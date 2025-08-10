200MP के कैमरा वाला नया स्मार्टफोन फोन, बैटरी 7000mAh की, जल्द होगा लॉन्च realme GT 8 Pro featuring 200mp camera and 7000mah battery poster appears launch soon, Gadgets Hindi News - Hindustan
200MP के कैमरा वाला नया स्मार्टफोन फोन, बैटरी 7000mAh की, जल्द होगा लॉन्च

रियलमी GT 8 प्रो आजकल काफी चर्चा में है। लॉन्च से पहले इस अपकमिंग फोन का एक पोस्टर लीक हुआ है। लीक पोस्टर के अनुसार फोन 200 मेगापिक्सल के टेलिफोटो लेंस और 7000mAh की बैटरी से लैस होगा।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 07:38 AM
रियलमी का नया फोन आने वाला है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम Realme GT 8 Pro है। गिजमोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार रियलमी के वाइस प्रेसिडेंट Wang Wei ने कन्फर्म कर दिया है कि यह फोन (रियलमी GT 8 सीरीज) अक्टूबर में एंट्री करेगा। इसी बीच एक टिपस्टर ने फोन के ऑफिशियल पोस्टर को शेयर करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है। शेयर किए गए फोन के चाइनीज पोस्टर में खास फीचर और स्पेसिफिकेशन की जानकारी दी गई है। पोस्टर के अनुसार रियलमी का यह फोन 200 मेगापिक्सल के टेलिफोटो लेंस से लैस होगा और इसकी बैटरी 7000mAh की होगी।

प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट 2 चिपसेट देखने को मिलेगा। शेयर किए गए पोस्टर में बताया गया है कि फोन 2K रेजॉलूशन वाली स्ट्रेट स्क्रीन के साथ आएगा। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में कंपनी 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दे सकती है। लीक में इसके अलावा फोन के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी गई है।

मिल सकती है 120W की चार्जिंग

पिछली कुछ लीक्स के अनुसार कंपनी इस फोन में 100 वॉट या 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग दे सकती है। साथ ही यह फोन IP69 डस्ट और वॉटर प्रोटेक्शन रेटिंग के साथ आ सकता है। फोन में ऑफर किए जाने वाले डिस्प्ले का साइज 6.85 इंच हो सकता है। यह सैमसंग का एक एक कस्टम डिस्प्ले होगा। फोन में आपको मेटल फ्रेम के साथ शानदार बिल्ड क्वॉलिटी देखने को मिल सकती है। फोन की कीमत के बारे में अभी पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। फोन रियलमी GT 7 प्रो के सक्सेसर के तौर पर मार्केट में एंट्री कर सकता है।

रियलमी GT 7 प्रो के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 2780X1264 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.78 इंच का 8T LTPO Eco² OLED Plus डिस्प्ले दे रही है। यह 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। 16जीबी तक की रैम और 512जीबी तक के स्टोरेज वाले फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट दे रही है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। इसमें दी गई बैटरी 5800mAh की है, जो 120W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

(Photo: GSMArena)

