7000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले, AI कैमरा के साथ 28 नवंबर को आ रहा Realme का Damage-Proof फोन, रिवर्स चार्जिंग भी
रियलमी ने खुलासा कर दिया है कि इसका नया बजट फोन Realme C85 5G भारत में 28 नवंबर को लॉन्च हो रहा है। इसमें 7000mAh की बैटरी, 45W फास्ट चार्जिंग, IP69 रेटिंग और 50MP Sony कैमरा जैसे पावर-फुल फीचर्स मिलते हैं।
रियलमी अपनी C सीरीज का एक नया दमदार बजट फोन Realme C85 5G को लॉन्च करने वाला है। यह फोन भारत में Flipkart और Realme की वेबसाइट पर 28 नवंबर 2025 को लॉन्च होने वाला है। सबसे खास बात यह है कि इस फोन में 7,000mAh की बड़ी विशाल बैटरी है, जिसे 45W फास्ट चार्जिंग से चार्ज किया जा सकता है और इसमें 6.5W रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी है यानी दूसरे डिवाइस को चार्ज करने की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा यह IP69 रेटिंग (धूल और पानी से सुरक्षा) और मिलिटरी-ग्रेड शॉक रेसिस्टेंस फिचर के साथ आता है, जो इसे और मजबूत बनाता है। कैमरा में 50MP का “Sony AI” मेन सेंसर और 8MP का फ्रंट कैमरा है।
Realme C85 के संभावित फीचर्स
Realme C85 5G फोन में कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन में 50MP Sony AI मेन कैमरा है, जो अच्छी क्वालिटी की फोटोज़ और वीडियो देता है। लो-लाइट फोटोग्राफी में भी इसे AI सपोर्ट मिलता है। फ्रंट में 8MP सेल्फी कैमरा है, जो वीडियो कॉल और सोशल मीडिया सेल्फीज के लिए ठीक-ठाक परफॉर्मेंस देता है। इसके अलावा फोन में AI Edit Genie फीचर भी है, जिससे आप फोटो को ऑटोमैटिकली एडिट और बेहतर बना पाते हैं।
फोन का सबसे हाइलाइटेड फीचर है इसकी 7000mAh की विशाल बैटरी, जो लंबे समय तक चलने के लिए बनाई गई है। चाहे आप लगातार वीडियो देखें, सोशल मीडिया चलाएं या गेमिंग करें यह बैटरी आसानी से पूरा दिन निकाल सकती है। इसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग और 6.5W रिवर्स चार्जिंग भी मिलती है, जिससे जरूरत पड़ने पर आप अपने ईयरफ़ोन या किसी दूसरे फोन को भी चार्ज कर सकते हैं।
फोन की मजबूती भी इसकी खासियत है। Realme C85 5G IP69 रेटिंग के साथ आता है, जिसका मतलब है कि यह धूल, पानी और हल्के झटकों को आसानी से सह सकता है। इसके अलावा इसमें मिलिटरी-ग्रेड शॉक रेज़िस्टेंस भी है, जिससे यह गिरने या टकराने में ज़्यादा सुरक्षित रहता है।
डिस्प्ले की बात करें तो फोन में बड़ा 6.8-इंच HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। यह स्मूद स्क्रॉलिंग और बेहतर विजुअल अनुभव देता है, खासकर गेमिंग और सोशल मीडिया यूज करते समय। डिस्प्ले की 1,200 निट्स ब्राइटनेस बाहर धूप में भी स्क्रीन को साफ और शार्प दिखाती है।
परफॉर्मेंस के मामले में Realme C85 5G में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट लगाया गया है, जो 5G नेटवर्क पर तेज स्पीड और स्मूद ऐप परफॉर्मेंस देता है। इसमें 8GB RAM और 24GB तक वर्चुअल RAM विस्तार की सुविधा मिलती है, जिससे मल्टीटास्किंग आसान हो जाती है। स्टोरेज में 256GB इंटरनल मेमोरी मिलती है, जिसे एक्सपैंड भी किया जा सकता है। फोन Android 15 आधारित Realme UI 6 पर चलता है, जो साफ, फास्ट और यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस प्रदान करता है।
