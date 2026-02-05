10001mAh बैटरी वाले Realme के इस फोन का जमकर चला जादू, 1 घंटे थोड़ दिए पुराने सारे रिकॉर्ड

10001mAh बैटरी वाले Realme के इस फोन का जमकर चला जादू, 1 घंटे थोड़ दिए पुराने सारे रिकॉर्ड
realme P4 Power 5G ने पहली ही सेल में इतिहास रच दिया है। फोन की सेल पिछली जेनरेशन वाले फोन के मुकाबले 291% तक बढ़ी है। यह फोन दुनिया का पहला 10001mAh की बैटरी वाला फोन है।
Realme P4 Power 5G Makes Sale Record: रियलमी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह युवाओं की पसंद को बहुत अच्छे से समझता है। कंपनी का नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G अपनी सबसे बड़ी 10,001mAh बैटरी के कारण लॉन्च के साथ ही जबरदस्त चर्चा में आ गया है। इस फोन ने पहली ही सेल में ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जो मिड-रेंज सेगमेंट में कम ही देखने को मिलता है। कंपनी के मुताबिक, Realme P4 Power 5G की पहली सेल के पहले घंटे में ही नए फोन सेल पिछली जेनरेशन के मुकाबले 291% ज्यादा रही। यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि यूजर्स को यह फोन कितना पसंद आ रहा है। खास बात यह है कि यह फोन बैटरी, परफॉर्मेंस और डिजाइन तीनों मामलों में दमदार है।
पहली सेल में ही तोड़े रिकॉर्ड
Realme P4 Power 5G की पहली सेल आज 5 फरवरी को दोपहर 12 बजे शुरू हुई। कंपनी का कहना है कि पहले ही घंटे में फोन को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। पहले फोन के मुकाबले नए फोन की सेल 291% रही।
Realme P4 Power 5G की कीमत और ऑफर्स
Realme P4 Power 5G को कंपनी ने तीन अलग-अलग स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया है। फोन का 8GB रैम + 128GB स्टोरेज मॉडल 25,999 रुपये की कीमत में आता है। वहीं, 8GB रैम + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये रखी गई है। 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वाला फोन 30,999 रुपये का है।
खास बात यह है कि पहली सेल के दौरान Realme इस फोन पर 2,000 रुपये का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट है। इस ऑफर के बाद Realme P4 Power 5G की शुरुआती कीमत घटकर 23,999 रुपये हो जाती है। पहली सेल के दौरान बैंक ऑफर, एक्सचेंज ऑफर और 4 साल की बैटरी वारंटी जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं।
10,001mAh बैटरी बड़ी ताकत
इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001mAh Titan Battery है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन बनाती है। एक बार चार्ज करने के बाद यह फोन लंबे समय तक चलता है। साथ ही इसमें 80W फास्ट चार्जिंग और 27W रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे दूसरे डिवाइस भी चार्ज किए जा सकते हैं।
शानदार डिस्प्ले और मजबूत बॉडी
फोन में 144Hz HyperGlow 4D Curve+ AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जिसकी ब्राइटनेस 6500 निट्स तक जाती है। realme P4 Power 5G में IP66/68/69 रेटिंग दी गई है, जिससे यह पानी और धूल से फोन सुरक्षित रहता है। realme P4 Power 5G में MediaTek Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ Hyper Vision+ AI चिप मिलती है। गेम खेलने वालों और वीडियो देखने वालों के लिए यह फोन अच्छा ऑप्शन है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
