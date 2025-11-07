अब भारत में धूम मचाएगा रियलमी का बजट 5G फोन, सामने आई कैमरा और बैटरी की डिटेल

संक्षेप: Realme C85 5G, जिसे हाल ही में कंपनी के लेटेस्ट बजट 5G फोन के रूप में वियतनाम में लॉन्च किया गया था, अब जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, यह इस महीने के अंत में भारत में लॉन्च होगा। कंपनी Redmi 15C, Redmi Note 15 सीरीज को भी भारत में लाएगी।

Fri, 7 Nov 2025 01:58 PM

Realme C85 5G, जिसे हाल ही में कंपनी के लेटेस्ट बजट 5G फोन के रूप में वियतनाम में लॉन्च किया गया था, अब जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकता है। नए लीक के अनुसार, कंपनी देश में अपनी सी-सीरीज लाइनअप का विस्तार करने की योजना बना रही है, जिसकी लॉन्चिंग इस महीने के अंत में होने की उम्मीद है। Realme C85 5G, रियलमी 15x के लगभग समान होने की बात कही जा रही है। इसी लीक में यह भी बताया गया है कि रेडमी आने वाले महीनों में भारत में अपनी रेडमी 15C लाइनअप और रेडमी नोट 15 सीरीज भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।

भारत में लॉन्च होगा Realme C85 5G (संभावित) टिप्स्टर अभिषेक यादव की एक एक्स पोस्ट के अनुसार, Realme C85 5G, जिसे हाल ही में वियतनाम में लॉन्च किया गया था, इस महीने के अंत में भारत में लॉन्च होगा। यह फोन संभवतः Realme 15x 5G जैसा ही होगा, जिसे अक्टूबर में भारत में लॉन्च किया गया था और इसके 6GB+128GB वेरिएंट की शुरुआती कीमत 16,999 रुपये है।

अंतर बस इतना है कि Realme C85 5G मॉडल 8-मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 45W चार्जिंग स्पीड के साथ आता है, जबकि Realme 15x में 50-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा और 60W सुपरवूक वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि अपकमिंग फोन की कीमत देश में मौजूदा 15x से थोड़ी कम होगी।

Redmi 15C, Redmi Note 15 सीरीज की इंडिया लॉन्च टाइमलाइन (संभावित) इसी पोस्ट में यह भी बताया गया है कि रेडमी 15C को भी इसी महीने भारत में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि यह 4G होगा या 5G, क्योंकि दोनों ही चुनिंदा वैश्विक बाजारों में उपलब्ध हैं। रेडमी 15C 4G मीडियाटेक हीलियो G81-अल्ट्रा चिपसेट पर चलता है, जबकि रेडमी 15C 5G में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर है।