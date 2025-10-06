खुलासा! Realme GT 8 Pro में मिलेगा 200MP टेलीफोटो कैमरा, जब चाहें बदल जाएगा डिजाइन Realme GT 8 Pro to offer 200MP telephoto camera with swappable design new leaks emerged, Gadgets Hindi News - Hindustan
खुलासा! Realme GT 8 Pro में मिलेगा 200MP टेलीफोटो कैमरा, जब चाहें बदल जाएगा डिजाइन

रियलमी के नए दमदार फोन Realme GT 8 Pro के नए फीचर्स का खुलासा हुआ है। इस डिवाइस में 200MP कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसके बैक पैनल पर कैमरा मॉड्यूल बदला जा सकेगा। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 03:02 PM
टेक ब्रैंड Realme अपने अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन Realme GT 8 Pro को इस अक्टूबर में चीन में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने पहले ही कुछ अहम डीटेल्स टीज कर दी हैं और अब एक लीक्ड हैंड्स-ऑन इमेज ने फोन के डिजाइन और कैमरा फीचर्स पर से पर्दा उठा दिया है। फोन अपने यूजर-स्वैपेबल कैमरा आइलैंड फीचर के लिए चर्चा में है, जो यूजर्स को अपने फोन के रियर डिजाइन को पर्सनलाइज करने का मौका देगा।

टिप्स्टर Debayan Roy (@Gadgetsdata) ने X (पहले Twitter) पर Realme GT 8 Pro की एक लीक्ड लाइव इमेज शेयर की है। इसमें फोन के रियर कैमरा मॉड्यूल के दो अलग-अलग डिजाइन- एक राउंड मॉड्यूल और एक रोबोटिक्स-इंस्पायर्ड अनइवन कैमरा आइलैंड, नजर आए हैं।

बदल पाएंगे फोन के कैमरा सेटअप का डिजाइन

कंपनी ने कन्फर्म किया है कि यूजर्स इन कैमरा आइलैंड्स को बदल सकते हैं, हालांकि कैमरा यूनिट्स अपनी जगह फिक्स रहेंगे। ये मॉड्यूल Ricoh के साथ मिलकर बनाए गए हैं और इन्हें बदलने के लिए छोटे स्क्रूज की मदद लेनी पड़ सकती है। टीजर इमेज से पता चलता है कि कम से कम तीन या उससे ज्यादा डिजाइन ऑप्शंस होंगे।

200MP टेलीफोटो कैमरा के साथ धांसू कैमरा

Realme के वाइस प्रेसिडेंट Xu Qi Chase ने खुलासा किया है कि GT 8 Pro में 200-मेगापिक्सल का Samsung HP5 परिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया जाएगा। यह 1/1.56-इंच सेंसर होगा, जो हाई-रेजॉल्यूशन जूम शॉट्स ले सकेगा। इसके अलावा फोन में 50MP का Sony LYT-808 प्राइमरी कैमरा (OIS के साथ) और 50MP का अल्ट्रावाइड लेंस (Samsung JN5 सेंसर) भी होगा।

परफॉर्मेंस और डिस्प्ले फीचर्स का भी खुलासा

Realme GT 8 Pro को Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC चिपसेट से लैस किया जाएगा, जो इसे मार्केट के सबसे फास्ट स्मार्टफोन्स में से एक बनाएगा। फोन में 2K 10-bit LTPO BOE फ्लैट OLED डिस्प्ले दी जाएगी, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगी। यह डिवाइस Android 16 पर बेस्ड Realme UI पर चलेगा। लीक्स के मुताबिक, Realme GT 8 Pro में 7000mAh बैटरी के साथ 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है और IP69 रेटिंग यानी डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस दिया जाएगा।

