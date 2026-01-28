Hindustan Hindi News
Realme brand sale biggest deal get 7000mAh battery Realme Narzo 90 5G at just 15499 rupees iphone 17 like look
पहली बार ₹15,499 में मिल रहा iPhone जैसे लुक, 7000mAh बैटरी, सुपर ब्राइट डिस्प्ले वाला वाटरप्रूफ 5G फोन; कल तक मौका

पहली बार ₹15,499 में मिल रहा iPhone जैसे लुक, 7000mAh बैटरी, सुपर ब्राइट डिस्प्ले वाला वाटरप्रूफ 5G फोन; कल तक मौका

संक्षेप:

रियलमी की ब्रांड सेल में 7000mAh बैटरी, 60W फास्ट चार्जिंग और 50MP कैमरा वाला फोन मिल रहा सबसे तगड़े डिस्काउंट पर। जानें इसके फीचर्स और सेल के बाद की कीमत।

Jan 28, 2026 05:31 pm IST
रियलमी ने हाल ही में भारत में अपनी पॉपुलर Narzo सीरीज के नए मिड-रेंज 5G स्मार्टफोन Realme Narzo 90 5G किया था। अब ई-कॉमर्स साइट अमेजन पर रियलमी ब्रांड डेज सेल चल रही है। इस सेल में रियलमी के कई फोन पर बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा है। इस सेल में Realme Narzo 90 5G को 1,500 रुपए का सीधा डिस्काउंट दे रही है, जिससे यह फोन पहले से ज्यादा किफायती बन गया है। दमदार बैटरी, तेज चार्जिंग और प्रीमियम फीचर्स की तलाश कर रहे यूजर्स के लिए यह फोन एक मजबूत ऑप्शन बनकर सामने आया है।

Realme Narzo 90 5G में 7000mAh की पावरफुल टाइटन बैटरी दी है। इसके साथ 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। कैमरा सेगमेंट में भी यह फोन खास है, क्योंकि इसमें 50MP का रियर कैमरा और 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसके अलावा फोन को IP66, IP68 और IP69 डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग मिली है।

Realme Narzo 90 5G पर जबरदस्त ऑफर

भारत में Realme Narzo 90 5G का 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 16,999 रुपये में लॉन्च हुआ था, लेकिन 1000 के स्पेशल कूपन डिस्काउंट और 500 रुपए की बैंक छूट के बाद इसे 15,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।

ये भी पढ़ें:ATM से कैश नहीं निकला लेकिन अकाउंट हो गया खाली? जानें 7 दिन में रिफंड का तरीका

इसके साथ ही पुराने फोन को भी एक्सचेंज किया जा सकता है। इस फोन पर 10,000 रुपए तक की एक्सचेंज छूट मिलेगी। लेकिन ये डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन और मॉडल पर डिपेंड करता है।

Realme Narzo 90 5G की 5 खासियतें

1. Realme Narzo 90 5G में बड़ी 6.8 इंच की OLED/AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 4000 निट्स पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है। पतली 7.79mm बॉडी के साथ फोन हाथ में प्रीमियम फील देता है और गेमिंग व वीडियो स्ट्रीमिंग का अनुभव बेहतर बनाता है।

2. फोन में 50MP का प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है, जो डिटेल्ड और शार्प फोटोग्राफी का दावा करता है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 50MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है, जो इस प्राइस सेगमेंट में इसे खास बनाता है।

3. इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी ताकत इसकी 7000mAh बैटरी है, जो हैवी यूज में भी पूरा दिन निकाल सकती है। 60W फास्ट चार्जिंग की मदद से फोन जल्दी चार्ज होकर फिर से इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है।

4. Realme Narzo 90 5G में MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर मिलने की बात कही जा रही है, जो रोजमर्रा के कामों के साथ-साथ गेमिंग और मल्टीटास्किंग में भी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G सपोर्ट, Wi-Fi, Bluetooth और USB Type-C पोर्ट दिए गए हैं।

5. Realme Narzo 90 5G की सबसे बड़ी खासियतों में इसकी मजबूत वाटरप्रूफ और डस्टप्रूफ बिल्ड क्वालिटी भी शामिल है। यह स्मार्टफोन IP66, IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है, जो आमतौर पर इस प्राइस सेगमेंट में बहुत कम देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि फोन धूल से पूरी तरह सुरक्षित रहता है और तेज बारिश, पानी के छींटे या गलती से पानी में गिरने जैसी स्थितियों में भी खराब नहीं होता। IP69 रेटिंग के कारण यह हाई-प्रेशर वॉटर जेट को भी सहन कर सकता है।

ये भी पढ़ें:अब Aadhaar की फोटो कॉपी की जरूरत नहीं, घर बैठे होगा मोबाइल नंबर, एड्रेस अपडेट
Realme Realme Phone

