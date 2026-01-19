Realme Buds Clip: लॉन्च से पहले सामने आई कीमत और धांसू फीचर्स का भी खुलासा
Realme Buds Clip भारत में जल्द लॉन्च हो सकते हैं और इनकी कीमत लीक हुई है। इन ओपन-इयर इयरबड्स में हल्का डिजाइन, 3D स्पेशियल ऑडियो, लंबी बैटरी लाइफ और लेटेस्ट कनेक्टिविटी फीचर्स मिलने की उम्मीद है।
टेक कंपनी Realme ने हाल ही में कन्फर्म किया है कि उसके नए ओपन-इयर इयरबड्स Realme Buds Clip को भारत में आने वाले हफ्तों में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इससे पहले ही इसकी कीमत और फीचर्स को लेकर नई लीक सामने आ गई हैं। लीक के मुताबिक, ये इयरबड्स 5000 रुपये से कम कीमत में पेश किए जा सकते हैं।
भारत में कीमत और लॉन्च टाइमलाइन
X (पहले Twitter) पर टिप्स्टर संजू चौधरी के मुताबिक, Realme Buds Clip की बॉक्स पर लिखी MRP 7,499 रुपये होगी, लेकिन इसकी अस बिक्री कीमत 4,499 रुपये से 4,999 रुपये के बीच हो सकती है। टिप्स्टर ने यह भी दावा किया है कि इन ओपन-ईयर ईयरबड्स को Realme P4 Power 5G स्मार्टफोन के साथ लॉन्च किया जाएगा।
Realme पहले ही यह कन्फर्म कर चुका है कि Realme P4 Power 5G जल्द ही भारत में दस्तक देगा। Flipkart पर लाइव माइक्रोसाइट और BIS सर्टिफिकेशन (मॉडल नंबर RMX5107) से इसके जल्द लॉन्च के संकेत मिल चुके हैं।
डिजाइन और फीचर्स भी सामने आए
Realme Buds Clip में ओपन-ईयर डिजाइन दिया गया है, जो कान के अंदर सील नहीं होता बल्कि बाहरी हिस्से पर रुकता है। इससे लंबे समय तक पहनने में आराम मिलता है और आसपास की आवाज भी सुनाई देती है। हर इयरबड का वजन केवल 5.3 ग्राम है और इसमें पसीने और तेल से बचाने वाला मैट फिनिश के साथ Titanium-Fit डिजाइन मिलता है। ये इयरबड्स Titanium Black और Titanium Gold कलर ऑप्शन में मिलेंगे।
ऑडियो, कॉलिंग और कनेक्टिविटी
वियरेबल्स में 11mm डुअल-मैग्नेट डायनामिक ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो NextBass एल्गोरिदम के साथ बेहतर बास आउटपुट देते हैं। साथ ही 3D स्पेशियल ऑडियो और डायरेक्शनल साउंड सपोर्ट मिलता है, जिससे ऑडियो लीकेज कम होती है। कॉलिंग के लिए डुअल माइक्रोफोन और AI-बेस्ड नॉइस कैंसलेशन व विंड रिडक्शन फीचर दिया गया है।
कनेक्टिविटी के लिए Bluetooth 5.4, SBC और AAC कोडेक्स, डुअल-डिवाइस पेयरिंग और लो-लेटेंसी मोड मौजूद है। Realme Buds Clip एक बार चार्ज करने पर करीब 7 घंटे का बैकअप देते हैं, जबकि चार्जिंग केस के साथ कुल बैटरी लाइफ 36 घंटे तक बताई जा रही है। इनमें IP55 रेटिंग और USB Type-C चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है।
