इस फोन को खरीदने टूट पड़ेंगे ग्राहक, कम दाम में मिलेगी 8000mAh बैटरी, NFC सपोर्ट भी
Realme C100x india launch: एक टिप्स्टर का कहना है कि ग्लोबली लॉन्च होने के बाद Realme C100x भारत में डेब्यू करेगा। फोन के बॉक्स की तस्वीरें लीक हो गई है, जिससे इसके कलर ऑप्शन्स का खुलासा हो गया है। कहा जा रहा है कि इसकी कीमत 10 हजार से 15 हजार रुपये के बीच होगी।
Realme एक नया फोन भारतीय बाजार में जल्द डेब्यू कर सकता है। हम बात कर रहे हैं Realme C100x की, जिसे हाल ही में यूरोप के एक सर्टिफिकेशन डेटाबेस में देखा गया था, जिससे यह हिंट मिला था कि इस स्मार्टफोन को जल्द ही दुनिया के कुछ चुनिंदा बाजारों में लॉन्च किया जा सकता है। अब, एक टिप्स्टर का दावा है कि यह कंपनी जल्द ही भारत में Realme C100x लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसके अलावा, Realme C100 सीरीज के इस कथित स्मार्टफोन की रिटेल पैकेजिंग की एक तस्वीर ऑनलाइन शेयर की गई है, जिसमें इसका डिजाइन और कलर ऑप्शन दिखाए गए हैं। इस लीक करने वाले टिप्स्टर ने Realme C100x की बैटरी कैपेसिटी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के बारे में भी जानकारी शेयर की है। पहले ऐसी खबरें थीं कि यह फोन 7,500mAh की बैटरी के साथ आएगा। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर और जानते हैं इस फोन में हमें क्या-क्या खास मिलने वाला है…
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ग्लोबल लॉन्च के बाद भारत में डेब्यू करेगा Realme C100x
टेक ब्लॉगर पारस गुगलानी का दावा है कि Realme C100x जल्द ही भारत में लॉन्च होगा। उम्मीद है कि ग्लोबल लॉन्च के कुछ ही समय बाद यह फोन भारत में भी आ जाएगा। इसके अलावा, टिप्स्टर का दावा है कि इस स्मार्टफोन में 8,000mAh की बैटरी होगी, और यह 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। रियलमी के इस आने वाले फोन के बॉक्स वाली जो तस्वीर लीक हुई है, उससे इसका डिजाइन और कलर ऑप्शन सामने आ गए हैं।
दो कलर और दो कॉन्फिगरेशन में आएगा फोन
खबरों के मुताबिक, Realme C100x दो कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा, जिनके नाम Deepblue Tide और Golden Coast हैं। इसके अलावा, यह रैम और स्टोरेज के हिसाब से दो वेरिएंट 6GB+128GB और 6GB+256GB में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इस फोन में पीछे की तरफ एक पिल शेप का कैमरा आइलैंड दिखाया गया है, जिसमें डुअल कैमरा सिस्टम लगा है। साथ ही, फोन के टॉप-लेफ्ट कॉर्नर में, कैमरे के पास एक LED फ्लैश भी लगा होगा। फोन के राइट साइड पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल हो सकते हैं, जबकि लेफ्ट साइड खाली रखा जा सकता है।
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सामने की तरफ, Realme C100x एक फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है, जिसमें वॉटर-ड्रॉप स्टाइल का नॉच है; इसमें सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फ्रंट कैमरा लगा होगा। स्क्रीन के चारों ओर थोड़े मोटे बेजल दिखाई देते हैं। वहीं, रिटेल बॉक्स की लीक हुई तस्वीर से पता चलता है कि इस फोन में NFC सपोर्ट भी होगा।
भारत में इतनी हो सकती है कीमत (लीक के अनुसार)
हालांकि, कंपनी ने अभी तक भारत में इस फोन के आने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन एक टिप्स्टर का दावा है कि Realme C100x की कीमत भारत में 10,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच होगी। उम्मीद है कि इसमें 6.7-इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले होगा। बताया जा रहा है कि यह फोन Android 16 के साथ आएगा, जिसमें Realme UI 7.0 यूजर इंटरफेस भी होगा।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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