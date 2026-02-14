15 मिनट में 50% चार्ज होने वाला फोन हुआ सस्ता, 5 हजार रुपये कम हुई कीमत, सेल्फी कैमरा 32MP का

Feb 14, 2026 05:04 pm IST

15 मिनट में 0 से 50% तक चार्ज होने वाला Realme GT 7T अपने लॉन्च प्राइस सस्ता हो गया है। IP69 वॉटरप्रूफिंग रेटिंग वाले इस फोन के 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 34999 रुपये थी। अब यह फोन करीब 5 हजार रुपये सस्ता हो गया है और आप इसे 29990 रुपये में खरीद सकते हैं। फोन पर 1499.50 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आपको इस फोन पर 1499 रुपये तक का कैशबैक भी मिल सकता है। एक्सचेंज ऑफर में फोन की कीमत और कम हो सकती है। ध्यान रहे किए एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। फोन में आपको 7000mAh की बैटरी और 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा के साथ कई शानदार फीचर देखने को मिलेंगे। आइए डीटेल में जानते हैं इस फोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में।

रियलमी GT7T के फीचर्स और स्पेसिफिक्शन्स कंपनी इस फोन में 6.78 इंच का शानदार OLED डिस्प्ले ऑफर कर रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 6000 निट्स तक का है। फोन 12जीबी तक की LPDDR4x रैम और 512जीबी तक के UFS 4.0 स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 8400 मैक्स चिपसेट दे रही है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा। इसके अलावा इसमें कंपनी इस फोन में एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस भी दे रही है। फोन में सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। रियलमी का यह फोन 7000mAh की बैटरी से लैस है। यह बैटरी 120W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।