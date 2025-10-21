Hindustan Hindi News
7000mAh बैटरी, 200MP कैमरा, 12GB रैम के साथ आया Realme का धाकड़ फोन, कर देगा कईयों की छुट्टी

संक्षेप: realme ने GT 8 Pro सीरीज लॉन्च की है जिसमें 7,000mAh बैटरी, Ricoh GR ऑप्टिक्स, Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट और 144Hz डिस्प्ले जैसे हाई-एंड फीचर्स शामिल हैं। जानिए कीमत, स्पेक्स:

Tue, 21 Oct 2025 04:36 PM
Realme GT 8 Pro को चीन में Realme GT 8 के साथ लॉन्च किया गया है। Realme GT 8 Pro मॉडल क्वालकॉम के फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 SoC द्वारा संचालित है, जिसे R1 X ग्राफिक्स चिप के साथ जोड़ा गया है। इसमें 7,000mAh की बैटरी है। स्मार्टफोन में 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 2K रेजोल्यूशन डिस्प्ले है। इसमें धूल और पानी से बचाव के लिए IP69+IP68+IP66 रेटिंग है। दोनों हैंडसेट बायोमेट्रिक और अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर से लैस हैं। जानें कीमत और फीचर्स:

Realme GT सीरीज की कीमत और उपलब्धता

Realme GT 8 Pro की कीमत 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए CNY 3,999 (लगभग 50,000 रुपये) से शुरू होती है। वहीं, 16GB रैम + 256GB स्टोरेज, 12GB रैम + 512GB स्टोरेज और 16GB रैम + 512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत क्रमशः CNY 4,299 (करीब 53,000 रुपये), CNY 4,499 (करीब 56,000 रुपये) और CNY 4,699 (करीब 58,000 रुपये) है। सबसे टॉप-ऑफ़-द-लाइन विकल्प 16GB रैम + 1TB स्टोरेज के साथ आता है और इसकी कीमत CNY 5,199 (करीब 64,000 रुपये) है।

स्टैंडर्ड मॉडल की बात करें तो, Realme GT 8 के 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की कीमत CNY 2,899 (करीब 36,000 रुपये) है। वहीं, 16GB रैम + 256GB स्टोरेज, 12GB रैम + 512GB स्टोरेज, 16GB रैम + 512GB स्टोरेज और 16GB रैम + 1TB स्टोरेज वाले हाई-एंड वेरिएंट की कीमत क्रमशः CNY 3,199 (करीब 40,000 रुपये), CNY 3,399 (करीब 42,000 रुपये), CNY 3,599 (करीब 45,000 रुपये) और CNY 4,099 (करीब 51,000 रुपये) है।

दोनों फोन चीन में कंपनी के ऑनलाइन स्टोर पर उपलब्ध होंगे। Realme GT 8 Pro और Realme GT 8 नीले, सफ़ेद और हरे रंग में उपलब्ध हैं।

Realme GT 8 सीरीज के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

Realme GT 8 Pro एक डुअल-सिम स्मार्टफोन है जो Realme UI 7.0 पर चलता है। इसमें 6.79-इंच QHD+ AMOLED फ्लेक्सिबल डिस्प्ले है, 144Hz तक रिफ्रेश रेट है। Realme GT 8 और GT 8 Pro, क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 चिपसेट है, जो 16GB तक LPDDR5X रैम और 1TB तक की इंटरनल स्टोरेज के साथ आते हैं। दोनों हैंडसेट में 7,000mAh की बैटरी है। प्रो और स्टैंडर्ड मॉडल 120W और 100W वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं।

कैमरे की बात करें तो, Realme GT 8 सीरीज में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। प्रो मॉडल में 22mm फोकल लेंथ और टू-एक्सिस ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS) के साथ 50-मेगापिक्सल (f/1.8) रिको जीआर एंटी-ग्लेयर प्राइमरी कैमरा, 50-मेगापिक्सल (f/2.0) अल्ट्रावाइड कैमरा और 120x तक डिजिटल ज़ूम क्षमता वाला 200-मेगापिक्सल (f/2.6) टेलीफ़ोटो कैमरा दिया गया है। आगे की तरफ, इसमें 32-मेगापिक्सल (f/2.4) का सेल्फी कैमरा दिया गया है।

दूसरी ओर, Realme GT 8 में भी 24mm फोकल लेंथ वाला 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है। इसमें 8-मेगापिक्सल (f/2.2) का अल्ट्रावाइड कैमरा और 50-मेगापिक्सल (f/2.8) का टेलीफ़ोटो शूटर दिया गया है। इसमें 16-मेगापिक्सल (f/2.4) का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। दोनों हैंडसेट 30 एफपीएस पर 8K रिज़ॉल्यूशन वीडियो रिकॉर्डिंग का समर्थन करते हैं।

Realme GT 8 सीरीज में सुरक्षा के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेशियल रिकग्निशन सपोर्ट दिया गया है। ऑनबोर्ड सेंसर में एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक एम्बिएंट लाइट सेंसर, एक कलर टेम्परेचर सेंसर, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपास, एक एक्सेलेरेशन सेंसर, एक जायरोस्कोप और एक हॉल सेंसर शामिल हैं। दोनों ही कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 6, वाई-फाई 7 और NFC सपोर्ट करते हैं।

