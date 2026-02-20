इतना सस्ता होगा रियलमी का नया 5G फोन, लॉन्च से पहले सामने आई कीमत, देखें खासियत

रियलमी C83 5G अलग-अलग रैम और स्टोरेज के हिसाब से तीन कॉन्फिगरेशन - 4GB+64GB, 4GB+128GB और 6GB+128GB में मिलेगा। देश में इन वेरिएंट की मार्केट ऑपरेटिंग प्राइस (MOP) क्रमशः 13,499 रुपये, 14,499 रुपये और 17,499 रुपये बताई जा रही है।

Realme C83 5G India Price: रियलमी तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। अब कंपनी Realme C83 5G को भारत में लॉन्च करने की तैयारी में जुट गई है। हालांकि, रियलमी ने अभी तक इसके आने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन एक नई लीक से आने वाले फोन की कीमत, रैम और स्टोरेज कॉम्बिनेशन के बारे में पता चला है। यह रियलमी C-सीरीज स्मार्टफोन बजट ऑफरिंग के तौर पर लॉन्च हो सकता है। Realme C83 5G के तीन रैम और स्टोरेज ऑप्शन और दो अलग-अलग कलर में उपलब्ध होने की उम्मीद है। अपकमिंग फोन के Realme C73 5G का सक्सेसर होने की उम्मीद है, जिसे पिछले साल मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट और 6000mAh बैटरी के साथ लॉन्च किया गया था।

Realme C83 5G की कीमत और कलर ऑप्शन (लीक के अनुसार) एक्सपर्टपिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रियलमी C83 5G अलग-अलग रैम और स्टोरेज के हिसाब से तीन कॉन्फिगरेशन - 4GB+64GB, 4GB+128GB और 6GB+128GB में मिलेगा। देश में इन वेरिएंट की मार्केट ऑपरेटिंग प्राइस (MOP) क्रमशः 13,499 रुपये, 14,499 रुपये और 17,499 रुपये बताई जा रही है। रियलमी C83 5G, जिसका मॉडल नंबर RMX5256 है, ब्लूमिंग पर्पल और स्प्राउटिंग ग्रीन कलर ऑप्शन में मिल सकता है।

आने वाले रियलमी C83 5G की कीमत मार्केट में रियलमी C85 5G से नीचे रहने की उम्मीद है, जिसे नवंबर 2025 में 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वर्जन के लिए 16,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। कहा जा रहा है कि पिछले साल के रियलमी C73 5G की तुलना में नए मॉडल में कई सारे अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं।