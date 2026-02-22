12 हजार रुपये सस्ता हुआ 12GB रैम वाला वॉटरप्रूफ फोन, मिलेगी 120W की फास्ट चार्जिंग

Feb 22, 2026 04:17 pm IST

12जीबी रैम वाला रियलमी का धांसू फोन अपने ओरिजिनल लॉन्च प्राइस से 12 हजार रुपये सस्ता हो गया है। हम बात कर रहे हैं - Realme GT 7 Pro की। लॉन्च के समय फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 59999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 12 हजार रुपये डिस्काउंट के बाद 47999 रुपये का मिल रहा है। फोन पर 1500 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। कंपनी इस फोन पर 2399 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में आपको यह फोन और सस्ते में मिल सकता है।

ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। रियलमी का यह फोन IP68+IP69 वॉटरप्रूफिंग और 120W की फास्ट चार्जिंग जैसे कई जबर्दस्त फीचर्स के साथ आता है। आइए जानते हैं डीटेल।

रियलमी GT 7 प्रो के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 2780X1264 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.78 इंच का 8T LTPO OLED Plus डिस्प्ले ऑफर कर रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 6000 निट्स का है। फोन 16जीबी तक की LPDDR5X रैम और 512जीबी तक के UFS 4.0 स्टोरेज के साथ आता है। फोन में प्रोसेसर के तौर पर स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए रियलमी के इस फोन में आपको एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे देखने को मिलेंगे।

इसमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक 50 मेगापिक्सल का टेलिफोटो सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इसमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा दे रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5800mAh की बैटरी दी गई है, जो 120W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।