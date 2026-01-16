भारत में Clip स्टाइल ईयरबड्स ला रहा रियलमी, 36 घंटे चलेगी बैटरी, देखें खासियत
Realme Buds Clip India Launch: रियलमी ने भारत में Realme Buds Clip के आने की घोषणा की है, जिससे क्लिप-स्टाइल ओपन-ईयर ईयरफोन सेगमेंट में इसकी एंट्री कंफर्म हो गई है। नए ईयरबड्स में बेहतर कंफर्ट और आसपास की आवाज से जागरूक रहने के लिए ओपन-ईयर डिजाइन होगा।
Realme Buds Clip India Launch: रियलमी ने भारत में Realme Buds Clip के आने की घोषणा की है, जिससे क्लिप-स्टाइल ओपन-ईयर ईयरफोन सेगमेंट में इसकी एंट्री कंफर्म हो गई है। नए ईयरबड्स में बेहतर कंफर्ट और आसपास की आवाज से जागरूक रहने के लिए ओपन-ईयर डिजाइन होगा, साथ ही इसमें लाइटवेट बिल्ड और मॉडर्न कनेक्टिविटी ऑप्शन भी होंगे। Realme Buds Clip के बारे में यह भी दावा किया गया है कि यह बेहतर कॉल क्वालिटी, लंबी बैटरी लाइफ और रोजाना इस्तेमाल के लिए बेहतरीन ड्यूरेबिलिटी के साथ आएगा। खास बात यह है कि रियलमी ने इस महीने की शुरुआत में देश में Buds Air 8 लॉन्च किया था। अपकमिंग ऑडियो डिवाइस में क्या होगा खास, चलिए जानते हैं...
वायरलेस हेडसेट में 11 एमएम डुअल-मैग्नेट बड़े-एम्प्लीट्यूड वाले डायनेमिक स्पीकर लगे हैं। यह सेटअप एक सेल्फ डेवलप किए गए बास एन्हांसमेंट सिस्टम और NextBass एल्गोरिदम के साथ पेयर किया जाएगा, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह वोकल क्लैरिटी बनाए रखते हुए लो-फ्रीक्वेंसी आउटपुट को बढ़ाएगा। ईयरबड्स 3D स्पेशियल ऑडियो को भी सपोर्ट करेंगे और ऑडियो लीकेज को कम करने के लिए डायरेक्शनल साउंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे।
Realme Buds Clip में हर ईयरबड पर डुअल माइक्रोफोन लगे होंगे, जिसमें AI-बेस्ड एनवायरनमेंटल नॉइज कैंसिलेशन और कॉल के लिए विंड-नॉइज रिडक्शन होगा। इसमें मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन में ब्लूटूथ 5.4, SBC और AAC कोडेक सपोर्ट, डुअल-डिवाइस कनेक्शन और एक लो-लेटेंसी मोड शामिल होगा, जिसका रिस्पॉन्स टाइम 45ms तक होने का दावा किया गया है।
कंपनी के मुताबिक, Realme Buds Clip एक बार चार्ज करने पर सात घंटे तक का प्लेबैक देगा और चार्जिंग केस के साथ कुल 36 घंटे तक चलेगा। इन ईयरबड्स को डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP55 रेटिंग मिलेगी और चार्जिंग के लिए इसमें यूएसबी टाइप-सी पोर्ट मिलेगा।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
