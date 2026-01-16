Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़realme buds clip india launch confirmed check features and specifications
भारत में Clip स्टाइल ईयरबड्स ला रहा रियलमी, 36 घंटे चलेगी बैटरी, देखें खासियत

भारत में Clip स्टाइल ईयरबड्स ला रहा रियलमी, 36 घंटे चलेगी बैटरी, देखें खासियत

संक्षेप:

Realme Buds Clip India Launch: रियलमी ने भारत में Realme Buds Clip के आने की घोषणा की है, जिससे क्लिप-स्टाइल ओपन-ईयर ईयरफोन सेगमेंट में इसकी एंट्री कंफर्म हो गई है। नए ईयरबड्स में बेहतर कंफर्ट और आसपास की आवाज से जागरूक रहने के लिए ओपन-ईयर डिजाइन होगा।

Jan 16, 2026 07:50 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

38% OFF

Noise Air Clips Wireless Open Ear Earbuds with Chrome Finish, AirWave™ Technology,Up-to 40H Playtime, Dual Device Pairing, Quad Mic with ENC,12mm Driver,BTv5.4 (Pearl Purple)

Noise Air Clips Wireless Open Ear Earbuds with Chrome Finish, AirWave™ Technology,Up-to 40H Playtime, Dual Device Pairing, Quad Mic with ENC,12mm Driver,BTv5.4 (Pearl Purple)

  • checkNoise Air Clips Wireless Open Ear Earbuds with Chrome Finish
  • checkAirWave™ Technology
  • checkUp-to 40H Playtime
amazon-logo

₹2499

₹3999

खरीदिये

discount

25% OFF

Noise Newly Launched Air Clips 2 Wireless Open Ear Earbuds with Clip Design, AirWave™ Technology,Up-to 40H Playtime, Dual Device Pairing, ENC,12mm Driver,BTv5.3 (Frost Black)

Noise Newly Launched Air Clips 2 Wireless Open Ear Earbuds with Clip Design, AirWave™ Technology,Up-to 40H Playtime, Dual Device Pairing, ENC,12mm Driver,BTv5.3 (Frost Black)

  • checkNoise Newly Launched Air Clips 2 Wireless Open Ear Earbuds with Clip Design
  • checkAirWave™ Technology
  • checkUp-to 40H Playtime
amazon-logo

₹2999

₹3999

खरीदिये

discount

25% OFF

Noise Newly Launched Air Clips 2 Wireless Open Ear Earbuds with Clip Design, AirWave™ Technology,Up-to 40H Playtime, Dual Device Pairing, ENC,12mm Driver,BTv5.3 (Frost Ivory)

Noise Newly Launched Air Clips 2 Wireless Open Ear Earbuds with Clip Design, AirWave™ Technology,Up-to 40H Playtime, Dual Device Pairing, ENC,12mm Driver,BTv5.3 (Frost Ivory)

  • checkNoise Newly Launched Air Clips 2 Wireless Open Ear Earbuds with Clip Design
  • checkAirWave™ Technology
  • checkUp-to 40H Playtime
amazon-logo

₹2999

₹3999

खरीदिये

discount

57% OFF

Portronics Harmonics Twins 31 Over Ear OWS Smart Wireless Earbuds with HD Mic, Secure & Flexible Earhook, Touch Control, 24 Hrs Playtime, Music/Gaming Mode, BT 5.4V, Light Weight(Beige)

Portronics Harmonics Twins 31 Over Ear OWS Smart Wireless Earbuds with HD Mic, Secure & Flexible Earhook, Touch Control, 24 Hrs Playtime, Music/Gaming Mode, BT 5.4V, Light Weight(Beige)

  • checkPortronics Harmonics Twins 31 Over Ear OWS Smart Wireless Earbuds with HD Mic
  • checkSecure & Flexible Earhook
  • checkTouch Control
amazon-logo

₹1299

₹2999

खरीदिये

discount

74% OFF

Wecool Moonwalk M2 Bone Conduction Headphones, V5.3 Bluetooth Earphones with IPX6 Sweat & Splash Resistance, Open Ear Headphones for Ear Health & Comfort, Ideal for Sports, Running, Climbing, Cycling

Wecool Moonwalk M2 Bone Conduction Headphones, V5.3 Bluetooth Earphones with IPX6 Sweat & Splash Resistance, Open Ear Headphones for Ear Health & Comfort, Ideal for Sports, Running, Climbing, Cycling

  • checkWecool Moonwalk M2 Bone Conduction Headphones
  • checkV5.3 Bluetooth Earphones with IPX6 Sweat & Splash Resistance
  • checkOpen Ear Headphones for Ear Health & Comfort
amazon-logo

₹2298

₹8999

खरीदिये

Realme Buds Clip India Launch: रियलमी ने भारत में Realme Buds Clip के आने की घोषणा की है, जिससे क्लिप-स्टाइल ओपन-ईयर ईयरफोन सेगमेंट में इसकी एंट्री कंफर्म हो गई है। नए ईयरबड्स में बेहतर कंफर्ट और आसपास की आवाज से जागरूक रहने के लिए ओपन-ईयर डिजाइन होगा, साथ ही इसमें लाइटवेट बिल्ड और मॉडर्न कनेक्टिविटी ऑप्शन भी होंगे। Realme Buds Clip के बारे में यह भी दावा किया गया है कि यह बेहतर कॉल क्वालिटी, लंबी बैटरी लाइफ और रोजाना इस्तेमाल के लिए बेहतरीन ड्यूरेबिलिटी के साथ आएगा। खास बात यह है कि रियलमी ने इस महीने की शुरुआत में देश में Buds Air 8 लॉन्च किया था। अपकमिंग ऑडियो डिवाइस में क्या होगा खास, चलिए जानते हैं...

सम्बंधित सुझाव

discount

38% OFF

Noise Air Clips Wireless Open Ear Earbuds with Chrome Finish, AirWave™ Technology,Up-to 40H Playtime, Dual Device Pairing, Quad Mic with ENC,12mm Driver,BTv5.4 (Pearl Purple)

Noise Air Clips Wireless Open Ear Earbuds with Chrome Finish, AirWave™ Technology,Up-to 40H Playtime, Dual Device Pairing, Quad Mic with ENC,12mm Driver,BTv5.4 (Pearl Purple)

  • checkNoise Air Clips Wireless Open Ear Earbuds with Chrome Finish
  • checkAirWave™ Technology
  • checkUp-to 40H Playtime
amazon-logo

₹2499

₹3999

खरीदिये

discount

25% OFF

Noise Newly Launched Air Clips 2 Wireless Open Ear Earbuds with Clip Design, AirWave™ Technology,Up-to 40H Playtime, Dual Device Pairing, ENC,12mm Driver,BTv5.3 (Frost Black)

Noise Newly Launched Air Clips 2 Wireless Open Ear Earbuds with Clip Design, AirWave™ Technology,Up-to 40H Playtime, Dual Device Pairing, ENC,12mm Driver,BTv5.3 (Frost Black)

  • checkNoise Newly Launched Air Clips 2 Wireless Open Ear Earbuds with Clip Design
  • checkAirWave™ Technology
  • checkUp-to 40H Playtime
amazon-logo

₹2999

₹3999

खरीदिये

discount

25% OFF

Noise Newly Launched Air Clips 2 Wireless Open Ear Earbuds with Clip Design, AirWave™ Technology,Up-to 40H Playtime, Dual Device Pairing, ENC,12mm Driver,BTv5.3 (Frost Ivory)

Noise Newly Launched Air Clips 2 Wireless Open Ear Earbuds with Clip Design, AirWave™ Technology,Up-to 40H Playtime, Dual Device Pairing, ENC,12mm Driver,BTv5.3 (Frost Ivory)

  • checkNoise Newly Launched Air Clips 2 Wireless Open Ear Earbuds with Clip Design
  • checkAirWave™ Technology
  • checkUp-to 40H Playtime
amazon-logo

₹2999

₹3999

खरीदिये

discount

57% OFF

Portronics Harmonics Twins 31 Over Ear OWS Smart Wireless Earbuds with HD Mic, Secure & Flexible Earhook, Touch Control, 24 Hrs Playtime, Music/Gaming Mode, BT 5.4V, Light Weight(Beige)

Portronics Harmonics Twins 31 Over Ear OWS Smart Wireless Earbuds with HD Mic, Secure & Flexible Earhook, Touch Control, 24 Hrs Playtime, Music/Gaming Mode, BT 5.4V, Light Weight(Beige)

  • checkPortronics Harmonics Twins 31 Over Ear OWS Smart Wireless Earbuds with HD Mic
  • checkSecure & Flexible Earhook
  • checkTouch Control
amazon-logo

₹1299

₹2999

खरीदिये

discount

74% OFF

Wecool Moonwalk M2 Bone Conduction Headphones, V5.3 Bluetooth Earphones with IPX6 Sweat & Splash Resistance, Open Ear Headphones for Ear Health & Comfort, Ideal for Sports, Running, Climbing, Cycling

Wecool Moonwalk M2 Bone Conduction Headphones, V5.3 Bluetooth Earphones with IPX6 Sweat & Splash Resistance, Open Ear Headphones for Ear Health & Comfort, Ideal for Sports, Running, Climbing, Cycling

  • checkWecool Moonwalk M2 Bone Conduction Headphones
  • checkV5.3 Bluetooth Earphones with IPX6 Sweat & Splash Resistance
  • checkOpen Ear Headphones for Ear Health & Comfort
amazon-logo

₹2298

₹8999

खरीदिये

realme buds clip

Realme Buds Clip की लॉन्च टाइमलाइन और स्पेसिफिकेशन्स

कंपनी ने शुक्रवार को कंफर्म किया कि Realme Buds Clip जल्द ही भारत में लॉन्च होंगे, लेकिन अभी तक लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की गई है। इस वायरलेस ईयरबड्स में ओपन-ईयर डिजाइन है जो कान के कैनाल को सील किए बिना कान पर फिट होता है, जिसका मकसद लंबे समय तक पहनने में कंफर्म प्रदान करना और आसपास की चीजों से जागरूक रखना है।

रियलमी की ग्लोबल वेबसाइट पर प्रोडक्ट पेज के अनुसार, Realme Buds Clip लाइटवेट डिजाइन वाले होंगे, जिसमें हर ईयरबड का वजन 5.3 ग्राम होगा। इसमें टाइटेनियम-फिट ईयर डिजाइन है और यह मैट-फिनिश सरफेस के साथ आएगा जो पसीने और तेल को रोकने में मदद करेगा। ये टाइटेनियम ब्लैक और टाइटेनियम गोल्ड कलर ऑप्शन में उपलब्ध होंगे।

सम्बंधित सुझाव

discount

62% OFF

Sounce Portable Silicone Case Cover for Realme TechLife Buds T110 with Carabiner Clip & Keychain, Full Protection Shockproof Case Cover, Scratch-Resistant, Non-Slip Grip, Anti Fall Anti Dust (Black)

Sounce Portable Silicone Case Cover for Realme TechLife Buds T110 with Carabiner Clip & Keychain, Full Protection Shockproof Case Cover, Scratch-Resistant, Non-Slip Grip, Anti Fall Anti Dust (Black)

  • checkSounce Portable Silicone Case Cover for Realme TechLife Buds T110 with Carabiner Clip & Keychain
  • checkFull Protection Shockproof Case Cover
  • checkScratch-Resistant
amazon-logo

₹189

₹499

खरीदिये

discount

72% OFF

Replacement Earphone Silicone Rubber Medium Size 5 Pair Caps for Realme Boat Oppo Vivo Samsung One Plus Airpods, Earbuds, Bluetooth Neackband(10pcs Eartips) (White 10 Pcs)

Replacement Earphone Silicone Rubber Medium Size 5 Pair Caps for Realme Boat Oppo Vivo Samsung One Plus Airpods, Earbuds, Bluetooth Neackband(10pcs Eartips) (White 10 Pcs)

  • checkReplacement Earphone Silicone Rubber Medium Size 5 Pair Caps for Realme Boat Oppo Vivo Samsung One Plus Airpods
  • checkEarbuds
  • checkBluetooth Neackband(10pcs Eartips) (White 10 Pcs)
amazon-logo

₹139

₹499

खरीदिये

discount

88% OFF

Sounce 10 Pieces (5 Pairs) Replacement Earbud Ear Tips Earphone [Fit Inner Hole 3.8mm - 4.2mm Headphones], Hybrid Silicone Tips 10 PCS - Medium Size

Sounce 10 Pieces (5 Pairs) Replacement Earbud Ear Tips Earphone [Fit Inner Hole 3.8mm - 4.2mm Headphones], Hybrid Silicone Tips 10 PCS - Medium Size

  • checkSounce 10 Pieces (5 Pairs) Replacement Earbud Ear Tips Earphone [Fit Inner Hole 3.8mm - 4.2mm Headphones]
  • checkHybrid Silicone Tips 10 PCS - Medium Size
amazon-logo

₹119

₹999

खरीदिये

discount

56% OFF

realme Buds Wireless 3 Neo in Ear Bluetooth Neckband with 13.4 Mm Dynamic Bass Boost Driver,Upto 32 Hours Playback,Fast Charge,Ai Enc,45Ms Low Latency,Ip55 Dust&Water Resistannt&Bluetooth V 5.4 Black

realme Buds Wireless 3 Neo in Ear Bluetooth Neckband with 13.4 Mm Dynamic Bass Boost Driver,Upto 32 Hours Playback,Fast Charge,Ai Enc,45Ms Low Latency,Ip55 Dust&Water Resistannt&Bluetooth V 5.4 Black

  • checkrealme Buds Wireless 3 Neo in Ear Bluetooth Neckband with 13.4 Mm Dynamic Bass Boost Driver
  • checkUpto 32 Hours Playback
  • checkFast Charge
amazon-logo

₹1099

₹2499

खरीदिये

discount

72% OFF

ACwO DwOTS Flow Open-Ear Earbuds | X-Fidelity Sound | AI-ENC Mic | Dual Mode (Music & Gaming) | 50H Playtime | Fast Charging | IPX5 | Bluetooth 5.3 – Iris Purple

ACwO DwOTS Flow Open-Ear Earbuds | X-Fidelity Sound | AI-ENC Mic | Dual Mode (Music & Gaming) | 50H Playtime | Fast Charging | IPX5 | Bluetooth 5.3 – Iris Purple

  • checkACwO DwOTS Flow Open-Ear Earbuds | X-Fidelity Sound | AI-ENC Mic | Dual Mode (Music & Gaming) | 50H Playtime | Fast Charging | IPX5 | Bluetooth 5.3 – Iris Purple
amazon-logo

₹2499

₹8999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:टूट पड़े ग्राहक, ₹93,000 सस्ता मिल रहा 65 inch Smat TV, इन पांच मॉडल पर भी छूट
ये भी पढ़ें:₹12,500 से भी कम में 43 inch Smart TV, सेल में सबसे सस्ते मिल रहे ये पांच मॉडल

वायरलेस हेडसेट में 11 एमएम डुअल-मैग्नेट बड़े-एम्प्लीट्यूड वाले डायनेमिक स्पीकर लगे हैं। यह सेटअप एक सेल्फ डेवलप किए गए बास एन्हांसमेंट सिस्टम और NextBass एल्गोरिदम के साथ पेयर किया जाएगा, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह वोकल क्लैरिटी बनाए रखते हुए लो-फ्रीक्वेंसी आउटपुट को बढ़ाएगा। ईयरबड्स 3D स्पेशियल ऑडियो को भी सपोर्ट करेंगे और ऑडियो लीकेज को कम करने के लिए डायरेक्शनल साउंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे।

Realme Buds Clip में हर ईयरबड पर डुअल माइक्रोफोन लगे होंगे, जिसमें AI-बेस्ड एनवायरनमेंटल नॉइज कैंसिलेशन और कॉल के लिए विंड-नॉइज रिडक्शन होगा। इसमें मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन में ब्लूटूथ 5.4, SBC और AAC कोडेक सपोर्ट, डुअल-डिवाइस कनेक्शन और एक लो-लेटेंसी मोड शामिल होगा, जिसका रिस्पॉन्स टाइम 45ms तक होने का दावा किया गया है।

कंपनी के मुताबिक, Realme Buds Clip एक बार चार्ज करने पर सात घंटे तक का प्लेबैक देगा और चार्जिंग केस के साथ कुल 36 घंटे तक चलेगा। इन ईयरबड्स को डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP55 रेटिंग मिलेगी और चार्जिंग के लिए इसमें यूएसबी टाइप-सी पोर्ट मिलेगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Realme

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।