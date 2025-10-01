अपने आप बदल पाएंगे इस फोन का कैमरा, अनोखा होगा Realme GT 8 Pro का डिजाइन Realme GT 8 Pro to launch With User-Swappable Camera Islands Here are the expected features, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Realme GT 8 Pro to launch With User-Swappable Camera Islands Here are the expected features

अपने आप बदल पाएंगे इस फोन का कैमरा, अनोखा होगा Realme GT 8 Pro का डिजाइन

रियलमी का पावरफुल फ्लैगशिप फोन ग्राहकों को Realme GT 8 Pro खास डिजाइन के साथ खरीदने का मौका मिलेगा। इस फोन के कैमरा मॉड्यूल को स्क्रू की मदद से बदला जा सकेगा। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 02:58 PM
टेक ब्रैंड Realme अपने अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन Realme GT 8 Pro को एक बिल्कुल नए और अनोखे डिजाइन फीचर के साथ पेश करने की तैयारी में है। कंपनी ने हाल ही में चीनी माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Weibo पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें यह पुष्टि हुई है कि GT 8 Pro यूजर-स्वैपेबल कैमरा आईलैंड्स के साथ लॉन्च होगा। यानी यूजर्स इसका कैमरा आसानी से बदल भी पाएंगे।

लीक्ड रेंडर्स और अब ऑफीशियल वीडियो में फोन के पीछे रोबोट जैसे चेहरे का डिजाइन दिखा है। हालांकि, अगर यह लुक आपको पसंद नहीं आता, तो आप इसे राउंड मॉड्यूल जैसे दूसरे डिजाइन से बदल सकते हैं। वीडियो में तीन अलग-अलग कैमरा आइलैंड डिजाइन दिखाए गए हैं, जिन्हें आसानी से स्वैप किया जा सकता है। इसके लिए कैमरा लेंस के दोनों ओर दिए गए स्क्रूज का इस्तेमाल होगा।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में बेस्ट वाटरप्रूफ फोन डील्स, Motorla और Realme सब लिस्ट में

इन यूजर्स को पसंद आएगा डिजाइन

फीचर उन यूजर्स के लिए खास साबित हो सकता है जो समय-समय पर फोन का लुक बदलना पसंद करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, Realme इन स्वैपेबल मॉड्यूल्स को एक्सेसरीज के तौर पर भी उपलब्ध कराएगा। हालांकि यह कहना अभी मुश्किल है कि यह फीचर सिर्फ GT 8 Pro तक ही सीमित रहेगा या आने वाले मॉडल्स में भी देखने को मिलेगा।

Realme GT 8 Pro लॉन्च टाइमलाइन

Realme अक्टूबर में चीन में GT 8 Pro और स्टैंडर्ड GT 8 को लॉन्च करने वाली है। इसके बाद फोन को ग्लोबल मार्केट और भारत में भी लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने कन्फर्म किया है कि Realme GT 8 Pro भारत का पहला Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट वाला फ्लैगशिप होगा।

ये भी पढ़ें:नया फोन खरीदने से पहले रुको! अक्टूबर में आ रहे हैं ये 8 मॉडल; देखें लिस्ट

Realme GT 8 Pro के संभावित स्पेसिफिकेशंस

रिपोर्ट्स के मुताबिक, GT 8 Pro में 6.78-इंच QHD OLED डिस्प्ले होगा जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया जाएगा, जिसके साथ 16GB तक रैम मिल सकती है। कैमरा सेटअप में 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर शामिल हो सकता है। फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जो 120W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। इसके अलावा, यह Android 16 पर बेस्ड Realme UI 7 पर चलेगा।

