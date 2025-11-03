Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition announced will go on sale on 10th november
रियलमी का ऐस्टन मार्टिन F1 लिमिटेड एडिशन फोन, जबर्दस्त है लुक, फीचर भी कमाल के

रियलमी का ऐस्टन मार्टिन F1 लिमिटेड एडिशन फोन, जबर्दस्त है लुक, फीचर भी कमाल के

संक्षेप: रियलमी ने अपने नए फोन- Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition को अनाउंस कर दिया है। फोन ऐस्टन मार्टिन ग्रीन शेड में आता है। यह कारमेकर की F1 टीम जैसा है। कंपनी ने डिजाइन के साथ फोन के UI में भी बदलाव किया है।

Mon, 3 Nov 2025 01:27 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रियलमी ने अपने नए फोन- Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition को अनाउंस कर दिया है। यह फोन अभी चीन में उपलब्ध होगा। इसकी सेल 10 नवंबर से शुरू होगी। फोन ऐस्टन मार्टिन ग्रीन शेड में आता है। यह कारमेकर की F1 टीम जैसा है। फोन में कंपनी ने लाइम और वाइट डिजाइन एलिमेंट्स का भी यूज किया है। इसे कंपनी 'ड्यूल-विंग ऐरोडाइनैमिक टेक्सचर' बता रही है। फोन के बैक पैनल पर सेंटर में Aston Martin Aramco F1 लोगो मौजूद है। फोन के कैमरा मॉड्यूल को भी ऐसा ट्रीटमेंट दिया गया है। बेस कैमरा मॉड्यूल में नया लाइम और ग्रीम कलर ऑप्शन दिया जा रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वहीं, स्क्वेयर और सर्कुलर मॉड्यूल्स में लाइम आउटलाइन्स के साथ सटल ग्रीन कलर्स का यूज किया गया है। कंपनी ने डिजाइन के साथ फोन के UI में भी बदलाव किया है। इसमें नए F1-थीम्ड ऐनिमेशन्स के साथ वॉलपेपर और डेडिकेटेड कैमरा वॉटरमार्क शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार यह लिमिटेड एडिशन फोन कस्टम बॉक्स, ऐस्टन मार्टिन के लोगो वाले केस और रेसिंग-इंस्पायर्ड सिम इजेक्टर पिन के साथ आ सकता है।

इन फीचर और स्पेसिफिकेशन के साथ आ सकता है फोन

लीक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस फोन में 6.79 इंच का BOE Q10+ OLED डिस्प्ले ऑफर करने वाली है। यह डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट और QHD+ रेजॉलूशन के साथ आएगा। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट देखने को मिल सकता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दे सकती है।

ये भी पढ़ें:वनप्लस 15 में मिलेगा जबर्दस्त गेमिंग एक्सपीरियंस, कमाल की है नई टेक्नोलॉजी

इनमें 50 मेगापिक्सल के OIS मेन सेंसर के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलिफोटो कैमरा शामिल है। रिपोर्ट्स के अनुसार फोन की बैटरी 7000mAh की है, जो 120W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। खास बात है कि फोन 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा।

(Photo: Fonearena)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Realme Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।