्टर रिलीज करके अब नई सीरीज के प्रो वेरिएंट की बैटरी साइज और चार्जिंग को कन्फर्म कर दिया है। शेयर किए गए पोस्टर के अनुसार रियलमी का यह फोन 7000mAh की बैटरी के साथ आएगा।

15 मिनट में 0 से 50 पर्सेंट तक चार्ज फोन में ऑफर की जाने वाली यह बैटरी 120W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। फोन में कंपनी 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग देने वाली है। खास बात है कि यह फोन बाईपास चार्जिंग फीचर से भी लैस होगा। कंपनी का दावा है कि फोन की बैटरी मात्र 15 मिनट में 0 से 50 पर्सेंट तक चार्ज हो जाती है। बड़ी बैटरी होने के बाद भी फोन की थिकनेस 8.20mm है।

जबर्दस्त कैमरा सेटअप से लैस होगा फोन हाल में आई लीक रिपोर्ट के अनुसार फोन में कंपनी 6.78 इंच का OLED पैनल देने वाली है। यह 2K रेजॉलूशन के साथ आएगा। फोन में ऑफर किया जाने वाला यह डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। फोन में आपको अंडर-डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में Ricoh सर्टिफाइड 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा ऑफर करने वाली है। यह कैमरा OIS को सपोर्ट करेगा।