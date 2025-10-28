लॉन्च प्राइस से ₹17 हजार सस्ता हुआ 120W की फास्ट चार्जिंग वाला वॉटरप्रूफ फोन, खुश कर देगी कीमत

संक्षेप: अंडरवॉटर कैमरा मोड वाला वॉटरप्रूफ फोन रियलमी GT 7 प्रो लॉन्च प्राइस से 15 हजार रुपये सस्ता हो गया है। फोन पर 2 हजार रुपये का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आप इस फोन को कैशबैक ऑफर के साथ भी खरीद सकते हैं।

पावरफुल परफॉर्मेस वाला वॉटरप्रूफ फोन लेना चाहते हैं, तो Realme GT 7 Pro आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। खास बात है कि यह फोन ओरिजिनल लॉन्च प्राइस से 15 हजार रुपये सस्ता हो गया है। लॉन्च के समय इस फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 59,999 रुपये थी। अब यह अमेजन इंडिया पर 44,999 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। फोन को आप 31 अक्टूबर तक 2 हजार रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ भी खरीद सकते हैं।

इस हिसाब से फोन लॉन्च प्राइस से टोटल 17 हजार रुपये सस्ते में आपका हो सकता है। कंपनी इस फोन पर 2249 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

रियलमी GT 7 प्रो के फीचर और स्पेसिफिकेशन फोन में 2780X1264 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.78 इंच का 8T LTPO OLED Plus डिस्प्ले दिया गया है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 6000 निट्स का है। फोन 16जीबी तक की LPDDR5X रैम और 512जीबी तक के UFS 4.0 स्टोरेज के साथ आता है। फोन में स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट लगा है। फोटोग्राफी के लिए रियलमी के इस फोन में आपको एलईडी फ्लैश के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा।

इसमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक 50 मेगापिक्सल का टेलिफोटो सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इसमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा दे रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5800mAh की बैटरी दी गई है, जो 120W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।