Realme Buds Air 8 भारत में लॉन्च: 55dB ANC, डुअल ऑडियो ड्राइवर और 58 घंटे की बैटरी लाइफ
Realme Buds Air 8 भारत में लॉन्च हो गए हैं, जिनमें डुअल-ड्राइवर ऑडियो, 55dB तक का ANC, Hi-Res Audio और 58 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। इनकी कीमत 3,599 रुपये रखी गई है और पहली सेल 16 जनवरी से शुरू होगी।
सम्बंधित सुझाव
34% OFF
realme Earbuds Air 7 True Wireless,12.4mm Dynamic Bass Drivers,52Hrs Playtime,52dB Hybrid ANC,6 Mic ENC,45ms Low Latency,360° Spatial Audio,Hi-Res LHDC,IP55 Dust & Water Resistant,BT v5.4(SlateGrey)
- realme Earbuds Air 7 True Wireless
- 12.4mm Dynamic Bass Drivers
- 52Hrs Playtime
₹3299₹4999
खरीदिये
34% OFF
realme Buds Air 7,12.4mm Dynamic Bass Drivers,52Hrs Playtime,52dB Hybrid ANC,6 Mic ENC,45ms Low Latency,360° Spatial Audio,Hi-Res LHDC,IP55 Dust & Water Resistant,True Wireless TWS BT v5.4(Ivory Gold)
- realme Buds Air 7
- 12.4mm Dynamic Bass Drivers
- 52Hrs Playtime
₹3299₹4999
खरीदिये
34% OFF
realme Buds Air 7,12.4mm Dynamic Bass Drivers,52Hrs Playtime,52dB Hybrid ANC,6 Mic ENC,45ms Low Latency,360° Spatial Audio,Hi-Res LHDC,IP55 Dust & Water Resistant,True Wireless TWS BT v5.4(Moss Green)
- realme Buds Air 7
- 12.4mm Dynamic Bass Drivers
- 52Hrs Playtime
₹3299₹4999
खरीदिये
31% OFF
realme Buds Air 7 Pro with Ai Live Translation,11mm+6mm Dual-dac Driver,48 Hrs Playtime,53 dB ANC,LHDC,45Ms Low Latency,360° Spatial Audio,IP55 Dust & Water Resistant,BT 5.4 (Metallic Grey)
- realme Buds Air 7 Pro with Ai Live Translation
- 11mm+6mm Dual-dac Driver
- 48 Hrs Playtime
₹5499₹7999
खरीदिये
टेक ब्रैंड Realme ने भारत में अपने नए ट्रू वायरलेस इयरबड्स Realme Buds Air 8 लॉन्च कर दिए हैं। यह लॉन्च Realme Pad 3 टैबलेट और Realme 16 Pro सीरीज के साथ किया गया है। नए इयरबड्स में कंपनी ने प्रीमियम ऑडियो क्वॉलिटी, दमदार नॉइस कैंसिलेशन और लंबी बैटरी लाइफ पर खास फोकस किया है, जिससे यह मिड-रेंज सेगमेंट में एक मजबूत ऑप्शन बनकर सामने आते हैं।
सम्बंधित सुझाव
34% OFF
realme Earbuds Air 7 True Wireless,12.4mm Dynamic Bass Drivers,52Hrs Playtime,52dB Hybrid ANC,6 Mic ENC,45ms Low Latency,360° Spatial Audio,Hi-Res LHDC,IP55 Dust & Water Resistant,BT v5.4(SlateGrey)
- realme Earbuds Air 7 True Wireless
- 12.4mm Dynamic Bass Drivers
- 52Hrs Playtime
₹3299₹4999
खरीदिये
34% OFF
realme Buds Air 7,12.4mm Dynamic Bass Drivers,52Hrs Playtime,52dB Hybrid ANC,6 Mic ENC,45ms Low Latency,360° Spatial Audio,Hi-Res LHDC,IP55 Dust & Water Resistant,True Wireless TWS BT v5.4(Ivory Gold)
- realme Buds Air 7
- 12.4mm Dynamic Bass Drivers
- 52Hrs Playtime
₹3299₹4999
खरीदिये
34% OFF
realme Buds Air 7,12.4mm Dynamic Bass Drivers,52Hrs Playtime,52dB Hybrid ANC,6 Mic ENC,45ms Low Latency,360° Spatial Audio,Hi-Res LHDC,IP55 Dust & Water Resistant,True Wireless TWS BT v5.4(Moss Green)
- realme Buds Air 7
- 12.4mm Dynamic Bass Drivers
- 52Hrs Playtime
₹3299₹4999
खरीदिये
31% OFF
realme Buds Air 7 Pro with Ai Live Translation,11mm+6mm Dual-dac Driver,48 Hrs Playtime,53 dB ANC,LHDC,45Ms Low Latency,360° Spatial Audio,IP55 Dust & Water Resistant,BT 5.4 (Metallic Grey)
- realme Buds Air 7 Pro with Ai Live Translation
- 11mm+6mm Dual-dac Driver
- 48 Hrs Playtime
₹5499₹7999
खरीदिये
दमदार ऑडियो और एडवांस नॉइस कैंसिलेशन
Realme Buds Air 8 में डुअल-ड्राइवर ऑडियो सिस्टम दिया गया है, जिसमें 11mm का वूफर और 6mm का माइक्रो-प्लेन ट्वीटर शामिल है। इसके साथ डुअल DAC ऑडियो प्रोसेसिंग और हाई-प्योरिटी डायफ्राम्स मिलते हैं, जो म्यूजिक को ज्यादा क्लियर और बैलेंस्ड बनाते हैं। इन इयरबड्स की सबसे बड़ी खासियत 55dB तक का इंटेलिजेंट एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन (ANC) है, जो बाहर के शोर को काफी हद तक कम कर देता है। कॉलिंग के लिए इसमें 6-माइक्रोफोन AI नॉइस रिडक्शन सिस्टम दिया गया है, जिससे आवाज ज्यादा साफ सुनाई देती है।
Hi-Res Audio और लो-लेटेंसी सपोर्ट
Realme Buds Air 8 को Hi-Res Audio सर्टिफिकेशन मिला है और ये LHDC 5.0, LDAC, AAC और SBC जैसे हाई-क्वॉलिटी ऑडियो कोडेक्स को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा, गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए इसमें 45ms का अल्ट्रा-लो लेटेंसी मोड दिया गया है। इयरबड्स में 3D स्पेशियल ऑडियो, डायनामिक ऑडियो ट्यूनिंग और AI Voice Assistant 2.0 भी मौजूद है, जो Google Gemini पर बेस्ड है और लाइव व फेस-टू-फेस ट्रांसलेशन जैसी सुविधाएं देता है।
सम्बंधित सुझाव
45% OFF
realme Buds T310 True Wireless in-Ear Earbuds with 46dB Hybrid ANC, 360° Spatial Audio, 12.4mm Dynamic Bass Driver, Upto 40Hrs Battery and Fast Charging (Vibrant Black)
- realme Buds T310 True Wireless in-Ear Earbuds with 46dB Hybrid ANC
- 360° Spatial Audio
- 12.4mm Dynamic Bass Driver
₹2199₹3999
खरीदिये
48% OFF
realme Buds Air 5 Truly Wireless in Ear Earbuds with 50dB ANC, 12.4mm Mega Titanized Dynamic Bass Driver, Upto 38Hrs Battery with Fast Charging & 45ms Ultra-Low Latency for Gaming (Deep Sea Blue)
- realme Buds Air 5 Truly Wireless in Ear Earbuds with 50dB ANC
- 12.4mm Mega Titanized Dynamic Bass Driver
- Upto 38Hrs Battery with Fast Charging & 45ms Ultra-Low Latency for Gaming (Deep Sea Blue)
₹3099₹5999
खरीदिये
31% OFF
realme Buds Air 7 Pro with Ai Live Translation,11mm+6mm Dual-dac Driver,48 Hrs Playtime,53 dB ANC,LHDC,45Ms Low Latency,360° Spatial Audio,IP55 Dust & Water Resistant,BT 5.4 (Racing Green)
- realme Buds Air 7 Pro with Ai Live Translation
- 11mm+6mm Dual-dac Driver
- 48 Hrs Playtime
₹5499₹7999
खरीदिये
45% OFF
realme Buds T310 Truly Wireless in-Ear Earbuds with 46dB Hybrid ANC, 360° Spatial Audio, 12.4mm Dynamic Bass Driver, Upto 40Hrs Battery and Fast Charging (Dome Green)
- realme Buds T310 Truly Wireless in-Ear Earbuds with 46dB Hybrid ANC
- 360° Spatial Audio
- 12.4mm Dynamic Bass Driver
₹2199₹3999
खरीदिये
80% OFF
boAt Rockerz 558 Bluetooth Wireless Over Ear Headphones with Mic Upto 20 Hours Playback, 50MM Drivers, Soft Padded Ear Cushions and Physical Noise Isolation (Red)
- boAt Rockerz 558 Bluetooth Wireless Over Ear Headphones with Mic Upto 20 Hours Playback
- 50MM Drivers
- Soft Padded Ear Cushions and Physical Noise Isolation (Red)
₹999₹4999
खरीदिये
80% OFF
boAt Rockerz 551ANC, 100HRS Battery, Hybrid ANC(~35Db), Fast Charge, Ambient Sound Mode & Dual EQ Modes, Enx Tech, Bluetooth Headphones, Over Ear Wireless Headphone with Mic (Sage Green)
- boAt Rockerz 551ANC
- 100HRS Battery
- Hybrid ANC(~35Db)
₹1599₹7990
खरीदिये
43% OFF
ZEBRONICS Thunder Bluetooth 5.3 Wireless Headphones with 60H Backup, Gaming Mode, Dual Pairing, ENC, AUX, Micro SD, Voice Assistant, Comfortable Earcups, Call Function (Brown)
- ZEBRONICS Thunder Bluetooth 5.3 Wireless Headphones with 60H Backup
- Gaming Mode
- Dual Pairing
₹799₹1399
खरीदिये
60% OFF
boAt 2025 Launch Rockerz 411, 40Ms Low Latency, 40Hrs Battery, 40Mm Drivers, ENx Tech, Stream Ad Free Music via App Support, Bluetooth Headphones, Wireless Over Ear Headphone with Mic (Active Black)
- boAt 2025 Launch Rockerz 411
- 40Ms Low Latency
- 40Hrs Battery
₹1199₹2999
खरीदिये
33% OFF
Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic, Up to 50Hrs Battery, Quick Charge, DSEE Upscale, Multipoint Connectivity, Voice Assistant, Customized EQ-Blue
- Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic
- Up to 50Hrs Battery
- Quick Charge
₹3994₹5990
खरीदिये
80% OFF
boAt Rockerz 551ANC Bluetooth Hybrid Active Noise Cancellation Over Ear Headphones with Up to 100H Playtime, ASAP Charge, Ambient Sound Mode &Dual EQ Modes, Enx Technology(Stellar Black)
- boAt Rockerz 551ANC Bluetooth Hybrid Active Noise Cancellation Over Ear Headphones with Up to 100H Playtime
- ASAP Charge
- Ambient Sound Mode &Dual EQ Modes
₹1599₹7990
खरीदिये
53% OFF
boAt Rockerz 480, RGB LEDs,6 Light Modes, 40mm Drivers,Beast Mode, 60H Battery, ENx Tech, Stream Ad Free Music via App Support, Bluetooth Headphones, Wireless Over Ear Headphone with Mic (Black Sabre)
- boAt Rockerz 480
- RGB LEDs
- 6 Light Modes
₹1799₹3790
खरीदिये
77% OFF
pTron Studio w/ 60Hrs Playtime, Wireless Over-Ear Headphones with HD Mic, Immersive Sound, 40mm Drivers, BT5.4, Dual-Device Pairing, 3.5mm Aux Port, TF Card Slot & Type-C Fast Charging (Jet Black)
- pTron Studio w/ 60Hrs Playtime
- Wireless Over-Ear Headphones with HD Mic
- Immersive Sound
₹599₹2599
खरीदिये
65% OFF
ZEBRONICS Bro 3.5Mm Wired in Ear Earphones, in-Line Mic, Deep Bass, 1.2M Strong and Long Lasting Cable, Light Weight, Compatible with Mobile | Tablet | Laptop (Blue)
- ZEBRONICS Bro 3.5Mm Wired in Ear Earphones
- in-Line Mic
- Deep Bass
₹139₹399
खरीदिये
बैटरी और डिजाइन
बैटरी की बात करें तो हर इयरबड में 62mAh की बैटरी और चार्जिंग केस में 530mAh की बैटरी दी गई है। ANC बंद होने पर ये इयरबड्स कुल 58 घंटे तक का प्लेबैक दे सकते हैं। वहीं, सिर्फ 10 मिनट की फास्ट चार्जिंग से 11 घंटे तक म्यूजिक सुना जा सकता है। डिजाइन के मामले में Realme ने भारत के लिए खास Nature-Touch Master Design पेश किया है, जिसे मशहूर डिजाइनर Naoto Fukasawa के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इसका ज्योमेट्रिक केस और बायो-बेस्ड ऑर्गेनिक सिलिकॉन फिनिश इसे प्रीमियम लुक देता है। साथ ही, IP55 रेटिंग इसे पानी और धूल से सुरक्षित बनाती है।
इतनी रखी गई इयरबड्स की कीमत
Realme Buds Air 8 की भारत में कीमत 3,599 रुपये रखी गई है। ये Master Gold, Master Grey और Master Purple कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध होंगे। बड्स की पहली सेल 16 जनवरी से realme.com, Amazon, Flipkart और ऑफलाइन स्टोर्स पर शुरू होगी। लॉन्च ऑफर के तहत पहली सेल में ग्राहकों को 200 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।