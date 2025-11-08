Hindustan Hindi News
realme c61 featuring 32mp main camera available under rupees 6500
लॉन्च प्राइस से सस्ता हुआ यह शानदार फोन, मात्र 6499 रुपये में होगा आपका, कैशबैक भी

लॉन्च प्राइस से सस्ता हुआ यह शानदार फोन, मात्र 6499 रुपये में होगा आपका, कैशबैक भी

संक्षेप: लॉन्च के समय रियलमी के इस फोन के 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 7699 रुपये थी। अब यह फोन फ्लिपकार्ट पर 6499 रुपये का मिल रहा है। आप इसे कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर में भी खरीद सकते हैं।

Sat, 8 Nov 2025 04:00 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
कम बजट में तगड़े फीचर वाला फोन लेने की सोच रहे हैं, तो Realme C61 आपके लिए एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है। खास बात है कि यह फोन अब लॉन्च प्राइस से सस्ते दाम में मिल रहा है। लॉन्च के समय इस फोन के 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 7699 रुपये थी। अब यह फोन फ्लिपकार्ट पर 6499 रुपये का मिल रहा है। फोन पर 5 पर्सेंट का कैशबैक भी दिया जा रहा है।

Realme C61

Realme C61

  • checkSafari Green
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹6999

खरीदिये

discount

36% OFF

Vivo Y18

Vivo Y18

  • checkSpace Black
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹8290

₹12999

खरीदिये

Vivo Y18e

Vivo Y18e

  • checkSpace Black
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹7999

और जाने

Xiaomi Redmi A3

Xiaomi Redmi A3

  • checkOlive Green
  • check3 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹6849

और जाने

Xiaomi Redmi 12C

Xiaomi Redmi 12C

  • checkMatte Black
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹7419

और जाने

आप इस फोन को 229 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

रियलमी C61 के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 1600 x 720 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.78 इंच के एचडी+ डिस्प्ले के साथ आता है। यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 560 निट्स का है। फोन 6जीबी तक की रैम और 128जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको Unisoc T612 चिपसेट देखने को मिलेगा।

फोटोग्राफी के लिए फोन में आपको एलईडी फ्लैश के साथ 32 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। फोन का सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। रियलमी का यह बजट फोन 5000mAh की बैटरी से लैस है। यह बैटरी 10 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

ये भी पढ़ें:मात्र 7999 रुपये में मिल रहे ये तीन एलईडी टीवी, डिस्प्ले और साउंड जबर्दस्त

ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्ऱॉयड 14 पर बेस्ड Realme UI पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में कंपनी साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दे रही है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में ड्यूल 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.0, जीपीएस, यूएसबी टाइप-C पोर्ट और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें:इन सस्ते प्रीपेड प्लान का नहीं है कोई तोड़, कीमत 22 से 100 रुपये के बीच
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
