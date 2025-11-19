रियलमी का स्टाइलिश और यूनिक ईयरबड्स, फुल चार्ज में 36 घंटे तक चलेगा, इतनी है कीमत
संक्षेप: Realme Buds Clip: रियलमी ने अपने ओपन-ईयर डिजाइन वाले बड्स को पेश कर दिया है हम बात कर रहे हैं Realme Buds Clip की। दावा है कि यह 36 घंटे तक की बैटरी लाइफ प्रदान करता है। यह अलीएक्प्रेस वेबसाइट पर $60.68 (करीब 5300 रुपये) की कीमत के साथ लिस्टेड है।
सम्बंधित सुझाव
70% OFF
Sounce Portable Silicone Case Scratch-Resistant, 360® Full Protection, Carabiner Clip Compatible with Keychain for Realme Buds Air 3 Neo Full Protection Shockproof Cover Anti Fall Anti Dust (Black)
- Sounce Portable Silicone Case Scratch-Resistant
- 360® Full Protection
- Carabiner Clip Compatible with Keychain for Realme Buds Air 3 Neo Full Protection Shockproof Cover Anti Fall Anti Dust (Black)
₹149₹499
खरीदिये
66% OFF
Sounce Silicone Case Cover for Realme Buds Air 5 Pro / 6 Pro, Portable Non-Slip Grip & Scratch-Resistant Protector with Carabiner Clip Full Protection Water Resistant, Shockproof Cover (Blue)
- Sounce Silicone Case Cover for Realme Buds Air 5 Pro / 6 Pro
- Portable Non-Slip Grip & Scratch-Resistant Protector with Carabiner Clip Full Protection Water Resistant
- Shockproof Cover (Blue)
₹169₹499
खरीदिये
50% OFF
Sounce Silicone Case Cover for Realme Buds Air 5 Pro / 6 Pro, Portable Non-Slip Grip & Scratch-Resistant Protector with Carabiner Clip Full Protection Water Resistant, Shockproof Cover (Black)
- Sounce Silicone Case Cover for Realme Buds Air 5 Pro / 6 Pro
- Portable Non-Slip Grip & Scratch-Resistant Protector with Carabiner Clip Full Protection Water Resistant
- Shockproof Cover (Black)
₹249₹499
खरीदिये
58% OFF
Sounce Silicone Case Cover for Realme Buds Air 5 Pro, Portable Non-Slip Grip & Scratch-Resistant Protector with Carabiner Clip Full Protection Water Resistant, Shockproof Cover - Black
- Sounce Silicone Case Cover for Realme Buds Air 5 Pro
- Portable Non-Slip Grip & Scratch-Resistant Protector with Carabiner Clip Full Protection Water Resistant
- Shockproof Cover - Black
₹209₹499
खरीदिये
Realme Buds Clip: रियलमी ने अपने ओपन-ईयर डिजाइन वाले बड्स को पेश कर दिया है हम बात कर रहे हैं Realme Buds Clip की। जैसे कि नाम से पता चलता है कि यह क्लिप जैसे डिजाइन के साथ आता है और कानों के अंदर घुसने के बजाए कानों के बाहर ही रहता है, जिससे यूजर आसपास के माहौल से जागरूक रहते हुए म्यूजिक और कॉलिंग का आनंद ले सकते हैं। दावा है कि यह 36 घंटे तक की बैटरी लाइफ प्रदान करता है। इसे कई ग्लोबल सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स पर देखा जा चुका है। दटेकआउटलुक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कंपनी ने इसे आधिकारिक तौर पर वैश्विक स्तर पर पेश कर दिया है। यह अलीएक्प्रेस वेबसाइट पर $60.68 (करीब 5300 रुपये) की कीमत के साथ लिस्टेड है। एक रिपोर्ट के अनुसार, 24 नवंबर को इसे मलेशिया में लॉन्च किया जाएगा।
सम्बंधित सुझाव
70% OFF
Sounce Portable Silicone Case Scratch-Resistant, 360® Full Protection, Carabiner Clip Compatible with Keychain for Realme Buds Air 3 Neo Full Protection Shockproof Cover Anti Fall Anti Dust (Black)
- Sounce Portable Silicone Case Scratch-Resistant
- 360® Full Protection
- Carabiner Clip Compatible with Keychain for Realme Buds Air 3 Neo Full Protection Shockproof Cover Anti Fall Anti Dust (Black)
₹149₹499
खरीदिये
66% OFF
Sounce Silicone Case Cover for Realme Buds Air 5 Pro / 6 Pro, Portable Non-Slip Grip & Scratch-Resistant Protector with Carabiner Clip Full Protection Water Resistant, Shockproof Cover (Blue)
- Sounce Silicone Case Cover for Realme Buds Air 5 Pro / 6 Pro
- Portable Non-Slip Grip & Scratch-Resistant Protector with Carabiner Clip Full Protection Water Resistant
- Shockproof Cover (Blue)
₹169₹499
खरीदिये
50% OFF
Sounce Silicone Case Cover for Realme Buds Air 5 Pro / 6 Pro, Portable Non-Slip Grip & Scratch-Resistant Protector with Carabiner Clip Full Protection Water Resistant, Shockproof Cover (Black)
- Sounce Silicone Case Cover for Realme Buds Air 5 Pro / 6 Pro
- Portable Non-Slip Grip & Scratch-Resistant Protector with Carabiner Clip Full Protection Water Resistant
- Shockproof Cover (Black)
₹249₹499
खरीदिये
58% OFF
Sounce Silicone Case Cover for Realme Buds Air 5 Pro, Portable Non-Slip Grip & Scratch-Resistant Protector with Carabiner Clip Full Protection Water Resistant, Shockproof Cover - Black
- Sounce Silicone Case Cover for Realme Buds Air 5 Pro
- Portable Non-Slip Grip & Scratch-Resistant Protector with Carabiner Clip Full Protection Water Resistant
- Shockproof Cover - Black
₹209₹499
खरीदिये
Realme Buds Clip की खासियत
सम्बंधित सुझाव
50% OFF
AJM 360 Protection Shockproof Design Soft Rubberised Case with Keychain for Realme Buds T200 Lite (Black)
- AJM 360 Protection Shockproof Design Soft Rubberised Case with Keychain for Realme Buds T200 Lite (Black)
₹199₹399
खरीदिये
58% OFF
Sounce Silicone Case Cover for Realme Buds Air 5 Pro, Portable Non-Slip Grip & Scratch-Resistant Protector with Carabiner Clip Full Protection Water Resistant, Shockproof Cover - Blue
- Sounce Silicone Case Cover for Realme Buds Air 5 Pro
- Portable Non-Slip Grip & Scratch-Resistant Protector with Carabiner Clip Full Protection Water Resistant
- Shockproof Cover - Blue
₹209₹499
खरीदिये
46% OFF
Kolorcase Portable Silicone Case Cover with Carabiner Clip Compatible with for Realme Buds T300 Full Protection Shockproof Case Cover Anti Fall Anti Dust (Cover Only) (Black)
- Kolorcase Portable Silicone Case Cover with Carabiner Clip Compatible with for Realme Buds T300 Full Protection Shockproof Case Cover Anti Fall Anti Dust (Cover Only) (Black)
₹299₹549
खरीदिये
51% OFF
AJM 360 Protection Shockproof Design Soft Rubberised Case with Keychain for Realme Buds T200 Lite (Navy Blue)
- AJM 360 Protection Shockproof Design Soft Rubberised Case with Keychain for Realme Buds T200 Lite (Navy Blue)
₹197₹399
खरीदिये
ईयरबड्स में दमदार साउंड के लिए 11 एमएम डुअल-मैग्नेट लार्ज-एम्पलीट्यूड स्पीकर्स लगे हैं। यह साउंड-लीप डायरेक्शनल तकनीक और नेक्स्टबास एल्गोरिथम से लैस है। यह AI ENC कॉल नॉइज कैंसिलेशन और AI ट्रांसलेटर से लैस है जिससे यूजर्स को कॉलिंग के दौरान क्लियर और इमर्सिव ऑडियो क्वालिटी मिलती है। यह क्वाड माइक सेटअप के साथ आता है। Realme Buds Clip कंफर्ट के लिए ईयर-फिटिंग डिजाइन के साथ आता है। इसमें टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं।
हर ईयरबड में 45mAh की बैटरी है, जबकि चार्जिंग केस में 530mAh की बैटरी है। दावा है कि अकेले ईयरबड 7 घंटे की बैटरी लाइफ प्रदान करता है, और केस के साथ, इसमें 36 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। यह ब्लूटूथ 5.4 कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, जो 10 मीटर तक की रेंज तक स्टेबल कनेक्शन प्रदान करता है। स्विफ्ट पेयर और डुअल-डिवाइस कनेक्शन 2.0 जैसे फीचर्स के साथ यूजर्स को सुनने का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलता है। यह 45ms अल्ट्रा-लो लेटेंसी प्रदान करता है और IP55 रेटिंग के साथ आता है। ये ईयरबड्स टाइटेनियम ब्लैक और टाइटेनियम गोल्ड जैसे कलर्स में उपलब्ध हैं।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।