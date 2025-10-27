Hindustan Hindi News
धूम मचाने आ रहा 7000mAh की बैटरी वाला नया फोन, फुल चार्ज पर दो दिन तक बैकअप

संक्षेप: रियलमी C85 प्रो मार्केट में लॉन्च होने की तैयारी कर रहा है। यह फोन 7000mAh की बैटरी के साथ आएगा। यह बैटरी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। रियलमी के अनुसार यह बैटरी सिंगल चार्ज पर दो दिन तक चल जाएगी।

Mon, 27 Oct 2025 01:43 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
रियलमी का नया फोन आने वाला है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम Realme C85 Pro है। फोन की लॉन्च डेट के बारे में कंपनी की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसी बीच रियलमी वियतनाम ने इस फोन के बारे में जो जानकारी दी हैं, उससे पता चलता है कि यह फोन 7000mAh की दमदार सिलिकॉन-कार्बन बैटरी से लैस होगा। रियलमी के अनुसार यह बैटरी सिंगल चार्ज पर दो दिन तक चल जाएगी। फोन 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा।

IP69 रेटिंग और MIL-STD 810H सर्टिफिकेशन से लैस

फोन के वजन और थिकनेस लेवल के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, देखा गया है कि अब तक 7000mAh या इससे ज्यादा की बैटरी वाले फोन लॉन्च हुए हैं, वे बहुत ज्यादा थिक और हेवी नहीं हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि रियलमी C85 प्रो यूजर्स को एक बेहतरीन इन-हैंड एक्सपीरियंस ऑफर करेगा। रिपोर्ट के अनुसार रियलमी का यह फोन IP69 रेटिंग और MIL-STD 810H सर्टिफिकेशन के साथ आएगा। इससे यह फोन शानदार तरीके से डस्ट, वॉटर और ड्रॉप रजिस्टेंट हो जाता है।

Photo: Gizmochina

2026 की शुरुआत में कर सकता है मार्केट में एंट्री

फोन में ऑफर किया जाने वाला एमोलेड डिस्प्ले फुल एचडी+ रेजॉलूशन और 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 4000 निट्स का होगा। कंपनी इस फोन को 8जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च कर सकती है।

प्रोसेसर के तौर पर इसमें आपको डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट देखने को मिल सकता है। फोन की कीमत 250 डॉलर से 300 डॉलर (करीब 22 हजार रुपये से 25,500 रुपये) के बीच हो सकती है। कंपनी इस फोन के जरिए इंडियन और वियतनाम के यूजर्स को टारगेट करना चाह रही है। फोन साल 2026 की शुरुआत में मार्केट में एंट्री कर सकता है।

(Photo: tudocelular)

