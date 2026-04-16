56 घंटे गाने सुनाएगा यह फंकी ईयरबड्स, बातें भी ट्रांसलेट करेगा; तीन दिन मिलेगा इतना सस्ता

Apr 16, 2026 01:38 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
लंबी बैटरी लाइफ, फंकी लुक और एडवांस फीचर वाले ईयरबड्स खरीदने का प्लान है, तो रियलमी के नए ऑडियो डिवाइस आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। दरअसल, रियलमी ने आज भारत में Realme Buds T500 Pro को लॉन्च कर दिया है। दावा है कि यह फुल चार्ज में 56 घंटे तक का प्लेटाइम दे सकते हैं और इसमें रियल टाइम ट्रांसलेशन जैसे धांसू फीचर्स भी हैं। दमदार साउंड के लिए, इनमें 12.4mm के ड्राइवर लगे हैं, और ये LHDC 5.0 कोडेक और Hi-Res ऑडियो वायरलेस को सपोर्ट करते हैं। कंपनी का कहना है कि ये ईयरबड्स AI-बेस्ड एडाप्टिव ट्यूनिंग के साथ 50dB तक का एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन भी देते हैं। इनमें मल्टी-डिवाइस कनेक्टिविटी और लो-लेटेंसी वाला गेमिंग मोड भी है। चलिए एक नजर डालते हैं इनकी कीमत और खासियत पर...

ये भी पढ़ें:Motorola फैन्स का झटका, ₹6000 तक महंगे हुए दो पॉपुलर टैबलेट, इतनी हो गई कीमत

ये भी पढ़ें:55 से 75 इंच तक के नए TV लाया शाओमी, ₹10000 तक कम में खरीदने का मौका, डिटेल

56 घंटे तक की बैटरी लाइफ

बैटरी लाइफ को लेकर कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज में यह चार्जिंग केस के साथ कुल 56 घंटे तक की बैटरी लाइफ देता है। कहा गया है कि ये ईयरबड्स AAC का इस्तेमाल करते हुए ANC के बिना 13.5 घंटे तक चलते हैं, या ANC चालू होने पर आठ घंटे तक चलते हैं। LHDC के साथ, ANC के बिना नौ घंटे तक और इसके साथ 5.5 घंटे तक प्लेबैक का दावा किया गया है। इनमें 62mAh की बैटरी लगी है, जबकि केस में 530mAh की बैटरी है। यूएसबी टाइप-सी पोर्ट के जरिए, ईयरबड्स को चार्ज होने में लगभग एक घंटा और केस को दो घंटे का समय लगता है। इन ईयरबड्स को धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP55 रेटिंग दी गई है। हर ईयरबड का वजन लगभग 4.5 ग्राम है। रियलमी ने Buds T500 Pro केस के साथ एक लैनीर्ड भी दिया है, ताकि इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सके।

खो जाने पर आसानी से ढूंढ सकेंगे

Realme Buds T500 Pro ईयरबड्स में कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 6.1 वर्जन का सपोर्ट दिया गया है और ये एक ही समय पर तीन डिवाइस तक से कनेक्ट रह सकते हैं, जिससे डिवाइस बदलना बहुत आसान हो जाता है। गेम खेलते समय या वीडियो देखते समय, ये 45ms की लो लेटेंसी (ultra-low latency) देते हैं, जिससे अनुभव और भी ज्यादा स्मूद हो जाता है। इनमें 'Find My Earbuds' का सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे अगर ये कहीं खो जाएं, तो आप इन्हें आसानी से ढूंढ सकते हैं।

ईयरबड्स में तगड़ा नॉइज कैंसिलेशन भी

ये ईयरफोन 50dB तक का ANC (एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन) भी देते हैं, जिसकी रेंज 5,000Hz तक है। यह एक रियल-टाइम AI सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जो आपके कानों की बनावट और आस-पास के माहौल के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है। इनमें क्लियर कॉल क्वालिटी के लिए छह माइक्रोफोन का सेटअप भी है और ये लाइव ट्रांसलेशन को भी सपोर्ट करते हैं, जिसमें टू-वे और फेस-टू-फेस, दोनों तरह के मोड शामिल हैं।

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

