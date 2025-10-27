Hindustan Hindi News
12GB रैम और 7000mAh की बैटरी वाले फोन पर गजब ऑफर, 31 अक्टूबर तक ₹4 हजार का डिस्काउंट

12GB रैम और 7000mAh की बैटरी वाले फोन पर गजब ऑफर, 31 अक्टूबर तक ₹4 हजार का डिस्काउंट

संक्षेप: 7000mAh की बैटरी वाला रियलमी GT सीरीज का धांसू फोन अमेजन की डील में 4 हजार रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। यह ऑफर 31 अक्टूबर तक लाइव रहेगा। आप इस फोन को कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं।

Mon, 27 Oct 2025 03:42 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
12जीबी रैम वाले पावरफुल फोन की तलाश कर रहे हैं, तो Realme GT 7T आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन साबित हो सकता है। खास बात है कि फेस्टिव डील्स के खत्म होने के बाद भी ये फोन अमेजन पर बेस्ट ऑफर्स के साथ मिल रहा है। 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 37999 रुपये है। 31 अक्टूबर तक आप इस फोन को 4 हजार रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं।

फोन पर 1139 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को और कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

फीचर्स और स्पेसिफिक्शन्स

कंपनी इस फोन में 6.78 इंच का OLED डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 6000 निट्स तक का है। फोन 12जीबी तक की LPDDR4x रैम और 512जीबी तक के UFS 4.0 स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको डाइमेंसिटी 8400 मैक्स चिपसेट मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। इसके अलावा इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा शामिल है।

फोन का सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। रियलमी का यह फोन 7000mAh की बैटरी के साथ आता है। यह बैटरी 120W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में आपको IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग भी मिलेगी। यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Realme Ui 6.0 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, ड्यूल 4G VoLTE, जीपीएस ड्यूल बैंड, एनएफसी और यूएसबी टाइप-C पोर्ट जैसे ऑप्शन मिलेंगे।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
