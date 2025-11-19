Hindustan Hindi News
रियलमी का स्टाइलिश और यूनिक ईयरबड्स, फुल चार्ज में 36 घंटे तक चलेगा, इतनी है कीमत

रियलमी का स्टाइलिश और यूनिक ईयरबड्स, फुल चार्ज में 36 घंटे तक चलेगा, इतनी है कीमत

संक्षेप: Realme Buds Clip: रियलमी ने अपने ओपन-ईयर डिजाइन वाले बड्स को पेश कर दिया है हम बात कर रहे हैं Realme Buds Clip की। दावा है कि यह 36 घंटे तक की बैटरी लाइफ प्रदान करता है। यह अलीएक्प्रेस वेबसाइट पर $60.68 (करीब 5300 रुपये) की कीमत के साथ लिस्टेड है।

Wed, 19 Nov 2025 05:28 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Realme Buds Clip: रियलमी ने अपने ओपन-ईयर डिजाइन वाले बड्स को पेश कर दिया है हम बात कर रहे हैं Realme Buds Clip की। जैसे कि नाम से पता चलता है कि यह क्लिप जैसे डिजाइन के साथ आता है और कानों के अंदर घुसने के बजाए कानों के बाहर ही रहता है, जिससे यूजर आसपास के माहौल से जागरूक रहते हुए म्यूजिक और कॉलिंग का आनंद ले सकते हैं। दावा है कि यह 36 घंटे तक की बैटरी लाइफ प्रदान करता है। इसे कई ग्लोबल सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स पर देखा जा चुका है। दटेकआउटलुक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कंपनी ने इसे आधिकारिक तौर पर वैश्विक स्तर पर पेश कर दिया है। यह अलीएक्प्रेस वेबसाइट पर $60.68 (करीब 5300 रुपये) की कीमत के साथ लिस्टेड है। एक रिपोर्ट के अनुसार, 24 नवंबर को इसे मलेशिया में लॉन्च किया जाएगा।

realme buds clip
ये भी पढ़ें:TV बनाने वाला देसी ब्रांड पहला स्मार्टफोन लाया, कीमत ₹22000, पहले सेल इस दिन

Realme Buds Clip की खासियत

ईयरबड्स में दमदार साउंड के लिए 11 एमएम डुअल-मैग्नेट लार्ज-एम्पलीट्यूड स्पीकर्स लगे हैं। यह साउंड-लीप डायरेक्शनल तकनीक और नेक्स्टबास एल्गोरिथम से लैस है। यह AI ENC कॉल नॉइज कैंसिलेशन और AI ट्रांसलेटर से लैस है जिससे यूजर्स को कॉलिंग के दौरान क्लियर और इमर्सिव ऑडियो क्वालिटी मिलती है। यह क्वाड माइक सेटअप के साथ आता है। Realme Buds Clip कंफर्ट के लिए ईयर-फिटिंग डिजाइन के साथ आता है। इसमें टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं।

हर ईयरबड में 45mAh की बैटरी है, जबकि चार्जिंग केस में 530mAh की बैटरी है। दावा है कि अकेले ईयरबड 7 घंटे की बैटरी लाइफ प्रदान करता है, और केस के साथ, इसमें 36 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। यह ब्लूटूथ 5.4 कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, जो 10 मीटर तक की रेंज तक स्टेबल कनेक्शन प्रदान करता है। स्विफ्ट पेयर और डुअल-डिवाइस कनेक्शन 2.0 जैसे फीचर्स के साथ यूजर्स को सुनने का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलता है। यह 45ms अल्ट्रा-लो लेटेंसी प्रदान करता है और IP55 रेटिंग के साथ आता है। ये ईयरबड्स टाइटेनियम ब्लैक और टाइटेनियम गोल्ड जैसे कलर्स में उपलब्ध हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
