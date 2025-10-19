Hindustan Hindi News
8GB रैम, पावरफुल प्रोसेसर के साथ आ रहा रियलमी का नया फोन, मिलेगी 45W फास्ट चार्जिंग

संक्षेप: Realme का नया फोन जल्द धूम मचाने आ रहा है। हम बात कर रहे हैं Realme C85 5G की। एक रिपोर्ट के अनुसार, अपकमिंग Realme C85 5G को कई सर्टिफिकेशन प्लेटफार्म्स पर देखा गया है, जिसमें UAE का TDRA, गीकबेंच और TUV शामिल हैं।

Sun, 19 Oct 2025 07:36 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Realme का नया फोन जल्द धूम मचाने आ रहा है। हम बात कर रहे हैं Realme C85 5G की। एक रिपोर्ट के अनुसार, अपकमिंग Realme C85 5G को कई सर्टिफिकेशन प्लेटफार्म्स पर देखा गया है, जिसमें UAE का TDRA, गीकबेंच और TUV शामिल हैं, जिससे इसके स्पेसिफिकेशन और चार्जिंग कैपेसिटी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए बताते हैं...

कई सर्टिफिकेशन साइट पर दिख चुका है Realme C85 5G

दटेकआउटलुक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि TDRA सर्टिफिकेशन के अनुसार, स्मार्टफोन का मॉडल नंबर RMX5253 है और इसका इक्विपमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर ER52150/25 है। लिस्टिंग से पुष्टि होती है कि यह सर्टिफिकेशन 17 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया था। वहीं, TUV सर्टिफिकेशन में भी यही मॉडल नंबर दिया गया है, लेकिन नाम का जिक्र नहीं है। हालांकि, इससे पता चलता है कि Realme C85 5G अपने पिछले मॉडल Realme C75 5G की तरह 45W फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकता है, जिसमें भी 45W फास्ट चार्जिंग दी गई थी।

इसके अलावा, समान मॉडल नंबर के लिए गीकबेंच डेटाबेस लिस्टिंग में 776 का सिंगल-कोर स्कोर और 1969 का मल्टी-कोर स्कोर दिखाया गया है। लिस्टिंग में 2.40 गीगाहर्ट्ज पर दो कोर और शेष 2.0 गीगाहर्ट्ज पर, मदरबोर्ड आईडी "k6835v2_64" के तहत माली-G57 MC2 GPU का उल्लेख है।

इन जानकारियों से हिंट मिलता है कि Realme C85 5G में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर होने की संभावना है, यही चिपसेट Realme C75 5G में भी इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा, गीकबेंच लिस्टिंग से 8GB रैम वेरिएंट की पुष्टि होती है और स्मार्टफोन के Android 15 पर चलने की उम्मीद है।

दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले ही Realme C85 Pro 5G को TDRA और TUV सर्टिफिकेशन पर मॉडल नंबर RMX5555 के साथ देखा गया था। TDRA लिस्टिंग से जहां नाम का खुलासा हुआ, वहीं TUV सर्टिफिकेशन से पुष्टि हुई कि यह 45W फास्ट वायर्ड चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। अब जब दोनों मॉडल कई सर्टिफिकेशन्स में दिखाई दे रहे हैं, तो हम रियलमी द्वारा जल्द ही लॉन्च की घोषणा की उम्मीद कर सकते हैं।

