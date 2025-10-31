खुशखबरी, भारत में इस दिन आ रहा Realme GT 8 Pro, इसमें DSLR जैसा तगड़ा कैमरा

संक्षेप: Realme GT 8 Pro अब भारतीय बाजार में तहलका मचाने के लिए तैयार है। एक टिप्स्टर का कहना है कि यह फोन 20 नवंबर को भारत में लॉन्च होगा। यह भारत में Flipkart के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी ने अभी तक स्टैंडर्ड मॉडल की उपलब्धता की घोषणा नहीं की है।

Realme GT 8 Pro अब भारतीय बाजार में तहलका मचाने के लिए तैयार है। यह फोन पहले ही चीन में लॉन्च हो चुका है। कंपनी ने 21 अक्टूबर को चीन में अपनी रियलमी GT 8 सीरीज लॉन्च की थी। इस सीरीज में दो स्मार्टफोन मॉडल - Realme GT 8 Pro और स्टैंडर्ड Realme GT 8 शामिल हैं। हाल ही में, कंपनी ने पुष्टि की है कि वह नवंबर में भारत में Realme GT 8 Pro लॉन्च करेगी। हालांकि खुद कंपनी ने अभी तक लॉन्च की सटीक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन एक टिप्स्टर का कहना है कि यह फोन 20 नवंबर को भारत में लॉन्च होगा। यह भारत में Flipkart के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी ने अभी तक स्टैंडर्ड मॉडल की उपलब्धता की घोषणा नहीं की है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर…

भारत में इस दिन लॉन्च हो सकता है Realme GT 8 Pro (संभावित) गैजेट्स360 की रिपोर्ट के अनुसार, एक्स पर एक पोस्ट में, टिप्स्टर योगेश बरार ने दावा किया है कि Realme GT 8 Pro भारत में 20 नवंबर को लॉन्च होगा। फोन को फ्लिपकार्ट और कंपनी के ऑनलाइन स्टोर जैसे कई रिटेल चैनलों के माध्यम से बेचा जाएगा।

Realme GT 8 Pro के भारतीय वेरिएंट के खास फीचर्स और कीमत की जानकारी अभी भी सामने नहीं आई है, लेकिन एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट से पता चलता है कि यह फोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट जन 5 चिपसेट और हाइपरविजन AI चिप से लैस होगा। अपने चीनी वर्जन की तरह, Realme GT 8 Pro भी Ricoh GR-पावर्ड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप से लैस होगा।

Realme GT 8 Pro की कीमत और खासियत (चीनी मॉडल के अनुसार) चीन में, Realme GT 8 Pro की शुरुआती कीमत, 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 3,999 युआन (करीब 50,000 रुपये) है। इसके टॉप-ऑफ-द-लाइन, 16GB रैम और 1TB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 5,199 युआन (करीब 64,000 रुपये) है।

चीन में लॉन्च हो चुका Realme GT 8 Pro डुअल-सिम सपोर्ट के साथ आता है और Realme UI 7.0 पर चलता है। इसमें 6.79-इंच QHD+ एमोलेड फ्लेक्सिबल डिस्प्ले है, जिसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस 7000 निट्स, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 3200 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट है। फोन क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस है, जो 16GB तक LPDDR5X रैम और 1TB तक की इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। प्रो मॉडल में UFS 4.1 स्टोरेज है।