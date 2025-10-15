Hindustan Hindi News
21 अक्टूबर को आ रहे दो दमदार फोन, मिल सकती है 7000mAh से ज्यादा की बैटरी, चार्जिंग 120W

संक्षेप: रियलमी GT 8 सीरीज की मार्केट में एंट्री होने वाली है। कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि इस सीरीज के फोन 21 अक्टूबर को लॉन्च होंगे। कंपनी की नई सीरीज के फोन वनप्लस, आइकू और रेडमी के डिवाइसेज को कड़ी टक्कर देंगे।

Wed, 15 Oct 2025 12:22 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
Realme GT 8 सीरीज का इंतजार कर रहे यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी ने इस सीरीज की लॉन्च डेट को कन्फर्म कर दिया है। रियलमी का यह फोन चीन में 21 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है। इस सीरीज में कंपनी दो स्मार्टफोन- Realme GT 8 और GT 8 Pro ऑफर करने वाली है। कंपनी इन फोन में स्नैपड्रैगन 8 सीरीज का प्रोसेसर ऑफर करने वाली है। लीक रिपोर्ट्स के अनुसार ये फोन 7000mAh से ज्यादा तक की बैटरी और 120W की फास्ट चार्जिंग के साथ आ सकते है।

वनप्लस, आइकू और रेडमी को दे सकता है कड़ी टक्कर

रियलमी GT 8 प्रो में स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर होगा। इस प्रोसेसर की बदौलत यह वनप्लस 15, iQOO 15 और रेडमी K90 प्रो जैसे स्मार्टफोन्स का कड़ी टक्कर दे सकता है। बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए इसमें R1 ग्राफिक्स चिप भी होगी। GT 8 प्रो की एक बड़ी खासियत यह है कि यह पॉप्युलर कैमरा मैन्युफैक्चरर Ricoh के साथ पार्टनरशिप होने के बाद कंपवी का पहला फोन होगा। रियलमी और रिकोह पार्टनरशिप GT 8 प्रो में Ricoh GR से प्रेरित पांच कलर प्रोफाइल पॉजिटिव फिल्म, नेगेटिव फिल्म, हाई कंट्रास्ट ब्लैक एंड व्हाइट, स्टैंडर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट ऑफर करेगी।

मिल सकती है 7000mAh से ज्यादा की बैटरी

फोन में कंपनी 144Hz रिफ्रेश रेट वाला फ्लैट OLED 2K डिस्प्ले देने वाली है। इसमें 120W फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7000mAh से ज्यादा की बैटरी मिल सकती है। अफवाहों की मानें, तो फोन में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको अल्ट्रासोनिक इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल सकता है। यह फोन मेटल मिडिल फ्रेम, ड्यूल स्पीकर और बेहतर हैप्टिक फीडबैक के लिए X-एक्सिस लीनियर मोटर के साथ आएगा।। फोन में एक स्वैपेबल कैमरा मॉड्यूल भी मिलने की उम्मीद है, जो इसकी इमेजिंग को बेहतर बनाने का काम करेगा।

रियलमी GT8 की बात करें, तो फोन में कंपनी 6.6 इंच का डिस्प्ले और 7000mAh की बैटरी दे सकती है। यह फोन भी मेटल मिडिल फ्रेम और अल्ट्रासोनिक इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आ सकता है। उम्मीद की जा रहा है कि रिकोह GR कलर प्रोफाइल्स और ऑप्टिमाइजेशन इस फोन में भी देखने को मिल सकते हैं।

