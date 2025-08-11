रियलमी के नए फोन में जबर्दस्त डिस्प्ले और पावरफुल बैटरी, लॉन्च से पहले सामने आई बड़ी जानकारी realme gt 8 battery and display detail revealed in a leak ahead of launch, Gadgets Hindi News - Hindustan
रियलमी के नए फोन में जबर्दस्त डिस्प्ले और पावरफुल बैटरी, लॉन्च से पहले सामने आई बड़ी जानकारी

रियलमी GT 8 सीरीज अक्टूबर में लॉन्च होने वाली है। लॉन्च से पहले आई एक लीक में रियलमी GT 8 की स्क्रीन और बैटरी के बारे में जानकारी दी गई है। फोन का डिस्प्ले 6.6 इंच का होगा। वहीं, इसकी बैटरी 7000mAh के आसपास की होगी।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 07:53 AM
रियलमी मार्केट में अपनी GT 8 सीरीज के फोन्स को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी की इस सीरीज में दो फोन- रियलमी GT 8 और रियलमी GT 8 प्रो आएंगे। बीते कुछ दिनों से सीरीज के प्रो वेरिएंट के बारे में काफी लीक रिपोर्ट आई हैं। अब वीबो पर अपकमिंग सीरीज के बेस वेरिएंट यानी रियलमी GT 8 के डिस्प्ले और बैटरी के बारे में बड़ी जानकारी दी गई है। टिपस्टर स्मार्ट पिकाचू के की मानें, तो रियलमी GT 8 6.6 इंच से स्ट्रेट डिस्प्ले के साथ आएगा।

रियलमी के नए फोन में जबर्दस्त डिस्प्ले और पावरफुल बैटरी, लॉन्च से पहले सामने आई बड़ी जानकारी

फोन की बैटरी के बारे में टिपस्टर ने कहा कि फोन में कंपनी 7000mAh के आसपास की बैटरी ऑफर कर सकती है। लीक में इसके अलावा फोन के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी गई है। कंपनी का यह फोन मार्केट में GT 7 के सक्सेसर के तौर पर एंट्री कर सकता है। रियलमी ने कन्फर्म कर दिया है कि नए फोन अक्टूबर में लॉन्च होंगे। फिलहाल आइए जान लेते हैं रियलमी GT 7 के फीचर्स के बारे में।

रियलमी GT 7 के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 6.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले ऑफर कर रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 6000 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल को सपोर्ट करता है। 120Hz के रिफ्रेश रेट वाले इस डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए फोन में कंपनी आर्मर शेल ग्लास भी दे रही है। फोन 16जीबी तक की LPDDR5x रैम और 1टीबी तक के UFS 4.0 स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 9400e दे रही है।

ये भी पढ़ें:एचटीसी लाया 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी वाला नया फोन, कीमत ₹10 हजार से कम

फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा फोन के रियर पैनल पर एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक 50 मेगापिक्सल का टेलिफोटो कैमरा भी दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। फोन में दी गई बैटरी 7000mAh की है, जो 120W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

