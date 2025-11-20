200MP के टेलिफोटो लेंस वाला नया स्मार्टफोन, मिलेगी 7000mAh की बैटरी, 5 हजार का डिस्काउंट भी
संक्षेप: रियलमी GT 8 प्रो की भारत में एंट्री हो गई है। कंपनी ने इस फोन का एक ड्रीम एडिशन भी लॉन्च किया है। लॉन्च ऑफर में फोन को 5 हजार रुपये की छूट के साथ खरीदा जा सकता है। यह फोन 200 मेगापिक्सल के टेलिफोटो लेंस से लैस है।
Realme GT 8 Pro की भारत में एंट्री हो गई है। यह फोन दो वेरिएंट 12जीबी + 256जीबी और 16जीबी + 512जीबी में आता है। फोन के 12जीबी रैम वेरिएंट की कीमत 72999 रुपये और 16जीबी रैम वाले वेरिएंट की कीमत 78999 रुपये है। फोन कंपनी इस फोन का ड्रीम एडिशन भी लॉन्च किया है। यह 16जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। इसकी कीमत 79999 रुपये है। फोन की सेल 25 नवंबर से शुरू होगी।
लॉन्च ऑफर में कंपनी इस फोन पर 5 हजार रुपये का डिस्काउंट दे रही है। ड्रीम एडिशन पर कोई ऑफर नहीं मिलेगा। रियलमी का यह नया फोन 200 मेगापिक्सल के टेलिफोटो लेंस और 7000mAh की बैटरी जैसे धांसू फीचर से लैस है।
फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
कंपनी इस फोन में 6.79 इंच का QHD+ डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा है यह BOE Q10 Flexible AMOLED डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 2000 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में कंपनी गोरिल्ला ग्लास 7i दे रही है। फोन 16जीबी तक की LPDDR5x रैम और 512जीबी तक के UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 दे रही है। यह फोन 7000 sq mm के हीट डिसिपेशन भी ऑफर करता है।
फोटोग्राफी के लिए फोन में Ricoh GR ट्यून्ड ट्रिपल रियर कैमरा सेट दिया गया है। इसमें 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 50 मेगापिक्सल रा अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक 200 मेगापिक्सल का टेलिफोटो लेंस शामिल है। फोन में ऑफर किया जा रहा टेलिफोटो लेंस 120x डिजिटल जूम के साथ आता है। सेल्फी के लिए आपको इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा।
रियलमी का यह फोन 7000mAh की बैटरी से लैस है। यह बैटरी 120W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में IP66 + IP68 + IP69 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड Realme UI 7.0 पर काम करता है।
