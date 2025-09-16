दिवाली से पहले रियलमी का धमाका, यूजर्स के लिए 600 करोड़ रुपये के ऑफर, हैरान कर देंगी कीमतें realme Festive Days lights up Diwali 2025 with rupees 600 crore worth of deals on smartphones and AIOT products, Gadgets Hindi News - Hindustan
दिवाली से पहले रियलमी का धमाका, यूजर्स के लिए 600 करोड़ रुपये के ऑफर, हैरान कर देंगी कीमतें

दिवाली 2025 को और शानदार बनाने के लिए कंपनी स्मार्टफोन्स और AIOT प्रोडक्ट्स पर 600 करोड़ रुपये की डील देने वाली है। रियलमी के ये ऑफर फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल और अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में उपलब्ध होंगे।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 01:18 PM
फेस्टिव सीजन को और धमाकेदार बनाने के लिए रियलमी यूजर्स के लिए रियलमी फेस्टिव डेज सेल लेकर हाजिर है। दिवाली 2025 को और शानदार बनाने के लिए कंपनी स्मार्टफोन्स और AIOT प्रोडक्ट्स पर 600 करोड़ रुपये की डील देने वाली है। रियलमी के ये ऑफर फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल और अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के अलावा रियलमी की ऑफिशियल वेबसाइट और देश भर में मेनलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध होंगे। दिवाली स्पेशल डील में कंपनी यूजर्स को शानदार डिस्काउंट, बैंक ऑफर और नो-कॉस्ट ईएमआई के साथ कई और बेनिफिट्स भी देने वाली है। ऑफर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है, जिससे किफायती दाम में प्रीमियम टेक्नोलॉजी को यूजर्स को पहुंचाया जा सके। तो आइए जानते हैं रियलमी डेज की कुछ बंपर डील्स के बारे में।

P सीरीज के फोन्स पर धाकड़ डील

रियलमी P4 प्रो को आप सेल में 5 हजार रुपये के बैंक ऑफर या 5 हजार रुपये के सुपरकॉइन के साथ खरीद सकते हैं। इसी तरह सेल में P4 पर आपको 3500 रुपये का बैंक डिस्काउंट या 3500 रुपये के सुपरकॉइन मिल सकते हैं। P3 लाइट भी फेस्टिव डील में 1 हजार रुपये के बैंक डिस्काउंट या 1 हजार रुपये के सुपरकॉइन बेनिफिट के साथ खरीदा जा सकेगा। इन तीनों फोन को आप इस बंपर डील के साथ 22 सितंबर रात 12 बजे से 23 सितंबर की रात 11:59 बजे तक फ्लिपकार्ट से खरीद सकेंगे।

रियलमी 15 सीरीज पर भी तगड़ा डिस्काउंट

रियलमी 15 सीरीज पर भी सेल में तगड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है। रियलमी 15 पर कंपनी सेल में 4 हजार रुपये का बैंक ऑफर देने वाली है। इसके साथ ही रियलमी 15T पर आपको 2 हजार रुपये का बैंक डिस्काउंट मिलेगा। रियलमी 15 प्रो की बात करें, तो यह फोन सेल में 5 हजार रुपये के बैंक डिस्काउंट के साथ मिलने वाला है। यह ऑफर 22 सितंबर रात 12 बजे से 2 अक्टूबर रात 11:59 तक लाइव रहेगा। ये डील फ्लिपकार्ट पर लाइव रहेंगी।

रियलमी नारजो सीरीज पर भी तगड़ा डिस्काउंट

अमेजन पर दिवाली अर्ली ऐक्सेस ऑफर्स में नारजो 80 प्रो (8जीबी+256जीबी) 500 रुपये के प्राइस ड्राप और 500 रुपये के कूपन डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है। यह डील 21 सितंबर तक लाइव रहेगी। इसी तरह अमेजन ऑफर में आप नारजो 80 लाइट 5G को 22 से 23 सितंबर के बीच 1600 रुपये तक के कूपन डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। नारजो 80x की बात करें, तो फोन 22 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच 2 हजार रुपये तक के कूपन डिस्काउंट के साथ मिलेगा।

बड्स पर भी धांसू डील

कंपनी अपने AIoT ऑफर में 22 सितंबर से बड्स पर तगड़ी डील देने वाली है। इसमें आप बड्स T110 को 500 रुपये, बड्स T200 लाइट को 400 रुपये, बड्स T200x को 400 रुपये वायरलेस 3 नियो को 400 रुपये और वायरलेस 5 लाइट को 200 रुपये के डिस्काउंट के साथ खरीद सकेंगे।

