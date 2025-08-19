8 हजार रुपये से कम में खरीद लें 12GB तक की रैम वाला फोन, 22 अगस्त तक मौका

12जीबी तक की रैम वाला रियलमी C61 फ्लिपकार्ट की सेल में बेस्ट ऑफर्स के साथ मिल रहा है। आप इसे कैशबैक के साथ 8 हजार रुपये से कम में खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी एक्सचेंज ऑफर भी दे रही है। फोन 32MP के मेन कैमरा के साथ आता है।

10 हजार रुपये से कम की कीमत में नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट की सुपर वैल्यू वीक सेल आपके लिए ही है। सेल में हर रेंज के स्मार्टफोन्स पर तगड़ी डील दी जा रही है। वहीं, अगर आपका बजट 8 हजार रुपये के आसपास का है, तो Realme C61 आपके लिए एक जबर्दस्त ऑप्शन है। फोन 6जीबी रियल और 6जीबी डाइनैमिक यानी 12जीबी तक की रैम के साथ आता है। 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 8199 रुपये है।

ऑफर में फोन पर 5 पर्सेंट का कैशबैक दिया जा रहा है। कैशबैक ऑफर के साथ यह फोन 8 हजार रुपये से कम में आपको हो सकता है। फोन पर कंपनी 6600 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दे ही है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। फ्लिपकार्ट की यह सेल 22 अगस्त तक चलेगी। आइए जानते हैं इस फोन के फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में।

रियलमी C61 के फीचर और स्पेसिफिकेशन फोन में कंपनी 6.78 इंच का एचडी+ IPS पैनल दे रही है। यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 560 निट्स का है। फोन 6जीबी तक की LPDDR4x रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको Unisoc T612 चिपसेट मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ 32 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और एक डेप्थ सेंसर दे रही है।

सेल्फी के लिए आपको इस फोन में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 10 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड Realme UI पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। रियलमी का यह फोन IP64 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है।