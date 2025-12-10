Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़realme Announces the realme 16 Pro Series A New Masterpiece expected to launch soon

Realme की नई स्मार्टफोन सीरीज, कंपनी ने कन्फर्म किया लॉन्च, मास्टरपीस फोन में तगड़े फीचर

Realme की नई स्मार्टफोन सीरीज, कंपनी ने कन्फर्म किया लॉन्च, मास्टरपीस फोन में तगड़े फीचर

संक्षेप:

कंपनी ने कन्फर्न कर दिया है कि यह सीरीज जल्द इंडियन मार्केट में एंट्री करने वाली है। नई सीरीज में कंपनी दो फोन- Realme 16 Pro और Realme 16 Pro+ शामिल हो सकते हैं। ये फोन 200 मेगापिक्सल के मेन कैमरा से लैस हो सकते हैं।

Dec 10, 2025 01:36 pm IST Kumar Prashant Singh
share

रियलमी भारत में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज- Realme 16 Pro सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने कन्फर्न कर दिया है कि यह सीरीज जल्द इंडियन मार्केट में एंट्री करने वाली है। नई सीरीज में कंपनी दो फोन- Realme 16 Pro और Realme 16 Pro+ शामिल हो सकते हैं। कंपनी इसे एक मास्टरपीस बता रही है। शेयर किए गए टीजर में अपकमिंग फोन के स्लिम प्रोफाइल को दिखाया गया है, जिसका मिडिल फ्रेम गोल्डन कलर का है। चीन की TENAA और MIIT सर्टिफिकेशन पर देखा गया था। इस डिवाइस का मॉडल नंबर RMX5121 है। माना जा रहा है कि यह फोन रियलमी 16 प्रो हो सकता है।

इन फीचर्स के साथ आ सकता है फोन

इमेज के अनुसार फोन फ्लैट फ्रंट डिजाइन के साथ आएगा। वहीं, इसके टॉप-लेफ्ट कॉर्नर में राउंड एज के साथ एक स्क्वेयर कैमरा आइलैंड भी दिया गया है। लीक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस फोन में 6.78 इंच का 1.5K OLED डिस्प्ले मिल सकता है। यह डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट कर सकता है। कंपनी इस डिवाइस में 2.5GHz पर रन करने वाला प्रोसेसर दे सकती है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड Realme UI 7 पर काम करेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दे सकती है।

Realme 16 Pro
58% तक सस्ते हुए ये एलईडी टीवी, कीमत अब 8 हजार रुपये से भी कम, फीचर जबर्दस्त

वहीं, सेल्फी के लिए आपको इसमें 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल सकता है। रियलमी 16 प्रो की बैटरी 7000mAh की हो सकती है। यह बैटरी 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल सकता है। लिस्टिंग के अनुसार फोन की थिकनेस 7.75mm है और इसका वजन करीब 192 ग्राम है। पिछली कुछ लीक्स के अनुसार फोन 12जीबी तक की रैम और 512जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज के साथ आ सकता है। कंपनी इस डिवाइस को ग्रे, गोल्ड और पर्पल कलर ऑप्शन में लॉन्च कर सकती है।

(Photo: Stuff India)

Kumar Prashant Singh

Kumar Prashant Singh
Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं।

