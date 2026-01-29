Clip जैसे दिखने वाले ईयरबड्स लाया रियलमी, चुटकियों में करेगा 30 से ज्यादा भाषाओं का ट्रांसलेशन

संक्षेप: Realme Buds Clip launched in India: रियलमी ने 10,001mAh बैटरी वाले Realme P4 Power 5G स्मार्टफोन के साथ भारतीय बाजार में Realme Buds Clip को भी लॉन्च कर दिया है। क्लिप जैसी डिजाइन वाले यह रियलमी के पहले ईयरबड्स हैं। देखें कीमत और फीचर्स…

Realme Buds Clip launched in India: रियलमी ने 10,001mAh बैटरी वाले Realme P4 Power 5G स्मार्टफोन के साथ भारतीय बाजार में क्लिक जैसे दिखने वाले Realme Buds Clip ईयरबड्स को भी लॉन्च किया है। इस नए ईयरबड्स में ओपन-ईयर डिजाइन है और इन्हें धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP55 रेटिंग दी गई है। क्लिप जैसी डिजाइन वाले यह रियलमी के पहले ईयरबड्स हैं। कंपनी का दावा है कि केस के साथ इसमें कुल 36 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मिलेगा। ईयरबड्स में 3D स्पेशियल ऑडियो, डुअल-डिवाइस कनेक्टिविटी और AI-बेस्ड एनवायरनमेंटल नॉइज कैंसिलेशन (ENC) का सपोर्ट मिलता है। ईयरबड्स टच कंट्रोल्स, 45ms तक की लो लेटेंसी और AI ट्रांसलेटर फीचर से भी लैस है। लॉन्च ऑफर के तहत, कंपनी इस पर डिस्काउंट दे रही है। चलिए डिटेल में बताते हैं रियलमी के नए ईयरबड्स के बारे में सबकुछ...

इतनी है कीमत, पहली सेल इस दिन भारत में Realme Buds Clip की कीमत 5,999 रुपये है। इसे दो कलर्स - टाइटेनियम ब्लैक और टाइटेनियम गोल्ड में लॉन्च किया गया है। यह भारत में 5 फरवरी को दोपहर 12 बजे से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। ग्राहक इसे ऑफिशियल रियलमी इंडिया वेबसाइट, Amazon, Flipkart और कुछ ऑफलाइन रिटेल स्टोर से खरीद सकेंगे। 500 रुपये के डिस्काउंट के साथ, ग्राहक इस ओपन-ईयर हेडसेट को 5,499 रुपये में खरीद सकते हैं।

Realme Buds Clip की खासियत रियलमी बड्स क्लिप ईयरबड्स में 11 एमएम डुअल-मैग्नेट डायनेमिक ड्राइवर्स हैं, जिनमें NextBass एल्गोरिदम से लैस बास बूस्ट सिस्टम है। ये 3D स्पेशल ऑडियो और डायरेक्शनल साउंड देते हैं, जिससे ऑडियो लीकेज कम होने का दावा किया गया है, जबकि AI नॉइज कैंसिलेशन और विंड रिडक्शन वाले डुअल माइक्रोफोन से कॉल क्वालिटी बेहतर होने की बात कही गई है।

रियलमी के बस्ड क्लिप ईयरबड्स SBC और AAC कोडेक के साथ ब्लूटूथ 5.4, डुअल-डिवाइस कनेक्टिविटी, माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट पेयर और 45ms तक की लो-लेटेंसी को सपोर्ट करते हैं। इसका नेक्स्ट AI से लैस AI ट्रांसलेटर फीचर रियल टाइम में 30 से ज्यादा भाषाओं का ट्रांसलेशन कर सकता है।

इसकी बैटरी लाइफ को लेकर कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज करने पर अकेले बस्ड सात घंटे चल सकते हैं। केस के साथ इसमें कुल 36 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। हर ईयरबड में 45mAh की बैटरी है, जबकि केस में 530mAh की बैटरी है। चार्जिंग के लिए, इसमें टाइप-सी पोर्ट मिलता है।

ओपन-ईयर फिट के साथ डिजाइन किए गए, Realme Buds Clip बेहतर कंफर्ट और आस-पास की जानकारी के लिए कान के बाहरी हिस्से पर टिके रहते हैं। हर ईयरबड का वजन 5.3 ग्राम है और इसमें टाइटेनियम-फिट डिजाइन के साथ पसीने और तेल से बचाने वाली मैट फिनिश है। इन ईयरबड्स को धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP55 रेटिंग भी मिली है।

