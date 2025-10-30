Hindustan Hindi News
अब भारत में धूम मचाएगा यह रियलमी फोन, मिलेगी DSLR जैसी फोटो क्वालिटी, कैमरा और प्रोसेसर भी शक्तिशाली

अब भारत में धूम मचाएगा यह रियलमी फोन, मिलेगी DSLR जैसी फोटो क्वालिटी, कैमरा और प्रोसेसर भी शक्तिशाली

Thu, 30 Oct 2025 02:59 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Realme GT 8 Pro जल्द भारत में धूम मचाने आ रहा है। फोन की माइक्रोसाइट ई-कॉमर्स पर लाइव हो गई है। यह फोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर से लैस होगा। रियलमी ने अभी-अभी एक्स का पहला टीजर जारी किया है, जिससे पुष्टि होती है कि यह फोन RICOH GR के साथ मिलकर बनाया गया है और "जल्द ही भारत आ रहा है"। हालांकि लॉन्च की सटीक डेट अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन टीजर में यह जरूर बताया गया है कि लॉन्च नवंबर में किसी समय होगा। फिलहाल, ऐसा लग रहा है कि वनप्लस भारत में स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन (OnePlus 15) लॉन्च करने वाला पहला ब्रांड हो सकता है।

भारत में फोन की माइक्रोसाइट लाइव

फ्लिपकार्ट और रियलमी इंडिया, दोनों ही जगह माइक्रोसाइट पहले ही लाइव हो चुकी हैं, जहां इसे "अब तक का सबसे शक्तिशाली GT" बताया गया है। रियलमी जीटी 8 प्रो स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस है और इसने AnTuTu टेस्ट में 4,000,000 से ज्यादा का स्कोर हासिल किया है। इसमें एक डेडिकेटेड हाइपरविजन एआई चिप भी शामिल है, जिसे विजुअल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने और बेहतर एआई-बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

कैमरा डिपार्टमेंट में, रियलमी ने प्रोफेशनल-ग्रेड इमेजिंग लाने के लिए RICOH GR के साथ साझेदारी की है। माइक्रोसाइट में "कैप्चर बियॉन्ड डेफिनिशन" और "डिजाइन बियॉन्ड डेफिनिशन" टैगलाइन भी हैं, जो एडवांस्ड जूम कैबेबिलिटी और प्रीमियम डिजाइन पर फोकस्ड हैं।

Realme GT 8 Pro को चीन में पहले ही लॉन्च किया जा चुका है, और उम्मीद है कि भारतीय वेरिएंट भी कुछ ऐसे ही स्पेसिफिकेशन्स लेकर आएगा। अब जबकि पहला टीजर सामने आ गया है, जल्द ही और जानकारी सामने आने की संभावना है।

कंपनी का ट्वीट

Realme GT 8 Pro की कीमत और खासियत (चीनी मॉडल के अनुसार)

चीन में, Realme GT 8 Pro की शुरुआती कीमत, 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 3,999 युआन (करीब 50,000 रुपये) है। इसके टॉप-ऑफ-द-लाइन, 16GB रैम और 1TB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 5,199 युआन (करीब 64,000 रुपये) है।

चीन में लॉन्च हो चुका Realme GT 8 Pro डुअल-सिम सपोर्ट के साथ आता है और Realme UI 7.0 पर चलता है। इसमें 6.79-इंच QHD+ एमोलेड फ्लेक्सिबल डिस्प्ले है, जिसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस 7000 निट्स, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 3200 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट है। फोन क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस है, जो 16GB तक LPDDR5X रैम और 1TB तक की इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। प्रो मॉडल में UFS 4.1 स्टोरेज है।

फोन 7000mAh की बैटरी हैं जो 120W और 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती हैं। फोटोग्राफी के लिए, फोन में ट्रिपल-रियर कैमरा सेटअप है। प्रो मॉडल में 22 मिमी फोकल लेंथ और टू-एक्सिस ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 50-मेगापिक्सेल (f/1.8) रिको जीआर एंटी-ग्लेयर प्राइमरी कैमरा, 50-मेगापिक्सेल (f/2.0) अल्ट्रावाइड कैमरा और 120x तक डिजिटल जूम वाला 200-मेगापिक्सेल (f/2.6) टेलीफोटो कैमरा है। फोन में 32-मेगापिक्सेल (f/2.4) का सेल्फी कैमरा है।

