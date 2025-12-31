Hindustan Hindi News
realme gt 7t available with rupees 4000 discount in amazon sale know offer details
7000mAh की बैटरी वाले फोन पर सीधे 4 हजार रुपये का डिस्काउंट, 15 मिनट में हो जाता है 50% तक चार्ज

7000mAh की बैटरी वाले फोन पर सीधे 4 हजार रुपये का डिस्काउंट, 15 मिनट में हो जाता है 50% तक चार्ज

संक्षेप:

अमेजन इंडिया पर आपके लिए तगड़ी डील है। यह धमाकेदार डील Realme GT 7T पर दी जा रही है। डील में आप इस फोन को 4 हजार रुपये के बैंक डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। इस फोन पर तगड़ा कैशबैक भी दिया जा रहा है। 

Dec 31, 2025 04:02 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

53% OFF

Realme GT 2 5G

Realme GT 2 5G

  • checkPaper White
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹23290

₹49990

खरीदिये

discount

16% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15088

₹17999

खरीदिये

discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

Realme P4 5G

Realme P4 5G

  • checkPink
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹19499

खरीदिये

discount

11% OFF

Vivo T4 5G

Vivo T4 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
flipkart-logo

₹22999

₹25999

खरीदिये

पावरफुल बैटरी और फास्ट चार्जिंग वाला पावरफुल फोन तलाश रहे हैं, तो अमेजन इंडिया पर आपके लिए तगड़ी डील है। यह धमाकेदार डील Realme GT 7T पर दी जा रही है। 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन के रेसिंग येलो कलर वेरिएंट की कीमत अमेजन इंडिया पर 36999 रुपये है। फोन पर 4 हजार रुपये का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है।

आप इस फोन को 1849 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। फोन 7000mAh की बैटरी और 120W की फास्ट चार्जिंग जैसे धांसू फीचर्स से लैस है।

रियलमी GT7T के फीचर्स और स्पेसिफिक्शन्स

कंपनी इस फोन में 6.78 इंच का OLED डिस्प्ले ऑफर कर रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 6000 निट्स तक का है। फोन 12जीबी तक की LPDDR4x रैम और 512जीबी तक के UFS 4.0 स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 8400 मैक्स चिपसेट ऑफर कर रही है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। इसके अलावा इसमें कंपनी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा भी दे रही है। फोन में सेल्फी के लिए आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। रियलमी का यह फोन 7000mAh की बैटरी से लैस है। यह बैटरी 120W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

ये भी पढ़ें:1000GB हाई-स्पीड इंटरनेट, पूरे साल ओटीटी का मजा, 30 दिन फ्री सर्विस भी

कंपनी का दावा है कि इस टेक्नोलॉजी से फोन की बैटरी 15 मिनट में 0 पर्सेंट से 50 पर्सेंट तक चार्ज हो जाती है। फोन में IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग भी दी गई है। यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Realme Ui 6.0 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में आपको 5G, ड्यूल 4G VoLTE, जीपीएस ड्यूल बैंड, एनएफसी और यूएसबी टाइप-C पोर्ट जैसे ऑप्शन मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:आज कराएं रिचार्ज, अगला सीधे 12 महीने बाद, फ्री मिलेगा 50GB ज्यादा डेटा
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
