गजब! 10 हजार रुपये सस्ता हुआ 16GB रैम वाला धाकड़ फोन, चार्जिंग 120W की, वॉटर प्रोटेक्शन भी

संक्षेप: रियलमी का अंडरवॉटर प्रोटेक्शन वाला धांसू फोन- Realme GT 7 Pro लॉन्च प्राइस से 10 हजार रुपये सस्ते में मिल रहा है। फोन पर कंपनी 5 पर्सेंट का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को और कम कर सकते हैं।

Follow Us on

Jan 27, 2026 03:36 pm IST

रियलमी का अंडरवॉटर प्रोटेक्शन वाला धांसू फोन- Realme GT 7 Pro लॉन्च प्राइस से 10 हजार रुपये सस्ते में मिल रहा है। लॉन्च के समय फोन के 16जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 65999 रुपये थी। अब यह फोन फ्लिपकार्ट पर 55999 रुपये का मिल रहा है। फोन पर कंपनी 5 पर्सेंट का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को और कम कर सकते हैं। ध्यान रहे के एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। यह फोन IP68+IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग, 120W की फास्ट चार्जिंग और 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा से लैस है।

रियलमी GT 7 प्रो के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 2780X1264 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.78 इंच का 8T LTPO OLED Plus डिस्प्ले ऑफर कर रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 6000 निट्स का है। फोन 16जीबी तक की LPDDR5X रैम और 512जीबी तक के UFS 4.0 स्टोरेज से लैस है । फोन में प्रोसेसर के तौर पर स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट लगा है। फोन में आपको फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे मिलेंगे।

इसमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक 50 मेगापिक्सल का टेलिफोटो सेंसर शामिल है। सेल्फी के लिए कंपनी इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5800mAh की बैटरी दी गई है। फोन में ऑफर की जा रही यह बैटरी 120W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।