Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Realme C85 5G budget phone with 7000mAh battery launched under 15000 rupees
आ गया 7000mAh बैटरी वाला बजट 5G फोन, इतनी है Realme C85 5G की कीमत

आ गया 7000mAh बैटरी वाला बजट 5G फोन, इतनी है Realme C85 5G की कीमत

संक्षेप:

रियलमी की ओर से हाल ही में नया बजट डिवाइस Realme C85 5G पेश किया गया है। भारतीय मार्केट में इस डिवाइस की कीमत 15 हजार रुपये से कम रखी गई है। 

Fri, 28 Nov 2025 02:44 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
टेक कंपनी Realme ने अपना नया 5G स्मार्टफोन Realme C85 5G भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को बजट सेगमेंट में उतारा है लेकिन इसमें कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो इसे प्रीमियम अनुभव बनाते हैं। फोन की सेल दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू होगी और इसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तथा कंपनी की वेबसाइट से खरीदा जा सकेगा। खास बात यह है कि इसमें 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो लंबे समय तक यूज करने की सुविधा देती है।

Realme C85 5G की भारत में कीमत बेस वेरिएंट (4GB RAM + 128GB स्टोरेज) के लिए 14,999 रुपये रखी गई है। वहीं, इसके हाई-एंड मॉडल में 6GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलता है, जिसकी कीमत 16,499 रुपये है। फोन की पहली सेल 1 दिसंबर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। यह Parrot Purple और Peacock Green दो कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध होगा और इसे Flipkart व Realme की आधिकारिक वेबसाइट से खरीदा जा सकेगा।

ये भी पढ़ें:Realme का धमाका! एकसाथ सस्ते किए ढेर सारे फोन, 7000 रुपये तक की छूट

Realme C85 5G: डिस्प्ले और डिजाइन

फोन में 6.8 इंच का बड़ा LCD डिस्प्ले मिलता है, जो HD+ रिजॉल्यूशन (720x1570 पिक्सल) के साथ आता है। इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट, 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस, और 180Hz टच सैंपलिंग रेट शामिल हैं। स्क्रीन Corning Glass से प्रोटेक्टेड है और फोन 90.4 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो ऑफर करता है। कलर एक्यूरेसी के लिए यह 100 प्रतिशत sRGB, 83 प्रतिशत DCI-P3 और 16.7 मिलियन कलर्स सपोर्ट करता है।

स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट पर चलता है, जिसमें ARM Mali-G57 MC2 GPU दिया गया है। फोन में 6GB तक RAM और 12GB तक Dynamic RAM दिया गया है। स्टोरेज के तौर पर 128GB इंटरनल मेमोरी मिलती है। कंपनी का दावा है कि यह फोन एक साथ 17 ऐप्स को आसानी से संभाल सकता है। ओवरहीटिंग रोकने के लिए इसमें 5,300sqmm एरिया वाला बड़ा वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम दिया गया है।

Realme C85 5G: कैमरा फीचर्स

फोन के रियर में 50MP का Sony IMX852 प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो 1080p वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो 1080p वीडियो शूटिंग को सपोर्ट करता है।

ये भी पढ़ें:₹10 हजार से कम में Realme का धांसू Smart TV, बड़ा 32 इंच का फ्रेमलेस डिस्प्ले

फोन में 5G, 4G LTE, USB Type-C, Bluetooth 5.3, ड्यूल-बैंड Wi-Fi और मल्टी-नेविगेशन सिस्टम (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) जैसी सुविधाएं मिलती हैं। सेंसर में प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एंबियंट लाइट सेंसर, कलर टेम्परेचर सेंसर, E-कंपास, एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप शामिल हैं। सबसे खास बात यह है कि इसमें IP69 रेटिंग दी गई है, जिससे यह डस्ट और वाटर रेसिस्टेंट बन जाता है।

Realme C85 5G: बैटरी और चार्जिंग

Realme C85 5G में 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 45W SuperVOOC चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी के अनुसार, यह फोन एक बार चार्ज करने पर 22 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम, 50 घंटे की कॉलिंग, 145 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक टाइम ऑफर करता है। फोन का वजन 215 ग्राम और मोटाई 8.38mm है।

