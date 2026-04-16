56 घंटे गाने सुनाएगा यह फंकी ईयरबड्स, बातें भी ट्रांसलेट करेगा; तीन दिन मिलेगा इतना सस्ता
भारत में Realme Buds T500 Pro की कीमत 2,799 रुपये है। इसे 23 अप्रैल से अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और रियलमी इंडिया वेबसाइट से Chocolate, Lemon Cola और Orange Mint जैसे कलर्स में खरीदा जा सकता है। 23 अप्रैल से 26 अप्रैल तक ऑफर के तहत, ये ईयरफोन 200 रुपये की छूट के साथ उपलब्ध होंगे।
लंबी बैटरी लाइफ, फंकी लुक और एडवांस फीचर वाले ईयरबड्स खरीदने का प्लान है, तो रियलमी के नए ऑडियो डिवाइस आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। दरअसल, रियलमी ने आज भारत में Realme Buds T500 Pro को लॉन्च कर दिया है। दावा है कि यह फुल चार्ज में 56 घंटे तक का प्लेटाइम दे सकते हैं और इसमें रियल टाइम ट्रांसलेशन जैसे धांसू फीचर्स भी हैं। दमदार साउंड के लिए, इनमें 12.4mm के ड्राइवर लगे हैं, और ये LHDC 5.0 कोडेक और Hi-Res ऑडियो वायरलेस को सपोर्ट करते हैं। कंपनी का कहना है कि ये ईयरबड्स AI-बेस्ड एडाप्टिव ट्यूनिंग के साथ 50dB तक का एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन भी देते हैं। इनमें मल्टी-डिवाइस कनेक्टिविटी और लो-लेटेंसी वाला गेमिंग मोड भी है। चलिए एक नजर डालते हैं इनकी कीमत और खासियत पर...
सम्बंधित सुझाव
40% OFF
realme Buds T200 True Wireless Earbuds with Hi-Res Audio, 12.4mm Dynamic Bass Drivers, 32 dB ANC, Quad Mic, 45ms Latency, Upto 50 Hrs Playback, Fast Charge, IP55 Rated, BT 5.4 (Mystic Grey)
- realme Buds T200 True Wireless Earbuds with Hi-Res Audio
- 12.4mm Dynamic Bass Drivers
- 32 dB ANC
₹1799₹2999
खरीदिये
28% OFF
realme Buds Air 8,11mm+6mm Dual Dynamic Bass Drivers,58Hrs Playtime, 55dB ANC,6 Mic ENC, 45ms Low Latency, 360° Spatial Audio, Hi-Res LHDC, IP55 Dust & Water Resistant, BT v5.4 (Master Grey)
- realme Buds Air 8
- 11mm+6mm Dual Dynamic Bass Drivers
- 58Hrs Playtime
₹3799₹5299
खरीदिये
OnePlus Nord Buds 4 Pro TWS Earbuds, Upto 55dB Real-time ANC, Adaptive Mode, 12mm Titanium-Coated Driver, Spatial Audio, Upto 54hrs Playback, Dual-Device connectivity, 47ms Low Latency, Raven Black
- OnePlus Nord Buds 4 Pro TWS Earbuds
- Upto 55dB Real-time ANC
- Adaptive Mode
₹3999
खरीदिये
OnePlus Nord Buds 4 Pro TWS Earbuds Upto 55dB Real-time ANC, Adaptive Mode, 12mm Titanium-Coated Driver, Spatial Audio, Upto 54hrs Playback, Dual-Device connectivity, 47ms Low Latency, Radiant Gray
- OnePlus Nord Buds 4 Pro TWS Earbuds Upto 55dB Real-time ANC
- Adaptive Mode
- 12mm Titanium-Coated Driver
₹3999
खरीदिये
कीमत और फर्स्ट सेल ऑफर
भारत में Realme Buds T500 Pro की कीमत 2,799 रुपये है। इसे 23 अप्रैल से अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और रियलमी इंडिया वेबसाइट से Chocolate, Lemon Cola और Orange Mint जैसे कलर्स में खरीदा जा सकता है। 23 अप्रैल से 26 अप्रैल तक चलने वाले फर्स्ट सेल ऑफर के तहत, ये ईयरफोन 200 रुपये की छूट के साथ उपलब्ध होंगे।
Realme Buds T500 Pro की खासियत
Realme Buds T500 Pro में दमदार साउंड के लिए 12.4mm के ड्राइवर लगे हैं और ये Hi-Res ऑडियो वायरलेस को सपोर्ट करते हैं। साथ ही, इनमें LHDC 5.0 कोडेक भी है, जो 24-bit और 96kHz तक की हाई-क्वालिटी ऑडियो ट्रांसमिशन देता है। इनमें टाइटेनियम-प्लेटेड डायाफ्राम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ज्यादा दमदार और डीप बास और ज्यादा दमदार साउंडस्टेज मिलता है। इन ईयरबड्स में कई EQ मोड भी दिए गए हैं, जिन्हें रियलमी लिंक ऐप के जरिए और भी ज्यादा कस्टमाइज किया जा सकता है। इनमें एक MindFlow मोड भी है, जो सुनने के अनुभव को और भी ज्यादा आरामदायक बनाने के लिए आस-पास की आवाजों (ambient soundscapes) को चलाता है।
सम्बंधित सुझाव
40% OFF
realme Buds Wireless 5 ANC in Ear Bluetooth Headphones,50dB ANC, 13.6mm Dynamic Bass Driver,360° Spatial Audio,45ms Low Latency,Upto 38hrs Playback,IP55 Rating,Dual Device Connection (Midnight Black)
- realme Buds Wireless 5 ANC in Ear Bluetooth Headphones
- 50dB ANC
- 13.6mm Dynamic Bass Driver
₹1689₹2799
खरीदिये
34% OFF
realme Earbuds Air 7 True Wireless,12.4mm Dynamic Bass Drivers,52Hrs Playtime,52dB Hybrid ANC,6 Mic ENC,45ms Low Latency,360° Spatial Audio,Hi-Res LHDC,IP55 Dust & Water Resistant,BT v5.4(SlateGrey)
- realme Earbuds Air 7 True Wireless
- 12.4mm Dynamic Bass Drivers
- 52Hrs Playtime
₹3299₹4999
खरीदिये
35% OFF
realme Buds T310 True Wireless in-Ear Earbuds with 46dB Hybrid ANC, 360° Spatial Audio, 12.4mm Dynamic Bass Driver, Upto 40Hrs Battery and Fast Charging (Vibrant Black)
- realme Buds T310 True Wireless in-Ear Earbuds with 46dB Hybrid ANC
- 360° Spatial Audio
- 12.4mm Dynamic Bass Driver
₹2149₹3290
खरीदिये
36% OFF
realme Buds Air 7 Pro with Ai Live Translation,11mm+6mm Dual-dac Driver,48 Hrs Playtime,53 dB ANC,LHDC,45Ms Low Latency,360° Spatial Audio,IP55 Dust & Water Resistant,BT 5.4(Glory Beige)
- realme Buds Air 7 Pro with Ai Live Translation
- 11mm+6mm Dual-dac Driver
- 48 Hrs Playtime
₹5149₹7999
खरीदिये
Bose New QuietComfort Ultra Bluetooth Headphones (2nd Gen), Wireless Headphones with Spatial Audio, Over Ear Noise Cancelling with Mic, Up to 30 Hours of Play time, Desert Gold - Limited Edition Color
- Bose New QuietComfort Ultra Bluetooth Headphones (2nd Gen)
- Wireless Headphones with Spatial Audio
- Over Ear Noise Cancelling with Mic
₹49900
खरीदिये
53% OFF
boAt Rockerz 480, RGB LEDs,6 Light Modes, 40mm Drivers,Beast Mode, 60H Battery, ENx Tech, Stream Ad Free Music via App Support, Bluetooth Headphones, Wireless Over Ear Headphone with Mic (White Sabre)
- boAt Rockerz 480
- RGB LEDs
- 6 Light Modes
₹1799₹3790
खरीदिये
42% OFF
Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic, Up to 50Hrs Battery, Quick Charge, DSEE Upscale, Multipoint Connectivity, Voice Assistant, Customized EQ-Black
- Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic
- Up to 50Hrs Battery
- Quick Charge
₹3490₹5990
खरीदिये
57% OFF
Boat Rockerz 411, 40Ms Low Latency, 40Hrs Battery, 40Mm Drivers, ENx Tech, Stream Ad Free Music via App Support, Bluetooth Headphones, Wireless Over Ear Headphone with Mic (Active Black)
- Boat Rockerz 411
- 40Ms Low Latency
- 40Hrs Battery
₹1299₹2999
खरीदिये
20% OFF
Sony WH-1000XM5 Best Active Noise Cancelling Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic for Clear Calling,Battery Life 30 Hours-Smoky Pink
- Sony WH-1000XM5 Best Active Noise Cancelling Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic for Clear Calling
- Battery Life 30 Hours-Smoky Pink
₹27989₹34990
खरीदिये
New Bose QuietComfort Ultra Bluetooth Headphones (2nd Gen), Wireless Headphones with Spatial Audio, Over Ear Noise Cancelling with Mic, Up to 30 Hours of Play time, Black
- New Bose QuietComfort Ultra Bluetooth Headphones (2nd Gen)
- Wireless Headphones with Spatial Audio
- Over Ear Noise Cancelling with Mic
₹49900
खरीदिये
47% OFF
Sony WH-CH720N Active Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic, Adaptive Sound Control, Quick Charge, Up to 35Hrs Battery, Customized EQ- Black Model : YY2966
- Sony WH-CH720N Active Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic
- Adaptive Sound Control
- Quick Charge
₹7990₹14990
खरीदिये
10% OFF
Jabra Evolve2 85 Wireless PC Headset with Charging Stand - Noise Cancelling UC Certified Stereo Headphones with Long-Lasting Battery - USB-A Bluetooth Adapter - Black
- Jabra Evolve2 85 Wireless PC Headset with Charging Stand - Noise Cancelling UC Certified Stereo Headphones with Long-Lasting Battery - USB-A Bluetooth Adapter - Black
₹77762₹85939
खरीदिये
56 घंटे तक की बैटरी लाइफ
बैटरी लाइफ को लेकर कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज में यह चार्जिंग केस के साथ कुल 56 घंटे तक की बैटरी लाइफ देता है। कहा गया है कि ये ईयरबड्स AAC का इस्तेमाल करते हुए ANC के बिना 13.5 घंटे तक चलते हैं, या ANC चालू होने पर आठ घंटे तक चलते हैं। LHDC के साथ, ANC के बिना नौ घंटे तक और इसके साथ 5.5 घंटे तक प्लेबैक का दावा किया गया है। इनमें 62mAh की बैटरी लगी है, जबकि केस में 530mAh की बैटरी है। यूएसबी टाइप-सी पोर्ट के जरिए, ईयरबड्स को चार्ज होने में लगभग एक घंटा और केस को दो घंटे का समय लगता है। इन ईयरबड्स को धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP55 रेटिंग दी गई है। हर ईयरबड का वजन लगभग 4.5 ग्राम है। रियलमी ने Buds T500 Pro केस के साथ एक लैनीर्ड भी दिया है, ताकि इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सके।
खो जाने पर आसानी से ढूंढ सकेंगे
Realme Buds T500 Pro ईयरबड्स में कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 6.1 वर्जन का सपोर्ट दिया गया है और ये एक ही समय पर तीन डिवाइस तक से कनेक्ट रह सकते हैं, जिससे डिवाइस बदलना बहुत आसान हो जाता है। गेम खेलते समय या वीडियो देखते समय, ये 45ms की लो लेटेंसी (ultra-low latency) देते हैं, जिससे अनुभव और भी ज्यादा स्मूद हो जाता है। इनमें 'Find My Earbuds' का सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे अगर ये कहीं खो जाएं, तो आप इन्हें आसानी से ढूंढ सकते हैं।
ईयरबड्स में तगड़ा नॉइज कैंसिलेशन भी
ये ईयरफोन 50dB तक का ANC (एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन) भी देते हैं, जिसकी रेंज 5,000Hz तक है। यह एक रियल-टाइम AI सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जो आपके कानों की बनावट और आस-पास के माहौल के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है। इनमें क्लियर कॉल क्वालिटी के लिए छह माइक्रोफोन का सेटअप भी है और ये लाइव ट्रांसलेशन को भी सपोर्ट करते हैं, जिसमें टू-वे और फेस-टू-फेस, दोनों तरह के मोड शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं।
