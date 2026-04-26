ईयरबड्स को खरीदने टूट पड़े ग्राहक, पहली सेल में 230% ग्रोथ, सस्ते में खरीदने का आखिरी मौका

Realme Buds T500 Pro की सेल शुरू हो चुकी है और पहली ही सेल में इसने बिक्री के मामले में 230 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की है। आज ईयरबड्स को खरीदने का आखिरी मौका है। ऑफर में यह 2599 रुपये में मिल रहे हैं। जानिए इन ईयरबड्स में क्या-क्या खास मिलता है…

रियलमी ने नए ईयरबड्स Realme Buds T500 Pro भारतीय बाजार में धूम मचा रहे हैं। ईयरबड्स की पहली सेल शुरू हो गई है और ग्राहकों की डिमांड देखकर खुद कंपनी भी हैरान है। खुद कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि पहली ही सेल में इसने बिक्री के मामले में पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह ईयरबड्स केवल दिखने में ही खूबसूरत नहीं हैं बल्कि कई दमदार और एडवांस फीचर्स भी पैक करते हैं। दावा है कि यह फुल चार्ज में 56 घंटे तक का प्लेटाइम दे सकते हैं और इसमें रियल टाइम ट्रांसलेशन की सुविधा भी मिलती है। ईयरबड्स AI-बेस्ड एडाप्टिव ट्यूनिंग के साथ 50dB तक का एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन भी देते हैं। इनमें मल्टी-डिवाइस कनेक्टिविटी और लो-लेटेंसी वाला गेमिंग मोड भी है।

बिक्री में 230 फीसदी से ग्रोथ दर्ज की दरअसल, रियलमी ने Buds T500 Pro की शुरुआती बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं। कंपनी के अनुसार, इस नए लॉन्च हुए ऑडियो डिवाइस की पहले दिन की सेल में, इसके पिछले मॉडल की तुलना में 230% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सेल की इस शुरुआती अवधि में कई रिटेल चैनलों पर हुई खरीदारी को ट्रैक किया गया, जिनमें रियलमी की आधिकारिक वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा और ऑफलाइन मेनलाइन स्टोर शामिल हैं।

कीमत और सेल प्राइस की डिटेल भारत में Realme Buds T500 Pro की कीमत 2,799 रुपये है, लेकिन ऑफर में यह 2,599 रुपये में मिल रहे हैं। 23 अप्रैल से 26 अप्रैल तक चलने वाले फर्स्ट सेल ऑफर के तहत, ये ईयरफोन 200 रुपये की छूट के साथ उपलब्ध होंगे। इसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और रियलमी इंडिया वेबसाइट से Chocolate, Lemon Cola और Orange Mint जैसे कलर्स में खरीदा जा सकता है।

Realme Buds T500 Pro की खासियत Realme Buds T500 Pro ईयरबड्स 50dB तक का ANC (एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन) सपोर्ट देते हैं, जिसकी रेंज 5,000Hz तक है। यह एक रियल-टाइम AI सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जो आपके कानों की बनावट और आस-पास के माहौल के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है। इनमें क्लियर कॉल क्वालिटी के लिए छह माइक्रोफोन का सेटअप भी है और ये लाइव ट्रांसलेशन को भी सपोर्ट करते हैं, जिसमें टू-वे और फेस-टू-फेस, दोनों तरह के मोड शामिल हैं।

56 घंटे की बैटरी लाइफ बैटरी लाइफ को लेकर कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज में यह चार्जिंग केस के साथ कुल 56 घंटे तक की बैटरी लाइफ देता है। कहा गया है कि ये ईयरबड्स AAC का इस्तेमाल करते हुए ANC के बिना 13.5 घंटे तक चलते हैं, या ANC चालू होने पर आठ घंटे तक चलते हैं। LHDC के साथ, ANC के बिना नौ घंटे तक और इसके साथ 5.5 घंटे तक प्लेबैक का दावा किया गया है। इनमें 62mAh की बैटरी लगी है, जबकि केस में 530mAh की बैटरी है। यूएसबी टाइप-सी पोर्ट के जरिए, ईयरबड्स को चार्ज होने में लगभग एक घंटा और केस को दो घंटे का समय लगता है। इन ईयरबड्स को धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP55 रेटिंग दी गई है। हर ईयरबड का वजन लगभग 4.5 ग्राम है। रियलमी ने Buds T500 Pro केस के साथ एक लैनीर्ड भी दिया है, ताकि इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सके।

तीन डिवाइस में एकसाथ करेगा काम ईयरबड्स में कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 6.1 वर्जन का सपोर्ट दिया गया है और ये एक ही समय पर तीन डिवाइस तक से कनेक्ट रह सकते हैं, जिससे डिवाइस बदलना बहुत आसान हो जाता है। गेम खेलते समय या वीडियो देखते समय, ये 45ms की लो लेटेंसी (ultra-low latency) देते हैं, जिससे अनुभव और भी ज्यादा स्मूद हो जाता है। इनमें 'Find My Earbuds' का सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे अगर ये कहीं खो जाएं, तो आप इन्हें आसानी से ढूंढ सकते हैं।