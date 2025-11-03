रियलमी का ऐस्टन मार्टिन F1 लिमिटेड एडिशन फोन, जबर्दस्त है लुक, फीचर भी कमाल के

संक्षेप: रियलमी ने अपने नए फोन- Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition को अनाउंस कर दिया है। फोन ऐस्टन मार्टिन ग्रीन शेड में आता है। यह कारमेकर की F1 टीम जैसा है। कंपनी ने डिजाइन के साथ फोन के UI में भी बदलाव किया है।

रियलमी ने अपने नए फोन- Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition को अनाउंस कर दिया है। यह फोन अभी चीन में उपलब्ध होगा। इसकी सेल 10 नवंबर से शुरू होगी। फोन ऐस्टन मार्टिन ग्रीन शेड में आता है। यह कारमेकर की F1 टीम जैसा है। फोन में कंपनी ने लाइम और वाइट डिजाइन एलिमेंट्स का भी यूज किया है। इसे कंपनी 'ड्यूल-विंग ऐरोडाइनैमिक टेक्सचर' बता रही है। फोन के बैक पैनल पर सेंटर में Aston Martin Aramco F1 लोगो मौजूद है। फोन के कैमरा मॉड्यूल को भी ऐसा ट्रीटमेंट दिया गया है। बेस कैमरा मॉड्यूल में नया लाइम और ग्रीम कलर ऑप्शन दिया जा रहा है।

वहीं, स्क्वेयर और सर्कुलर मॉड्यूल्स में लाइम आउटलाइन्स के साथ सटल ग्रीन कलर्स का यूज किया गया है। कंपनी ने डिजाइन के साथ फोन के UI में भी बदलाव किया है। इसमें नए F1-थीम्ड ऐनिमेशन्स के साथ वॉलपेपर और डेडिकेटेड कैमरा वॉटरमार्क शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार यह लिमिटेड एडिशन फोन कस्टम बॉक्स, ऐस्टन मार्टिन के लोगो वाले केस और रेसिंग-इंस्पायर्ड सिम इजेक्टर पिन के साथ आ सकता है।

इन फीचर और स्पेसिफिकेशन के साथ आ सकता है फोन लीक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस फोन में 6.79 इंच का BOE Q10+ OLED डिस्प्ले ऑफर करने वाली है। यह डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट और QHD+ रेजॉलूशन के साथ आएगा। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट देखने को मिल सकता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दे सकती है।

इनमें 50 मेगापिक्सल के OIS मेन सेंसर के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलिफोटो कैमरा शामिल है। रिपोर्ट्स के अनुसार फोन की बैटरी 7000mAh की है, जो 120W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। खास बात है कि फोन 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा।