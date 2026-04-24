Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इस फोन को खरीदने टूट पड़ेंगे ग्राहक, कम दाम में मिलेगी 8000mAh बैटरी, NFC सपोर्ट भी

Apr 24, 2026 08:17 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share

Realme C100x india launch: एक टिप्स्टर का कहना है कि ग्लोबली लॉन्च होने के बाद Realme C100x भारत में डेब्यू करेगा। फोन के बॉक्स की तस्वीरें लीक हो गई है, जिससे इसके कलर ऑप्शन्स का खुलासा हो गया है। कहा जा रहा है कि इसकी कीमत 10 हजार से 15 हजार रुपये के बीच होगी।

इस फोन को खरीदने टूट पड़ेंगे ग्राहक, कम दाम में मिलेगी 8000mAh बैटरी, NFC सपोर्ट भी

Realme एक नया फोन भारतीय बाजार में जल्द डेब्यू कर सकता है। हम बात कर रहे हैं Realme C100x की, जिसे हाल ही में यूरोप के एक सर्टिफिकेशन डेटाबेस में देखा गया था, जिससे यह हिंट मिला था कि इस स्मार्टफोन को जल्द ही दुनिया के कुछ चुनिंदा बाजारों में लॉन्च किया जा सकता है। अब, एक टिप्स्टर का दावा है कि यह कंपनी जल्द ही भारत में Realme C100x लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसके अलावा, Realme C100 सीरीज के इस कथित स्मार्टफोन की रिटेल पैकेजिंग की एक तस्वीर ऑनलाइन शेयर की गई है, जिसमें इसका डिजाइन और कलर ऑप्शन दिखाए गए हैं। इस लीक करने वाले टिप्स्टर ने Realme C100x की बैटरी कैपेसिटी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के बारे में भी जानकारी शेयर की है। पहले ऐसी खबरें थीं कि यह फोन 7,500mAh की बैटरी के साथ आएगा। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर और जानते हैं इस फोन में हमें क्या-क्या खास मिलने वाला है…

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

36% OFF

Realme 16 5G

Realme 16 5G

  • checkAir White
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹31999

₹49999

खरीदिये

discount

33% OFF

Vivo V70 FE

Vivo V70 FE

  • checkMonsoon Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹36210

₹53999

खरीदिये

discount

12% OFF

Redmi Note 15 Pro 5G

Redmi Note 15 Pro 5G

  • checkCarbon Black
  • check8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹29999

₹33999

खरीदिये

discount

13% OFF

Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G

Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G

  • checkCarbon Black
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹35520

₹40999

खरीदिये

discount

13% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
flipkart-logo

₹31848

₹36999

खरीदिये

realme c100x india launch tipped
ये भी पढ़ें:अब कोई नहीं देख पाएगा पर्सनल WhatsApp चैट, सीक्रेट कोड डालकर करें गायब, ट्रिक

ग्लोबल लॉन्च के बाद भारत में डेब्यू करेगा Realme C100x

टेक ब्लॉगर पारस गुगलानी का दावा है कि Realme C100x जल्द ही भारत में लॉन्च होगा। उम्मीद है कि ग्लोबल लॉन्च के कुछ ही समय बाद यह फोन भारत में भी आ जाएगा। इसके अलावा, टिप्स्टर का दावा है कि इस स्मार्टफोन में 8,000mAh की बैटरी होगी, और यह 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। रियलमी के इस आने वाले फोन के बॉक्स वाली जो तस्वीर लीक हुई है, उससे इसका डिजाइन और कलर ऑप्शन सामने आ गए हैं।

ये भी पढ़ें:12GB रैम वाला तेजतर्रार फोन, हैवी गेम खेलने पर भी रहेगा कूल, इतनी है कीमत
realme c100x india launch tipped
ये भी पढ़ें:बच्चे AI से क्या पूछ रहे हैं, सब देख सकेंगे पैरेंट्स, फेसबुक-इंस्टा का नया फीचर

दो कलर और दो कॉन्फिगरेशन में आएगा फोन

खबरों के मुताबिक, Realme C100x दो कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा, जिनके नाम Deepblue Tide और Golden Coast हैं। इसके अलावा, यह रैम और स्टोरेज के हिसाब से दो वेरिएंट 6GB+128GB और 6GB+256GB में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इस फोन में पीछे की तरफ एक पिल शेप का कैमरा आइलैंड दिखाया गया है, जिसमें डुअल कैमरा सिस्टम लगा है। साथ ही, फोन के टॉप-लेफ्ट कॉर्नर में, कैमरे के पास एक LED फ्लैश भी लगा होगा। फोन के राइट साइड पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल हो सकते हैं, जबकि लेफ्ट साइड खाली रखा जा सकता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Realme P4 Pro 5G

Realme P4 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹28999

खरीदिये

discount

16% OFF

OPPO K13 Turbo Pro 5G

OPPO K13 Turbo Pro 5G

  • checkSilver Knight
  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹34999

₹41999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:सबको नचा देगा यह 700W का साउंड सिस्टम, केबल का भी झंझट नहीं, 12 घंटे चलेगी बैटरी

सामने की तरफ, Realme C100x एक फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है, जिसमें वॉटर-ड्रॉप स्टाइल का नॉच है; इसमें सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फ्रंट कैमरा लगा होगा। स्क्रीन के चारों ओर थोड़े मोटे बेजल दिखाई देते हैं। वहीं, रिटेल बॉक्स की लीक हुई तस्वीर से पता चलता है कि इस फोन में NFC सपोर्ट भी होगा।

भारत में इतनी हो सकती है कीमत (लीक के अनुसार)

हालांकि, कंपनी ने अभी तक भारत में इस फोन के आने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन एक टिप्स्टर का दावा है कि Realme C100x की कीमत भारत में 10,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच होगी। उम्मीद है कि इसमें 6.7-इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले होगा। बताया जा रहा है कि यह फोन Android 16 के साथ आएगा, जिसमें Realme UI 7.0 यूजर इंटरफेस भी होगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News Realme

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।