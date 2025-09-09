लॉन्च से पहले दिखा Realme के नए फोन का शानदार कैमरा मॉड्यूल, मिल सकता है 200MP का कैमरा Realme GT 8 Pro live photo appears online GT 8 may come with Snapdragon 8 Elite, Gadgets Hindi News - Hindustan
रियलमी अपने GT 8 Pro को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। फोन की लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई है। इसी बीच टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने इस फोन के कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन शेयर करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 12:30 PM
रियलमी अपनी GT सीरीज के नए फोन- Realme GT 8 Pro को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। फोन की लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई है। इसी बीच टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने इस फोन के कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन शेयर करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है। कुछ दिन पहले आई लीक में कहा गया था कि कंपनी इस फोन के जरिए यूजर्स को बेस्ट कैमरा एक्सपीरियंस देने के लिए पॉप्युलर कैमरा ब्रैंड Ricoh के साथ हाथ मिलाया है।

अब वीबो पर एक इमेज लीक हुई है, जिसे रियलमी GT 8 प्रो का कैमरा मॉड्यूल माना जा रहा है। इसी बीच डीसीएस की एक नई लीक आई है, जिसमें GT 8 के साथ GT 8 Pro के खास स्पेसिफिकेशन्स को शेयर किया गया है। आइए जानते हैं कि टिपस्टर ने इन फोन के बारे में क्या जानकारियां दी हैं।

Photo: DCS

शेयर किए गए फोटो में GT 8 प्रो एक प्रोटेक्टिव केस के अंदर दिख रहा है। फोटो को देख कर कहा जा रहा है कि फोन केकैमरा मॉड्यूल में टॉप पर दो बड़े सर्कुलर सेंसर और नीचे एक स्क्वेयर पेरिस्कोप लेंस दिया गया है। इनके साथ कैमरा एक एलईडी फ्लैश भी मौजूद है। लीक रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी इस फोन में 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलिफोटो लेंस शामिल हो सकता है।

लेटेस्ट लीक में डीसीएस ने कहा कि कंपनी इस फोन में 6.78 इंच का फ्लैट OLED 2K डिस्प्ले देने वाली है। फोन अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आ सकता है। फोन में आपको IP68/IP69 रेटिंग भी देखने को मिल सकती है।

रियलमी GT 8 में मिल सकता है यह चिपसेट

वीबो पोस्ट के कॉमेंट सेक्शन में डीसीएस ने बताया कि रियवमी GT 8 स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर से लैस हो सकता है। टिपस्टर ने यह भी कहा कि GT 8 का कॉन्फिगरेशन प्रो वेरिएंट की तरह फोटोग्राफी फोकस्ड नहीं होगा। पिछली रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी इस फोन में 6.6 इंच का शानदार डिस्प्ले देने वाली है। साथ ही इसमें आपको 7000mAH की बैटरी भी देखने को मिल सकती है। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी आने वाले दिनों में इन डिवाइसेज के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स को ऑफिशियली टीज करना शुरू कर सकती है।

