56 घंटे गाने सुनाएगा रियलमी का फंकी ईयरबड्स, एक साथ तीन डिवाइस में करेगा काम
Realme Buds T500 Pro earbuds भारत में 16 अप्रैल को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। दावा है कि यह चार्जिंग केस के साथ कुल 56 घंटे तक की बैटरी लाइफ देता है। कहा जा रहा है कि इनकी कीमत 3,000 रुपये से कम हो सकती है।
Realme Buds T500 Pro India Launch: ईयरबड्स खरीदने का प्लान है तो रियलमी का नया ऑडियो डिवाइस आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। रियलमी अपने नए ईयरबड्स के तौर पर Realme Buds T500 Pro को लॉन्च करने के लिए तैयार है। लॉन्च से पहले कंपनी ने अमेजन पर इसकी माइक्रोसाइट लाइव कर दी, जहां रियलमी ने लॉन्च डेट के साथ-साथ इसके कई फीचर्स का भी खुलासा कर दिया है। ईयरबड्स देखने में बेहद खूबसूरत है और इसका येलो कलर काफी फंकी लगता है। इसमें 50dB तक का तगड़ा एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन सपोर्ट भी मिलता है। इतना ही नहीं, लाइव ट्रांसलेशन करने में भी सक्षम है। दावा है कि यह चार्जिंग केस के साथ कुल 56 घंटे तक की बैटरी लाइफ देता है। चलिए डिटेल में बताते है इनकी कीमत और खासियत के बारे में सबकुछ...
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Realme Buds T500 Pro: इस दिन भारत में होगा लॉन्च
कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि Realme Buds T500 Pro भारत में 16 अप्रैल को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। ये ईयरबड्स कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट, Flipkart और Amazon पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। इसकी कीमत और सेल से जुड़ी जानकारी लॉन्च के दिन ही सामने आएगी। ये ईयरफोन Chocolate, Lemon Cola और Orange Mint कलर ऑप्शन में उपलब्ध होंगे। कई लीक्स में कहा जा रहा है कि इनकी कीमत 3,000 रुपये से कम हो सकती है।
चलिए एक नजर डालते हैं Realme Buds T500 Pro की खासियत पर
माइक्रोसाइट के जरिए, कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि अपकमिंग रियलमी बड्स T500 प्रो ईयरबड्स में 12.4mm के ड्राइवर्स लगे होंगे, जिनके साथ Hi-Res Audio Wireless सर्टिफिकेशन और LHDC 5.0 कोडेक का सपोर्ट मिलता है। इसकी मदद से 24bit और 96kHz तक का ट्रांसमिशन संभव हो पाता है। इनमें टाइटेनियम-प्लेटेड डायाफ्राम का इस्तेमाल किया गया है और इन्हें बेहतर बेस व ज्यादा वाइड साउंडस्टेज देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें कई EQ मोड्स उपलब्ध हैं, साथ ही रियलमी लिंक ऐप के जरिए कस्टमाइजेशन की सुविधा भी मिलती है।
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एक साथ तीन डिवाइस में करेगा काम
कनेक्टिविटी के लिए, ईयरबड्स ब्लूटूथ 6.1 का सपोर्ट करता है और इसमें एक साथ तीन डिवाइस तक से कनेक्ट होने की सुविधा मिलती है। कंपनी का कहना है कि यूजर आसानी से अलग-अलग डिवाइस की बीच स्विच कर सकते हैं। यह गेमिंग और वीडियो देखने के लिए 45ms की अल्ट्रा-लो लेटेंसी भी देता है।
ईयरबड्स में तगड़ा नॉइज कैंसिलेशन भी
रियलमी बड्स T500 प्रो के अन्य फीचर्स में 5,000Hz बैंडविड्थ के साथ 50dB तक का एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन शामिल है, जो एक रियल-टाइम AI-बेस्ड एडाप्टिव सिस्टम से पावर्ड है। यह सिस्टम कान की बनावट और आस-पास के माहौल के अनुसार खुद को एडजस्ट कर लेता है। ईयरबड्स में कॉल्स के लिए छह-माइक्रोफोन सेटअप है और ये लाइव ट्रांसलेशन को भी सपोर्ट करते हैं, जिसमें टू-वे और फेस-टू-फेस मोड शामिल हैं। एडिशनल फीचर्स में एम्बिएंट साउंडस्केप्स के साथ MindFlow मोड और 'Find My Earbuds' सपोर्ट शामिल हैं। इन ईयरबड्स के साथ एक लैनयार्ड (डोरी) भी आता है, जिससे इन्हें साथ ले जाना और भी आसान हो जाता है।
लंबी बैटरी लाइफ, फास्ट चार्जिंग भी
रियलमी बड्स T500 प्रो की बैटरी लाइफ के बारे में दावा किया गया है कि यह चार्जिंग केस के साथ कुल 56 घंटे तक की बैटरी लाइफ देता है। कहा गया है कि अकेले ईयरबड्स AAC का इस्तेमाल करते हुए ANC बंद होने पर 13.5 घंटे तक का प्लेबैक और ANC चालू होने पर आठ घंटे तक का प्लेबैक देते हैं। LHDC के साथ, ANC के बिना यह नौ घंटे तक और ANC के साथ 5.5 घंटे तक का प्लेबैक दे सकते हैं। यह भी कहा गया है कि यह डिवाइस एक बार चार्ज करने पर 14 दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ईयरबड्स में 62mAh की बैटरी लगी है, जबकि चार्जिंग केस में 530mAh की बैटरी है। USB Type-C पोर्ट के जरिए ईयरबड्स को चार्ज होने में लगभग 1 घंटा और केस को चार्ज होने में 2 घंटे लगते हैं।
ये ईयरबड्स धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP55 रेटिंग के साथ आते हैं। हर ईयरबड का वजन लगभग 4.5 ग्राम है, और चार्जिंग केस का डिजाइन कॉम्पैक्ट है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह पिछली पीढ़ी के मुकाबले 20 प्रतिशत छोटा है। इसे 0 से 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बीच काम करने के लिए रेट किया गया है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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