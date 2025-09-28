परफॉर्मेंस मे अच्छे-अच्छों को टक्कर देगा रियलमी का यह फोन, AnTuTu टेस्ट में गाड़े झंडे

Realme GT 8 key specifications leaked: रियलमी अक्टूबर में Realme GT 8 सीरीज के लॉन्च की तैयारी कर रहा है। रियलमी के वाइस प्रेसिडेंट वांग वेई और टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन के अनुसार, डिवाइस के स्टैंडर्ड वर्जन में कुछ प्रो-लेवल स्पेसिफिकेशन्स आने की उम्मीद है।

Realme GT 8 key specifications leaked: रियलमी अक्टूबर में Realme GT 8 सीरीज के लॉन्च की तैयारी कर रहा है, और लॉन्च से पहले ही इसने अभी से ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया है। रियलमी के वाइस प्रेसिडेंट वांग वेई और टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन के अनुसार, डिवाइस के स्टैंडर्ड वर्जन में कुछ प्रो-लेवल स्पेसिफिकेशन्स आने की उम्मीद है। फोन में AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

Realme GT 8 में AnTuTu स्कोर में गाड़े झंडे Realme GT 8 में GT 8 Pro जैसा ही 2K रिजॉल्यूशन 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली OLED स्क्रीन होगी। इसमें 2000 निट्स की ग्लोबल पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलेगा। रियलमी 4000 निट्स सनलाइट डिस्प्ले तकनीक भी पेश करता है, जिससे पैनल का 20 प्रतिशत तक हिस्सा आउटडोर विजिबिलिटी के लिए इस ब्राइटनेस लेवल तक पहुंच सकता है। डिस्प्ले में रियलमी की नई टैक्टाइल कंट्रोल चिप भी शामिल है, जिसका इंस्टेंट सैंपलिंग रेट 3200 हर्ट्ज और 360 हर्ट्ज मल्टी-फिंगर टच सैंपलिंग है, जो गेमिंग सेशन के दौरान रिस्पॉन्सिवनेस को बेहतर बनाता है।

परफॉर्मेंस की बात करें तो, यह फोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट पर चलेगा, जिसे एक डेडिकेटेड डिस्प्ले प्रोसेसर के साथ जोड़ा गया है। टिप्स्टर ने एक इमेज शेयर की है, जिसमें इसका AnTuTu स्कोर 33,22,942 दिखाया गया है।

टिप्स्टर का कहना है कि यह सबसे मजबूत स्टैंडर्ड वर्जन होगा। GT 8 में फ्रॉस्टेड मेटल फ्रेम, ग्लास बैक पैनल और राउंडेड आर-एंगल कॉर्नर के साथ एक रिफाइन डिजाइन होने की बात कही गई है। बेहतर सुरक्षा के लिए इसमें 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी शामिल होने की उम्मीद है। अन्य रिपोर्ट्स से पता चला है कि इसमें 7000mAh की बैटरी हो सकती है और यह सीरीज एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड रियलमी यूआई 7.0 के साथ लॉन्च होगी।