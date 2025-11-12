Hindustan Hindi News
फोटोग्राफी में अच्छे-अच्छों को पछाड़ देगा यह फोन, घर पर बदल सकेंगे कैमरे का डिजाइन

फोटोग्राफी में अच्छे-अच्छों को पछाड़ देगा यह फोन, घर पर बदल सकेंगे कैमरे का डिजाइन

संक्षेप: Realme GT 8 Pro भारत में 20 नवंबर को लॉन्च होने वाला है और कंपनी ने लॉन्च से पहले ही इसके कैमरा स्पेसिफिकेशन का खुलासा कर दिया है। यह फोन फोटोग्राफी पर फोकस्ड होगा और इसमें तीन बड़े इमेजिंग अपग्रेड शामिल होंगे। देखें कितना दमदार होगा फोन का कैमरा

Wed, 12 Nov 2025 07:45 PM
Realme GT 8 Pro भारत में 20 नवंबर को लॉन्च होने वाला है और कंपनी ने लॉन्च से पहले ही इसके कैमरा स्पेसिफिकेशन का खुलासा कर दिया है। यह फोन फोटोग्राफी पर फोकस्ड होगा और इसमें तीन बड़े इमेजिंग अपग्रेड शामिल होंगे, जिनमें रिको जीआर कैमरा सिस्टम, सेगमेंट में पहला 200-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा क्लैरिटी टेलीफोटो लेंस और प्रोफेशनल-ग्रेड वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर शामिल हैं। गौरतलब है कि Realme GT 8 Pro को अक्टूबर में चीन में लॉन्च किया गया था, जिसमें 7000mAh की बैटरी और स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर है। इसकी एक बड़ी खासियत यह भी है कि इसमें स्वैपेबल रियर कैमरा मॉड्यूल है, जिससे इसके कैमरा डिजाइन को आसानी से बदला जा सकता है।

लॉन्च से पहले Realme GT 8 Pro की कैमरा डिटेल कंफर्म

रिको जीआर सिस्टम 50 मेगापिक्सेल एंटी-ग्लेयर प्राइमरी कैमरे पर फोकस्ड है, जो रिको ऑप्टिकल स्टैंडर्ड्स के अनुसार बना है, जिसमें 7P लेंस और ग्लेयर और गोस्टिंग को कम करने के लिए पांच-लेयर एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग है, जैसा कि कंपनी ने एक प्रेस रिलीज में कंफर्म किया है।

ये भी पढ़ें:कल आ रहा OnePlus 15, इसमें दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रोसेसर, यहां देखें LIVE

Realme GT 8 Pro में एक डेडिकेटेड रिको जीआर मोड है जो 28 मिमी और 40 मिमी फोकल लेंथ, पॉजिटिव, नेगेटिव, हाई-कंट्रास्ट ब्लैक एंड व्हाइट, स्टैंडर्ड, मोनोटोन समेत पांच फिल्म-स्टाइल कलर प्रोफाइल और एक बेहतर टैक्टाइल शूटिंग एक्सपीरियंस के लिए एक सिग्नेचर शटर साउंड प्रदान करता है। यूजर्स कस्टम टोनिंग और रिको-स्टाइल का वॉटरमार्क भी लगा सकते हैं।

Realme GT 8 Pro में 1/1.56-इंच सेंसर वाला 200-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो कैमरा है, जो 3x ऑप्टिकल जूम, 6x लॉसलेस जूम और 120x तक सुपरजूम सपोर्ट करता है। इसमें 116-डिग्री फील्ड-ऑफ-व्यू और f/2.0 अपर्चर वाला 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी शामिल है। वीडियो के लिए, यह फोन मेन और टेलीफोटो लेंस पर 4K 120fps डॉल्बी विजन, 4K 120fps 10-बिट लॉग और 8K 30fps रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है।

ये भी पढ़ें:फोन में DSLR जैसे कैमरा, अब भारत में धूम मचाएंगे Vivo X300 सीरीज फोन, कीमत इतनी

फोन के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स

कंपनी ने पुष्टि की है कि Realme GT 8 Pro भारत में अपने चीनी वर्जन की तरह ही एक डिटैचेबल, स्वैपेबल रियर कैमरा डिजाइन के साथ लॉन्च होगा। यह स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 5 चिपसेट से लैस होगा, जिसे एक डेडिकेटेड हाइपर विजन+ AI चिप के साथ जोड़ा गया है। फोन Android 16 पर बेस्ड Realme UI 7 के साथ आएगा। फोन के भारतीय वर्जन में एक फ्लैट 2K डिस्प्ले होने की पुष्टि हुई है। इसमें 120W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 7,000mAh की बैटरी होगी।

