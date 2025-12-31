7000mAh की बैटरी वाले फोन पर सीधे 4 हजार रुपये का डिस्काउंट, 15 मिनट में हो जाता है 50% तक चार्ज

संक्षेप: अमेजन इंडिया पर आपके लिए तगड़ी डील है। यह धमाकेदार डील Realme GT 7T पर दी जा रही है। डील में आप इस फोन को 4 हजार रुपये के बैंक डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। इस फोन पर तगड़ा कैशबैक भी दिया जा रहा है।

Dec 31, 2025 04:02 pm IST

पावरफुल बैटरी और फास्ट चार्जिंग वाला पावरफुल फोन तलाश रहे हैं, तो अमेजन इंडिया पर आपके लिए तगड़ी डील है। यह धमाकेदार डील Realme GT 7T पर दी जा रही है। 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन के रेसिंग येलो कलर वेरिएंट की कीमत अमेजन इंडिया पर 36999 रुपये है। फोन पर 4 हजार रुपये का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है।

आप इस फोन को 1849 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। फोन 7000mAh की बैटरी और 120W की फास्ट चार्जिंग जैसे धांसू फीचर्स से लैस है।

रियलमी GT7T के फीचर्स और स्पेसिफिक्शन्स कंपनी इस फोन में 6.78 इंच का OLED डिस्प्ले ऑफर कर रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 6000 निट्स तक का है। फोन 12जीबी तक की LPDDR4x रैम और 512जीबी तक के UFS 4.0 स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 8400 मैक्स चिपसेट ऑफर कर रही है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। इसके अलावा इसमें कंपनी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा भी दे रही है। फोन में सेल्फी के लिए आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। रियलमी का यह फोन 7000mAh की बैटरी से लैस है। यह बैटरी 120W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।