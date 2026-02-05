10001mAh बैटरी वाले Realme के इस फोन का जमकर चला जादू, 1 घंटे थोड़ दिए पुराने सारे रिकॉर्ड

संक्षेप: realme P4 Power 5G ने पहली ही सेल में इतिहास रच दिया है। फोन की सेल पिछली जेनरेशन वाले फोन के मुकाबले 291% तक बढ़ी है। यह फोन दुनिया का पहला 10001mAh की बैटरी वाला फोन है।

Feb 05, 2026 05:15 pm IST

Realme P4 Power 5G Makes Sale Record: रियलमी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह युवाओं की पसंद को बहुत अच्छे से समझता है। कंपनी का नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G अपनी सबसे बड़ी 10,001mAh बैटरी के कारण लॉन्च के साथ ही जबरदस्त चर्चा में आ गया है। इस फोन ने पहली ही सेल में ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जो मिड-रेंज सेगमेंट में कम ही देखने को मिलता है। कंपनी के मुताबिक, Realme P4 Power 5G की पहली सेल के पहले घंटे में ही नए फोन सेल पिछली जेनरेशन के मुकाबले 291% ज्यादा रही। यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि यूजर्स को यह फोन कितना पसंद आ रहा है। खास बात यह है कि यह फोन बैटरी, परफॉर्मेंस और डिजाइन तीनों मामलों में दमदार है।

पहली सेल में ही तोड़े रिकॉर्ड Realme P4 Power 5G की पहली सेल आज 5 फरवरी को दोपहर 12 बजे शुरू हुई। कंपनी का कहना है कि पहले ही घंटे में फोन को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। पहले फोन के मुकाबले नए फोन की सेल 291% रही।

Realme P4 Power 5G की कीमत और ऑफर्स Realme P4 Power 5G को कंपनी ने तीन अलग-अलग स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया है। फोन का 8GB रैम + 128GB स्टोरेज मॉडल 25,999 रुपये की कीमत में आता है। वहीं, 8GB रैम + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये रखी गई है। 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वाला फोन 30,999 रुपये का है।

खास बात यह है कि पहली सेल के दौरान Realme इस फोन पर 2,000 रुपये का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट है। इस ऑफर के बाद Realme P4 Power 5G की शुरुआती कीमत घटकर 23,999 रुपये हो जाती है। पहली सेल के दौरान बैंक ऑफर, एक्सचेंज ऑफर और 4 साल की बैटरी वारंटी जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं।

10,001mAh बैटरी बड़ी ताकत इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001mAh Titan Battery है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन बनाती है। एक बार चार्ज करने के बाद यह फोन लंबे समय तक चलता है। साथ ही इसमें 80W फास्ट चार्जिंग और 27W रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे दूसरे डिवाइस भी चार्ज किए जा सकते हैं।