नए फोन का है प्लान? कल आ रहे ये दो धांसू स्मार्टफोन, डिस्प्ले और कैमरा सब दमदार

नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कल यानी 20 नवंबर को भारतीय बाजार में दो धांसू स्मार्टफोन डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। एक है Lava Agni 4 और दूसरा है Realme GT 8 Pro। दोनों ही फोन भारत में लंबे समय से सुर्खियों में हैं। कंपनी धीरे-धीरे सोशल मीडिया और इनके डेडिकेटेड लैंडिंग पेज पर इनके फीचर्स का खुलासा कर रही है। अपकमिंग फोन्स में क्या-क्या खास होगा, चलिए एक नजर डालते हैं....

Realme GT 8 Pro

अगर आप दमदार कैमरा और यूनिक डिजाइन वाला स्मार्टफोन तलाश रहे हैं, तो Realme GT 8 Pro एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। यह दुनिया का पहला फोन है, जिसमें स्वैपेबल कैमरा मॉड्यूल है, यानी इसकी कैमरा डिजाइन को बदला जा सकता है। फोन 20 नवंबर को दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च होगा। कंपनी पिछले कुछ समय से Realme GT 8 Pro के भारतीय वेरिएंट के स्पेसिफिकेशन टीज कर रही है। यह पहले ही कंफर्म हो चुका है कि भारत में यह स्मार्टफोन क्वालकॉम के लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट, LPDDR5X रैम और UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आएगा। फोन में हाइपर विजन+ AI चिप होने की भी जानकारी दी गई है। तापमान को कंट्रोल में रखने के लिए, फोन में 7000 sqmm वेपर चैंबर (VC) कूलिंग सिस्टम होगा।

इसमें 120W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7000mAh की टाइटन बैटरी होगी, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया (BGMI) में 7.66 घंटे तक गेमप्ले, YouTube पर 21.3 घंटे तक वीडियो प्लेबैक और 523.2 घंटे तक स्टैंडबाय बैकअप देगी। कंपनी का दावा है कि 15 मिनट की चार्जिंग से "पूरे दिन की पावर" मिलेगी।

अपकमिंग Realme GT 8 Pro एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड रियलमी यूआई 7.0 के साथ आएगा। फोटो और वीडियो के लिए, इसमें स्वैपेबल कैमरा मॉड्यूल और रिको जीआर इमेजिंग के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा। फोन में 120x सुपरजूम सपोर्ट के साथ 200 मेगापिक्सेल टेलीफोटो कैमरा मिलेगा। इसमें 7000 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 144 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट वाला 2K रिजॉल्यूशन डिस्प्ले होगा।

भारतीय वेरिएंट, धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP69 रेटिंग के साथ आएगा। फोन का वजन लगभग 214 ग्राम होगा और इसमें मेटल फ्रेम और फ्रंट कैमरे के लिए होल-पंच कटआउट होगा।

Lava Agni 4 5G

यह फोन भारतीय बाजार में 20 नवंबर को डेब्यू करने के लिए तैयार है। कंपनी लॉन्च से पहले ही इसके कई फीचर्स का खुलासा कर चुकी है। लावा ने कंफर्म कर दिया है कि फोन में एक कस्टमाइजेबल एक्शन बटन मिलेगा। यह शॉर्टकट के रूप में काम करेगा। यूजर्स इस एक्शन बटन को एक क्लिक से कोई स्पेसिफिक ऐप खोलने के लिए या कोई अन्य काम करने के लिए यूज कर सकेंगे। फोन दो कलर ऑप्शन में डेब्यू करेगा। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि अपकमिंग लावा अग्नि 4 5G फोन - Lunar Mist और Phantom Black कलर में आएगा।

इसके अलावा, लावा ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि यह फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8350 प्रोसेसर, LPDDR5X रैम और UFS 4.0 स्टोरेज के साथ आएगा। फोन में टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए वीसी लिक्विड कूलिंग सिस्टम होगा। फोन 6.67-इंच 1.5K+ एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। कहा जा रहा है कि डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 2400 निट्स पीक ब्राइटनेस, 10-बिट कलर डेप्थ, 446 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी और 1.07 बिलियन कलर्स को सपोर्ट करेगा, जो तेज धूप में भी बेहतरीन विजिबिलिटी देगा।

फोन में मैट एजी ग्लास बैक और अल्ट्रा-स्लिम 1.7 मिमी बेजेल्स के साथ सटीक रूप से डिजाइन किया गया एल्युमीनियम अलॉय मेटल फ्रेम मिलेगा। टीओआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि फोन सुपर एंटी-ड्रॉप डायमंड फ्रेम स्ट्रक्चर, IP64 रेटेड बिल्ड, 1 घंटे तक बारिश में टिके रहने की क्षमता और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आएगा। इसमें गीले हाथों से इस्तेमाल के लिए वेट-टच कंट्रोल भी मिलेगा।