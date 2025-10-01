अपने आप बदल पाएंगे इस फोन का कैमरा, अनोखा होगा Realme GT 8 Pro का डिजाइन

रियलमी का पावरफुल फ्लैगशिप फोन ग्राहकों को Realme GT 8 Pro खास डिजाइन के साथ खरीदने का मौका मिलेगा। इस फोन के कैमरा मॉड्यूल को स्क्रू की मदद से बदला जा सकेगा।

टेक ब्रैंड Realme अपने अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन Realme GT 8 Pro को एक बिल्कुल नए और अनोखे डिजाइन फीचर के साथ पेश करने की तैयारी में है। कंपनी ने हाल ही में चीनी माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Weibo पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें यह पुष्टि हुई है कि GT 8 Pro यूजर-स्वैपेबल कैमरा आईलैंड्स के साथ लॉन्च होगा। यानी यूजर्स इसका कैमरा आसानी से बदल भी पाएंगे।

लीक्ड रेंडर्स और अब ऑफीशियल वीडियो में फोन के पीछे रोबोट जैसे चेहरे का डिजाइन दिखा है। हालांकि, अगर यह लुक आपको पसंद नहीं आता, तो आप इसे राउंड मॉड्यूल जैसे दूसरे डिजाइन से बदल सकते हैं। वीडियो में तीन अलग-अलग कैमरा आइलैंड डिजाइन दिखाए गए हैं, जिन्हें आसानी से स्वैप किया जा सकता है। इसके लिए कैमरा लेंस के दोनों ओर दिए गए स्क्रूज का इस्तेमाल होगा।

इन यूजर्स को पसंद आएगा डिजाइन फीचर उन यूजर्स के लिए खास साबित हो सकता है जो समय-समय पर फोन का लुक बदलना पसंद करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, Realme इन स्वैपेबल मॉड्यूल्स को एक्सेसरीज के तौर पर भी उपलब्ध कराएगा। हालांकि यह कहना अभी मुश्किल है कि यह फीचर सिर्फ GT 8 Pro तक ही सीमित रहेगा या आने वाले मॉडल्स में भी देखने को मिलेगा।

Realme GT 8 Pro लॉन्च टाइमलाइन Realme अक्टूबर में चीन में GT 8 Pro और स्टैंडर्ड GT 8 को लॉन्च करने वाली है। इसके बाद फोन को ग्लोबल मार्केट और भारत में भी लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने कन्फर्म किया है कि Realme GT 8 Pro भारत का पहला Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट वाला फ्लैगशिप होगा।