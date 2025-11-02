20 नवंबर को आ सकता है यह पावरफुल फोन, मिलेगा 200MP कैमरा, बैटरी 7000mAh की

संक्षेप: रियलमी कुछ दिनों से अपने नए फ्लैगशिप फोन Realme GT 8 Pro को इंडियन और ग्लोबल मार्केट के लिए टीज कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस फोन को 20 नवंबर को लॉन्च कर सकती है। फोन कई जबर्दस्त फीचर्स के साथ आएगा।

रियलमी कुछ दिनों से अपने नए फ्लैगशिप फोन Realme GT 8 Pro को इंडियन और ग्लोबल मार्केट के लिए टीज कर रहा है। हालांकि, फोन की लॉन्च डेट को कंपनी ने अब तक कन्फर्म नहीं किया है। इसी बीच Smartprix ने इस फोन की लॉन्च डेट को लीक करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस फोन को 20 नवंबर को लॉन्च कर सकती है। यह पहला फोन है जिसे कंपनी ने कैमरा ब्रैंड Ricoh GR के साथ मिल कर तैयार किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा कंपनी इस फोन में 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस ऑफर करने वाली है। यह पेरिस्कोप लेंस 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आएगा। साथ ही फोन के रियर में आपको एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल शूटर भी देखने को मिलेगा। फोन में कंपनी Ricoh GR Mode भी देने वाली है। यह 28mm और 40mm की फोकल लेंथ ऑफर करेगा। कंपनी के अनुसार GT 8 Pro क्विक फोकस मोड को सपोर्ट करेगा। साथ ही इसमें कंपनी इमर्सिव व्यूफाइंडर मोड भी देने वाली है। इसकी मदद से यूजर को पॉइंट ऐंड शूट फोटोग्राफी का ज्यादा नैचुरल एक्पीरियंस होगा।

स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट और 16जीबी रैम फोन के डिजाइन के साथ भी कंपनी ने एक्सपेरिमेंट किया है। इसमें आपको मॉड्यूलर कैमरा आईलैंड बेजल देखने को मिलेगा। इसमें ऑप्शनल यूजर-रिप्लेसेबल मॉड्यूल का फीचर मिलेगा। खास बात है कि फोन IP66, IP68 और IP69 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग से लैस होगा। फोन 16जीबी रैम और 1टीबी के स्टोरेज से लैस होगा। इसमें कंपनी प्रोसेसर के तौर पर स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट ऑफर करने वाली है।